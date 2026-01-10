Úgy vertük tönkre a románokat, hogy ki sem játszottuk a kártyáinkat

Bár a nagy különbség miatt a második félidőben már inkább egy gálameccsen érezhették magukat a szurkolók, Fazekas szerint azért ennek a magyar–románnak is megvolt a szokásos pikantériája.

„Az mindig megvan, de igazából én úgy gondolom,

ha az ember magára húzza a címeres mezt, akkor nem érdekli, ki az ellenfél, hanem csak száz százalékot akar nyújtani.

Erre a válogatottra ez nagyon igaz. Nem azzal a mentalitással mentünk bele ebbe a meccsbe, hogy csak barátságos, hanem szerettünk volna kiszolgálni a közönséget.”