Hivatalos: visszavonták a körözést, megtalálták Pesty Lászlót

Reagált a felesége Pesty László eltűnésére
A dokumentumfilmes február 9-én tűnt el a rendőrség szerint.
A rendőrség ismertette a részleteket.
Visszavonták Pesty László körözését, amelyet eltűnés miatt adott ki a rendőrség – tudta meg a Blikk a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól.
A portál úgy tudja, a férfi életben van, jól van, emiatt nem is indult eljárás a rendőrségen az előkerülése után.
Korábban a Mandiner is beszámolt arról, hogy Pesty Lászlót február 9. óta kereste eltűntként a rendőrség.
