A legmodernebb eszközökkel keresik a Dunában Egressy Mátyást – ha valóban a vízbe esett, a legrosszabbra kell felkészülni

Továbbra is folyik a 18 éves Egressy Mátyás keresése: a január 17-én, szombat hajnalban eltűnt fiatalember családja kedden közleményben tudatta: alapos okkal feltételezik, hogy Mátyás szombat hajnalban a Dunába zuhant a Lánchídról.

A legmodernebb eszközökkel kutatnak a Dunában

A rendőrség az Index megkeresésére ismertette, hogyan zajlik a keresés a Dunában. Mint kiderült, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (DVRK) felszíni és víz alatti keresést egyaránt végez.