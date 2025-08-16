Ft
Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Melania Trump levél

Trump felesége levelet küldött Putyinnak – ezt kérte pontosan

2025. augusztus 16. 11:04

Melania Trump különösen érzékeny témára hívta fel az orosz elnök figyelmét.

2025. augusztus 16. 11:04
null

Melania Trump személyes levélben fordult Vlagyimir Putyinhoz az Ukrajnából elhurcolt gyermekek ügyében, amelyet Donald Trump adott át az alaszkai csúcstalálkozón. A Fehér Ház két tisztviselője megerősítette, hogy az amerikai first lady levele 

az ukrajnai háború következtében elhurcolt gyermekek helyzetére hívta fel a figyelmet.

– adta hírül a Reuters.

A szlovén származású Melania Trump személyesen nem vett részt az alaszkai találkozón. 

Ukrajna szerint Oroszország tízezrével hurcolt el ukrán gyermekeket Oroszországba vagy orosz megszállás alatt álló területekre a családtagok vagy gyámok beleegyezése nélkül, és ezt háborús bűncselekménynek, valamint az ENSZ népírtás elleni egyezménye alapján genocídiumként értékeli.

Moszkva korábban azt állította, hogy csupán a háborús övezetből menekítette ki a veszélyeztetett gyermekeket. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szerint Oroszország a 2022-ben kezdődött teljes körű invázió óta millió ukrán gyermek jogait sértette, és jelentős szenvedést okozott nekik.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
movavi
•••
2025. augusztus 16. 11:58 Szerkesztve
Aki az ukrán gyermekeket árvává teszi, az az, aki a szüleiket az akaratuk ellenére a frontra kényszeríti meghalni. Aki az utcán elrabolva szakítja el az apjukat a családjuktól, a feleségeik, a gyerekeik karjaiból, akik akkor látják utoljára. Ez ellen kellene fellépnie Melania Trumpnak.
Válasz erre
2
0
movavi
2025. augusztus 16. 11:49
"Ukrajna szerint Oroszország tízezrével hurcolt el ukrán gyermekeket Oroszországba" Nem kell mindent elhinni Ukrajnának. A First Lady-nek sem kellene felülnie az ukrán propagandának, ami az oroszokat gonosz emberrablónak szeretné feltüntetni. Inkább tegye fel magának a kérdést, hogy minek rabolnának az oroszok gyerekeket. Mi értelme lenne annak?
Válasz erre
3
0
cserresznye
2025. augusztus 16. 11:47
lehet egy másik olvasata is a dolognak: Az orosz ajkú,ukránok által üldözött területekről, az orosz ajkú gyerekeket biztonságos orosz területre szállították.Na és ameddig ez az öldöklés folyik, vinnék vissza őket, és Zelenszkij meg beorozná??? Valahogy a gyrekek száma folyton nő, mint annak idején a partizánoké...
Válasz erre
1
0
movavi
•••
2025. augusztus 16. 11:46 Szerkesztve
"ezt háborús bűncselekménynek, valamint az ENSZ népirtás elleni egyezménye alapján genocídiumként értékeli" Milyen "háborús bűncselekmény" vagy "népirtás" az, mikor megmentik gyermekek életét azzal, hogy kimenekítik őket a háborús övezetből és biztonságba helyezik? Talán inkább lebombázniuk kellett volna őket? Vagy az ellenségnek? Nem az lenne a háborús bűncselekmény? Ha volt is ilyen, akkor aki itt egyedül felelősen cselekedett, az Oroszország. Mások pedig csak a gyermekek halálán szeretnének nyerészkedni és abból is propagandát gyártani.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!