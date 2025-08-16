Megindult a lavina a Trump-Putyin csúcs után: rendkívüli döntést hoztak a németek

Friedrich Merz német kancellár (CDU) szombat délelőtt rendkívüli telefonos kabinetülést hívott össze, miután egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel – tudta meg a BILD.

A kancellár 10:30-kor számolt be minisztereinek a Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozójáról, amelyet hivatalosan eddig eredménytelennek minősítettek.

A hét közepén Berlinben már titkos megbeszélést tartott Merz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ahol a pénteki alaszkai csúcs várható forgatókönyvét vitatták meg.

Az üléshez akkor videón Donald Trump is csatlakozott.

A találkozó tehát nem érte váratlanul Berlint, ám az amerikai–orosz tárgyalások kimenetele még így is nagy érdeklődést váltott ki a német fővárosban. Trump a pénteki csúcstalálkozó után szombat reggel Zelenszkijt és több európai vezetőt is tájékoztatta a Putyinnal folytatott egyeztetésről. Bár konkrét megállapodás nem született, a háttérben továbbra sem zárják ki, hogy Moszkva és Washington bizonyos kérdésekben közeledett egymáshoz.