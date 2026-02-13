Ft
eltűnt rendőrség Pesty László

Eltűnt személyként keresi a rendőrség Pesty Lászlót, a közismert dokumentfilmest

2026. február 13. 10:32

Pesty László február 9-én tűnt el a rendőrség szerint.

2026. február 13. 10:32
null

Eltűnt személyként került fel Pesty László dokumentumfilmes, a Pesty Fekete Doboz és a gerilla.hu alapítója adatlapja a rendőrség oldalára.

A körözést az I. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, az eltűnés dátumának pedig február 9-ét adták meg.

A Telex telefonon kereste Pesty Lászlót, azonban nem érték el:

telefonszámán előfizető nem volt kapcsolható, az emailcímére írt üzenetre pedig hibaüzenet érkezett.”

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

 

