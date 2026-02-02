Feladták a reményt: nem keresik tovább Borbás Marcsi munkatársát

Két tragikus eltűnés is megrázta a fővárost az elmúlt hetekben. Január 27-én hajnalban tűnt el otthonából Rokonál Benedek Lőrinc, Borbás Marcsi munkatársa. A lakásáról távozó férfi ruházatát és személyes tárgyait a Duna partján, Tahitótfalu közelében találták meg a hatóságok.

Január 17-én pedig egy 18 éves budapesti fiatalember, Egressy Mátyás is eltűnt, aki azóta sem került elő. Egy, az Indexhez eljuttatott információ szerint egy dunai hajó kamerája rögzítette, ahogy a Lánchídról a Dunába esik egy test. A legvalószínűbb forgatókönyvvé így az vált, hogy a két eset összefügg, és a fiatal fiú is a jeges folyóba esett – írta a lap.