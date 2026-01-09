Tavaly azt hihették, mindennek vége, de most megtudtuk: nem tűnik el a legendás hajótípus a Dunáról

2025 végén különböző fórumokon olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint október 11-én közlekedett utoljára menetrend szerint magyarországi szárnyashajó. Ezek a források azt is valószínűsítették, hogy amennyiben 2026-ban mégis forgalomba állna valamely működőképes jármű, arra legfeljebb alkalmi jelleggel, különjáratok vagy kombinált turisztikai programok keretében kerülhetne sor.

Szárnyashajó: retro üzemmódban folytatják

Az itthoni szárnyashajózás az elmúlt években gyors ütemben épült le, holott nem mindennapi élményt jelent hatvan kilométer per órás sebességgel haladni a Dunán. A legnagyobb, Sólyom sorozatú hajók már a 2010-es évek közepe óta nem közlekedtek, utolsó példányuk, a Vöcsök II pedig már 2024-ben sem került vízre, írta meg a Világgazdaság. Ezzel szemben a legkisebb típus, a Bíbic két példánya tavaly még az esztergomi járaton teljesített szolgálatot, egy harmadik hajó pedig tartalékban állt. 2025 nyarán ugyanakkor érkezett a hír, hogy elbontották a Vöcsök II-t és a Bíbic III-at – utóbbi már 2011 óta nem közlekedett –, valamint az egykor magántulajdonban Magyarországra került Quicksilver szárnyashajót is.