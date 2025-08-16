Ft
Fehér Ház Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Breaking: Trump elárulta, miről állapodtak meg Alaszkában

2025. augusztus 16. 11:30

Tapintható közelségbe került a háború vége.

2025. augusztus 16. 11:30
null

Donald Trump amerikai elnök szerint sikeres tárgyalásokat folytatott Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozót követően telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, valamint több európai vezetővel és a NATO főtitkárával is – derült ki Trump Truth Social-bejegyzéséből.

Az amerikai elnök közölte: a felek egyetértettek abban, hogy az orosz–ukrán háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás megkötése lenne, nem pedig egy ideiglenes tűzszünet, amely gyakran nem bizonyul tartósnak. Trump hozzátette: Zelenszkij hétfő délután a washingtoni Fehér Házba, az Ovális irodába érkezik.

Amennyiben az egyeztetések eredményesek lesznek, a következő lépés egy újabb találkozó megszervezése lehet Putyinnal. 

Ezáltal emberek millióinak életét sikerülhet megmenteni”

 – fogalmazott Trump a bejegyzés végén.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

knerten-reborn
2025. augusztus 16. 12:04
Megtörtént, ami a világtörténelemben eddig még soha: a jenkik és a ruszkik összefognak, hogy a nácikat visszapofozzák a büdös kurva anyjukba. Vagyis... várjunk csak...
gendibal
2025. augusztus 16. 12:00
Ha elnök leszek 1 nap alatt véget vetek a háborúnak én úgy látom még jó hosszú nap van előttünk
falcatus-2
2025. augusztus 16. 11:59
"Tapintható közelségbe került a háború vége..." Na végre! Megvan Brutus?
mapetshow
•••
2025. augusztus 16. 11:59 Szerkesztve
Végtelenül elkeserítő, ahogy magukat szakértőknek HAZUDÓ Anton Bendarzsevszkij, Kis Benedek József, Rácz András a brit testbeszéd szakértők módjára, valós információk teljes hiányában kijelentéseket tesznek, hogy mennyire sikertelen volt a csúcstalálkozó. Pedig, ha csak egy kicsit gondolkoztak volna, tán még nekik is leesik, hogy kudarc esetén mindkét fél hangosan üvöltené a saját narratíváját, ha pedig valamiről megállapodtak, azt először az érintettekkel közlik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!