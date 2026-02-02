Ft
Egressy Mátyás hungo borbás marcsi munkatárs lánchíd január víz duna eltűnés

Feladták a reményt: nem keresik tovább Borbás Marcsi munkatársát

2026. február 02. 21:22

A középkorú férfi Egressy Mátyáshoz hasonlóan a Dunába veszhetett.

2026. február 02. 21:22
null

Két tragikus eltűnés is megrázta a fővárost az elmúlt hetekben. Január 27-én hajnalban tűnt el otthonából Rokonál Benedek Lőrinc, Borbás Marcsi munkatársa. A lakásáról távozó férfi ruházatát és személyes tárgyait a Duna partján, Tahitótfalu közelében találták meg a hatóságok.

Január 17-én pedig egy 18 éves budapesti fiatalember, Egressy Mátyás is eltűnt, aki azóta sem került elő. Egy, az Indexhez eljuttatott információ szerint egy dunai hajó kamerája rögzítette, ahogy a Lánchídról a Dunába esik egy test. A legvalószínűbb forgatókönyvvé így az vált, hogy a két eset összefügg, és a fiatal fiú is a jeges folyóba esett – írta a lap.

Hozzátették, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a HUNGO munkatársai mindkét esetben minden rendelkezésre álló eszközt bevetettek. Motorcsónakokkal járták a vízfelszínt, gyalogosan kutatták át a partszakaszokat, drónokat küldtek a levegőbe azonban ezek egyike sem hozott eredményt.

A HUNGO szakértői közösségi oldalukon részletezték a veszélyeket: a Duna vízhőmérséklete az extrém téli időjárás miatt csupán 0,4–1 Celsius-fok körül mozog.

Ilyen hidegben a vízbe eső embert azonnal sokk éri, ami irányíthatatlan légzési reflexet indít el.

„Az izmok perceken belül annyira lehűlnek, hogy az áldozat képtelenné válik a mozgásra. Ez szívmegálláshoz, majd halálhoz vezet” – ismertették.

A holttestek a tüdő vízzel való megtelése miatt lesüllyednek a meder aljára, ahol a gyenge sodrás mozgatja őket. Ez megnehezíti a radaros felderítést is. Ha az első napokban nem kerülnek elő, a kutatási területet naponta bővíteni kell, a fagyos vízben pedig akár hetekig is eltarthat, amíg a test a felszínre emelkedik – derült ki a bejegyzésből.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó

