Breaking: Trump elárulta, miről állapodtak meg Alaszkában

Donald Trump amerikai elnök szerint sikeres tárgyalásokat folytatott Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozót követően telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, valamint több európai vezetővel és a NATO főtitkárával is – derült ki Trump Truth Social-bejegyzéséből.

Az amerikai elnök közölte: a felek egyetértettek abban, hogy az orosz–ukrán háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás megkötése lenne, nem pedig egy ideiglenes tűzszünet, amely gyakran nem bizonyul tartósnak. Trump hozzátette: Zelenszkij hétfő délután a washingtoni Fehér Házba, az Ovális irodába érkezik.