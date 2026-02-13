Eltűnt személyként keresi a rendőrség Pesty Lászlót, a közismert dokumentfilmest

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Pesty László február 9-én tűnt el a rendőrség szerint.
Eltűnt személyként került fel Pesty László dokumentumfilmes, a Pesty Fekete Doboz és a gerilla.hu alapítója adatlapja a rendőrség oldalára.
A körözést az I. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, az eltűnés dátumának pedig február 9-ét adták meg.
A Telex telefonon kereste Pesty Lászlót, azonban nem érték el:
telefonszámán előfizető nem volt kapcsolható, az emailcímére írt üzenetre pedig hibaüzenet érkezett.”
