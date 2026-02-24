Hivatalos: visszavonták a körözést, megtalálták Pesty Lászlót

Visszavonták Pesty László körözését, amelyet eltűnés miatt adott ki a rendőrség – tudta meg a Blikk a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól.

A portál úgy tudja, a férfi életben van, jól van, emiatt nem is indult eljárás a rendőrségen az előkerülése után.

Korábban a Mandiner is beszámolt arról, hogy Pesty Lászlót február 9. óta kereste eltűntként a rendőrség.