02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség Pesty László eltűnés

Hivatalos: visszavonták a körözést, megtalálták Pesty Lászlót

2026. február 24. 15:18

A rendőrség ismertette a részleteket.

2026. február 24. 15:18
Pesty László

Visszavonták Pesty László körözését, amelyet eltűnés miatt adott ki a rendőrség – tudta meg a Blikk a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól.

A portál úgy tudja, a férfi életben van, jól van, emiatt nem is indult eljárás a rendőrségen az előkerülése után.

Korábban a Mandiner is beszámolt arról, hogy Pesty Lászlót február 9. óta kereste eltűntként a rendőrség.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
masikhozzaszolo
2026. február 24. 19:30
Keményen elolvastam a Blikket, meg a mindent is. Hogy mi volt vele. És már emlékszem is este mit hallottam: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer... Na itt mindenki elaludt. A mesélő főleg!
kalmanok
2026. február 24. 17:23
Simicska jobban viselte.
monuskaroly
2026. február 24. 17:10
Karigeri nem csak Budapestet tette tönkre, hanem Pesty Lászlót is.
vitez-laszlo
2026. február 24. 17:02 Szerkesztve
Én is láttam Pestyt pesten, a Pesti úton egy fa mögé bújt....
