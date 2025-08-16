Trump felesége levelet küldött Putyinnak – ezt kérte pontosan

A szlovén származású Melania Trump személyesen nem vett részt az alaszkai találkozón.

Ukrajna szerint Oroszország tízezrével hurcolt el ukrán gyermekeket Oroszországba vagy orosz megszállás alatt álló területekre a családtagok vagy gyámok beleegyezése nélkül, és ezt háborús bűncselekménynek, valamint az ENSZ népírtás elleni egyezménye alapján genocídiumként értékeli.

Moszkva korábban azt állította, hogy csupán a háborús övezetből menekítette ki a veszélyeztetett gyermekeket. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szerint Oroszország a 2022-ben kezdődött teljes körű invázió óta millió ukrán gyermek jogait sértette, és jelentős szenvedést okozott nekik.