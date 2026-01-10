Ft
01. 10.
szombat
Fazekas Gergő válogatott kézilabda

Úgy vertük tönkre a románokat, hogy ki sem játszottuk a kártyáinkat

2026. január 10. 10:14

Fazekas Gergő lett 2025 legjobb magyar férfi kézilabdázója. Nem mellesleg ő hivatott pótolni a válogatottól visszavonult legendát, Lékai Mátét. Mindezeken kívül a lengyelek elleni Európa-bajnoki nyitómeccsről is beszélgetett az irányítóval a Mandiner.

2026. január 10. 10:14
Nagy-Pál Tamás

Az Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott 33–23-ra győzött Győrben Románia ellen. A találkozó kezdőirányítója a lengyel Wisla Plock magyar légiósa, Fazekas Gergő volt, aki a Mandinernek a meccs után elárulta: úgy nyertek ekkora különbséggel, hogy valójában meg sem mutatták, mi van a tarsolyukban.

válogatott
A válogatott tagjai is elbúcsúztak a klasszisoktól. Fotó: MTI/Krizsán Csaba



Vannak olyan dolgok, amiket most nem játszottunk, mert az Eb-re tartogatjuk őket,

de ezzel ilyenkor az összes csapat így van. Senki nem lövi el ezeken a barátságos meccseken a tárat. De így is jól játszottunk, tudtuk forgatni a csapatot, mindenki szerepelt együtt a pályán szinte mindenkivel.”

Bár a nagy különbség miatt a második félidőben már inkább egy gálameccsen érezhették magukat a szurkolók, Fazekas szerint azért ennek a magyar–románnak is megvolt a szokásos pikantériája.

„Az mindig megvan, de igazából én úgy gondolom, 

ha az ember magára húzza a címeres mezt, akkor nem érdekli, ki az ellenfél, hanem csak száz százalékot akar nyújtani.

Erre a válogatottra ez nagyon igaz. Nem azzal a mentalitással mentünk bele ebbe a meccsbe, hogy csak barátságos, hanem szerettünk volna kiszolgálni a közönséget.”

Ez sikerült is Fazekas vezetésével, akit a találkozó előtt díjazott a szövetség, hiszen ő lett 2025 legjobb magyar játékosa.

„Ez egy nagy büszkeség, de nem szeretnék ennyivel megelégedni, hanem egyre jobb szeretnék lenni a jövőben. Viszont őszintén szólva most nem ezen jár a fejem, hanem az Európa-bajnokságon. Szeretnék a csapattal is nagyot alkotni, az lenne az igazi befejezése a 2025-nek, vagy inkább a kezdése a 2026-nak, úgyhogy most azon agyalok inkább, a jövő héttől mit fogunk csinálni.”

A szünetben pedig búcsúztatás zajlott: Balogh Zsolttól, Ancsin Gábortól és Lékai Mátétól köszönt el a válogatott – megható volt látni, hogy a csapat nem ment be az öltözőbe, hanem kinnmaradt a pihenő alatt is a pályán, hogy mindenki elbúcsúzhasson a klasszisoktól.



„Fantasztikus, amit az a három játékos tett a válogatottért. Tényleg megható volt, mert ők valószínűleg már soha többet nem lesznek válogatottak, de a kézilabda ilyen, nem lehet ötven évig játszani. Úgyhogy nekünk fiataloknak most az a feladatunk, hogy átvegyük a szerepüket.”

Fazekasnak egyenesen Lékaiét kell – mostantól már egyértelműen a 22 éves játékos a válogatott elsőszámú irányítója. Vajon érez emiatt nyomást magán?

„Ezt a nyomást szót nem szeretem. Mi nézők előtt játszunk válogatott mezben, szerintem ez nem nyomás, hanem nagyon jó érzés. 

Amikor címeres mezben lépek pályára, csak élvezni akarom, mert az tényleg egy álom.

Pár évet azért játszottunk együtt a válogatottban Mátéval, és folyamatosan segített nekem. De tartjuk a kapcsolatot a pályán kívül is, úgyhogy mindig van tanácsa, az a fajta személyiség, aki szereti segíteni a másikat.”

Az Eb-n éppen a lengyelek ellen kezd a válogatott

Az Eb-n jövő pénteken, Lengyelország ellen kezd a magyar csapat, ami különleges meccs lehet Fazekas mellett Szita Zoltánnak és Ilic Zorannak is, hiszen mindhárman a Wisla Plock kézilabdázói.

„Lesznek csapattársaink a lengyel csapatban, úgyhogy nekünk hármunknak tényleg egy presztízsmeccs lesz. A többieket is ismerjük, hiszen hétről hétre pályára lépünk ellenük, náluk élünk. Pont az öltözőben voltunk egyébként, amikor anno még kisorsolták az Eb-csoportokat, azóta megy köztünk a lengyel csapattársakkal ez a mentális meccs. 

Nyilván ők azt mondják, hogy megvernek minket, mi azt, hogy mi fogunk győzni. Ez normális kis szócsata köztünk, de a pályán nem leszünk barátok, hanem ellenfelek.”

A lengyelek elleni találkozó után vasárnap Olaszországgal, január 20-án pedig Izlanddal találkozik a válogatott egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

