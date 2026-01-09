Ft
Mahart Passnave szárnyashajó somodi lászló duna

Tavaly azt hihették, mindennek vége, de most megtudtuk: nem tűnik el a legendás hajótípus a Dunáról

2026. január 09. 19:19

Retro üzemmódra váltanak a Dunán. Egy Bíbic sorozatú szárnyashajó idén is szeli majd a habokat.

2026. január 09. 19:19
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

2025 végén különböző fórumokon olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint október 11-én közlekedett utoljára menetrend szerint magyarországi szárnyashajó. Ezek a források azt is valószínűsítették, hogy amennyiben 2026-ban mégis forgalomba állna valamely működőképes jármű, arra legfeljebb alkalmi jelleggel, különjáratok vagy kombinált turisztikai programok keretében kerülhetne sor.

Szárnyashajó: retro üzemmódban folytatják
Szárnyashajó: retro üzemmódban folytatják

Az itthoni szárnyashajózás az elmúlt években gyors ütemben épült le, holott nem mindennapi élményt jelent hatvan kilométer per órás sebességgel haladni a Dunán. A legnagyobb, Sólyom sorozatú hajók már a 2010-es évek közepe óta nem közlekedtek, utolsó példányuk, a Vöcsök II pedig már 2024-ben sem került vízre, írta meg a Világgazdaság. Ezzel szemben a legkisebb típus, a Bíbic két példánya tavaly még az esztergomi járaton teljesített szolgálatot, egy harmadik hajó pedig tartalékban állt. 2025 nyarán ugyanakkor érkezett a hír, hogy elbontották a Vöcsök II-t és a Bíbic III-at – utóbbi már 2011 óta nem közlekedett –, valamint az egykor magántulajdonban Magyarországra került Quicksilver szárnyashajót is.

Hogy mire lehet számítani 2026-ban – mi lesz a még meglévő, üzemképes hajók sorsa, illetve felmerül-e új egységek beszerzése –, és általában milyen jövő előtt áll a magyarországi szárnyashajózás, ezekről Somodi Lászlót, a a MAHART PassNave ügyvezetőjét kérdeztük.

Retro üzemmódban folytatódik a szárnyashajózás

Somodi László portálunknak elmondta,

hogy a szárnyashajók kapcsán idén egyfajta retro üzemmódra váltanak. Ez azt jelenti, hogy marad a menetrend szerinti közlekedés, azonban nem a teljes tavasztól őszig tartó szezonban, minden hétvégén, hanem körülbelül havonta egy hosszú hétvégén, amelynek pontosítására tavaszig kerül sor.

Hozzátette, hogy a járatok továbbra is a Budapest–Esztergom vonalon közlekednek majd, köztes megállásokkal, ugyanúgy, mint eddig. Kifejtette továbbá, hogy legalább 1 darab Bíbic szárnyashajót megőriznek és üzemképesen tartanak, pótalkatrészekkel együtt.

Szárnyashajó: nem könnyű az üzemeltetés

Somodi László rámutatott arra, hogy a hajók gépészete elavult, eredeti importalkatrészek nem kaphatók hozzájuk, másodlagos piacuk elenyésző. Elmondása szerint a kopások, az olajfogyasztás és a járulékos hatások mellett a normál, heti rendszerességű üzemeltetésre, az elvárható szolgáltatási megfeleléssel, ezek a hajók már nem alkalmasak. A Mandinernek jelezte, a gépészet teljes cseréjének lehetőségét megvizsgálták, azonban üzletileg megtérülő megoldást egyelőre nem találtak, amit a hajótestek korossága is befolyásol. És hangsúlyozta azt is, hogy a szárnyashajókra fokozott biztonsági előírások vonatkoznak, és viszonylag kis utasférőhelyük van, ami a kereskedelmi hasznosíthatóságra is hatással van.

Hazánk nem maradhat szárnyashajó nélkül

Somodi László arról ugyancsak beszélt, hogy a régebbi Vöcsök és Sólyom hajók nem feleltek meg a hatályos, szigorú műszaki előírásoknak, ezért azokat már korábban kénytelenek voltak kivonni a forgalomból. Hozzátette,

hogy az üzleti szempontok mellett, a magyar hajózás hagyományaira tekintettel kötelességüknek érzik, hogy alkalmi üzemmel megtartsák a szárnyashajózás műfaját.

Új kirándulóhajók beszerzése lehet a megoldás

Somodi László lapunknak elmondta, hogy a társaság stratégiai fejlesztési programjában szerepel az is, hogy a meglévő, Moszkva típusú városnéző hajóknál gyorsabb haladásra képes kirándulóhajókkal fejlesszék a dunakanyari szolgáltatásokat. Ezek a hajók a szárnyashajóknál nagyobb férőhelyűek, kényelmesebbek, valamivel lassabbak, ugyanakkor a jelenlegi kirándulóhajóknál jelentősen gyorsabbak lehetnek, például katamarán kialakítással.

Ugyanakkor jelezte, hogy projekt szintű döntéssel még nem rendelkeznek, és a stratégiai fejlesztési terv további beruházási lépéseivel összehangoltan lesz szükséges a beruházási és finanszírozási döntések meghozatala.

Végezetül Somodi László hangsúlyozta, hogy addig is várják kedves utasaikat járataikon, így a retro üzemben megmaradó Bíbic szárnyashajón is.

Képek forrása: Facebook

 

