Trump felesége levelet küldött Putyinnak – ezt kérte pontosan

Itt a friss bejelentés: hétfőn Washingtonban találkozik Trump és Zelenszkij
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Melania Trump különösen érzékeny témára hívta fel az orosz elnök figyelmét.
Melania Trump személyes levélben fordult Vlagyimir Putyinhoz az Ukrajnából elhurcolt gyermekek ügyében, amelyet Donald Trump adott át az alaszkai csúcstalálkozón. A Fehér Ház két tisztviselője megerősítette, hogy az amerikai first lady levele
az ukrajnai háború következtében elhurcolt gyermekek helyzetére hívta fel a figyelmet.
– adta hírül a Reuters.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
A szlovén származású Melania Trump személyesen nem vett részt az alaszkai találkozón.
Ukrajna szerint Oroszország tízezrével hurcolt el ukrán gyermekeket Oroszországba vagy orosz megszállás alatt álló területekre a családtagok vagy gyámok beleegyezése nélkül, és ezt háborús bűncselekménynek, valamint az ENSZ népírtás elleni egyezménye alapján genocídiumként értékeli.
Moszkva korábban azt állította, hogy csupán a háborús övezetből menekítette ki a veszélyeztetett gyermekeket. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szerint Oroszország a 2022-ben kezdődött teljes körű invázió óta millió ukrán gyermek jogait sértette, és jelentős szenvedést okozott nekik.
Ezt is ajánljuk a témában
A „vérrel szennyezett háborús bűnös” királyi fogadtatásban részesült Alaszkában – írja a Kyiv Independent.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP