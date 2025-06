„A Fradi a Bukarest szintjére süllyedt” – senki sem érti, miért tűnt el a francia sztár a tablóról

Meglepte az FTC-Rail Cargo Hungaria, azaz a Fradi női kézilabdacsapata a sportág hazai szerelmeseit: a klub közösségi médiában megosztott egy tablót a következő évad keretéről, melyen nem szerepel az olimpiai, világ- és Európa-bajnok beálló, Béatrice Edwige.

Mindez azért meglepő, mert az FTC szokásaival ellentétben nem kommunikálta hivatalos felületein, hogy távozik tőlük a légiós – bár minden bizonnyal erről van szó, más okot nem igen tudunk elképzelni.

A 36 éves klasszis 2022-ben igazolt a Ferencvároshoz: nyert már bajnoki címet, 4-szer Magyar Kupát és egyszer a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott a zöld-fehérekkel. Távozása igen komoly érvágást jelentene a BL Final Fourba jutásért harcoló csapatnak – tudják ezt a szurkolók is, akik kommentekben ki is fejtették erről a véleményüket.

„Azt hiszem, innentől kezdve nem érdekel különösebben, mit játszik a Fradi. Eddig bárhol is voltam, mindig mondtam a feleségemnek, ekkor Fradi-meccs lesz, úgy alakítsuk a programunkat. Innentől kezdve ez nem lesz meghatározó” – fakadt ki az egyik kommentelő, bár rögtön meg is kapta az ellenvéleményt:

„Ne temesd még el a Fradit! Mondd meg a feleségednek, hogy ne színházbérletet vegyen, mert továbbra is meccsre fogtok járni!” – figyelmeztette őt szurkolótársa.

Az optimista bejegyzésekből azonban jóval kevesebb olvasható.

„Azt hiszem, rengeteg szurkolót fog a szakosztály a lúzer vezetőség miatt elveszíteni” – véli egyikük, míg egy másik romániai párhuzamot talált:

Az az érzésem, hogy a Fradi a CSM Bukarest szintjére süllyedt. Játékos- és edzőkeringő lesz, minden különösebb eredmény nélkül.”

Van, aki azonban pozitívan látja a jövőt:

„Én azt gondolom, ez a keret képes bejutni a final fourba, sőt!…Cvijics meg hasznos játékos, nem lehet visszatartani, ha a kezébe kerül a labda.”

Az FTC új vezetőedzővel, az Allan Heinét váltó Jesper Jensennel vág neki a következő évadnak. Andrea Lekics visszavonult, Szöllősi-Zácsik Szandra Esztergomba távozott és Valerija Maszlova is elhagyta a klubot. Ugyanakkor szerződtették az Edwige-hez hasonlóan olimpiai, világ- és Európa-bajnok beállót, a norvég Vilde Ingstadot és a dánok olimpiai és világbajnoki bronzérmes átlövőjét, Mette Tranborgot is.

Fotó: Ferencvárosi TC