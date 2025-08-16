Breaking: Trump elárulta, miről állapodtak meg Alaszkában

Itt a friss bejelentés: hétfőn Washingtonban találkozik Trump és Zelenszkij
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Tapintható közelségbe került a háború vége.
Donald Trump amerikai elnök szerint sikeres tárgyalásokat folytatott Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozót követően telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, valamint több európai vezetővel és a NATO főtitkárával is – derült ki Trump Truth Social-bejegyzéséből.
Az amerikai elnök közölte: a felek egyetértettek abban, hogy az orosz–ukrán háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás megkötése lenne, nem pedig egy ideiglenes tűzszünet, amely gyakran nem bizonyul tartósnak. Trump hozzátette: Zelenszkij hétfő délután a washingtoni Fehér Házba, az Ovális irodába érkezik.
Amennyiben az egyeztetések eredményesek lesznek, a következő lépés egy újabb találkozó megszervezése lehet Putyinnal.
Ezáltal emberek millióinak életét sikerülhet megmenteni”
– fogalmazott Trump a bejegyzés végén.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP