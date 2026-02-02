Feladták a reményt: nem keresik tovább Borbás Marcsi munkatársát

A legmodernebb eszközökkel keresik a Dunában Egressy Mátyást – ha valóban a vízbe esett, a legrosszabbra kell felkészülni
Ha valaki beleesik a hideg Dunába, percek alatt megállhat a szíve.
A középkorú férfi Egressy Mátyáshoz hasonlóan a Dunába veszhetett.
Két tragikus eltűnés is megrázta a fővárost az elmúlt hetekben. Január 27-én hajnalban tűnt el otthonából Rokonál Benedek Lőrinc, Borbás Marcsi munkatársa. A lakásáról távozó férfi ruházatát és személyes tárgyait a Duna partján, Tahitótfalu közelében találták meg a hatóságok.
Január 17-én pedig egy 18 éves budapesti fiatalember, Egressy Mátyás is eltűnt, aki azóta sem került elő. Egy, az Indexhez eljuttatott információ szerint egy dunai hajó kamerája rögzítette, ahogy a Lánchídról a Dunába esik egy test. A legvalószínűbb forgatókönyvvé így az vált, hogy a két eset összefügg, és a fiatal fiú is a jeges folyóba esett – írta a lap.
Hozzátették, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a HUNGO munkatársai mindkét esetben minden rendelkezésre álló eszközt bevetettek. Motorcsónakokkal járták a vízfelszínt, gyalogosan kutatták át a partszakaszokat, drónokat küldtek a levegőbe azonban ezek egyike sem hozott eredményt.
A HUNGO szakértői közösségi oldalukon részletezték a veszélyeket: a Duna vízhőmérséklete az extrém téli időjárás miatt csupán 0,4–1 Celsius-fok körül mozog.
Ilyen hidegben a vízbe eső embert azonnal sokk éri, ami irányíthatatlan légzési reflexet indít el.
„Az izmok perceken belül annyira lehűlnek, hogy az áldozat képtelenné válik a mozgásra. Ez szívmegálláshoz, majd halálhoz vezet” – ismertették.
A holttestek a tüdő vízzel való megtelése miatt lesüllyednek a meder aljára, ahol a gyenge sodrás mozgatja őket. Ez megnehezíti a radaros felderítést is. Ha az első napokban nem kerülnek elő, a kutatási területet naponta bővíteni kell, a fagyos vízben pedig akár hetekig is eltarthat, amíg a test a felszínre emelkedik – derült ki a bejegyzésből.
Nyitókép: MTI/Kovács Anikó