A legmodernebb eszközökkel keresik a Dunában Egressy Mátyást – ha valóban a vízbe esett, a legrosszabbra kell felkészülni

Egressy Mátyás teniszklubja és családja közös sajtóközleményt adott ki a fiú sorsával kapcsolatban.
A Dunában is keresi a rendőrség a január 17-én eltűnt Egressy Mátyást. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság a felszínen és a víz alatt is kutat, hőkamerát, éjjellátó készüléket és szonárt is bevetnek. A kutató-mentő szolgálat arra figyelmeztet: ha valaki beleesik a hideg Dunába, annak percek alatt megállhat a szíve.
Továbbra is folyik a 18 éves Egressy Mátyás keresése: a január 17-én, szombat hajnalban eltűnt fiatalember családja kedden közleményben tudatta: alapos okkal feltételezik, hogy Mátyás szombat hajnalban a Dunába zuhant a Lánchídról.
A rendőrség az Index megkeresésére ismertette, hogyan zajlik a keresés a Dunában. Mint kiderült, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (DVRK) felszíni és víz alatti keresést egyaránt végez.
A felszíni vizuális kutatást hőkamerával és éjjellátó készülék használatával támogatják, a víz alatti keresésnél szonárt használnak.
A kutatás során figyelembe veszik a sodrási és áramlási tényezőket, illetve a mederviszonyokat is. A rendőrség közlése szerint a DVRK a legkorszerűbb, világszínvonalú technikai eszközöket használja.
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) szakmai tájékoztatásából az derül ki, hogy a jelenlegi alacsony vízállás miatt a hidak pályaszintje és a vízfelszín közötti távolság meghaladja a 15-20 métert.
A szabadesés ideje ilyen magasságból mintegy másfél másodperc, ez alatt a zuhanó test közel 60 km/órás sebességgel csapódik a vízbe.
A víz felületi feszültsége ilyen sebességnél „falként” viselkedik, a lassulási erő olyan mértékű, amely képes a belső szerveket megrepeszteni, és
szinte minden esetben azonnali eszméletvesztést okoz
– olvasható a tájékoztatóban.
A Duna vize jelenleg mindössze 0,4 és 1 Celsius fok közeli, amelyben a testet azonnali hidegsokk éri, kontrollálhatatlan légzési reflexet vált ki. Az izmok gyors lehűlése fizikai mozgásképtelenséghez és a szív leállásához vezet.
Az eltűnt fiatalember keresését a Duna jelenlegi sodrása sem segíti. Budapestnél körülbelül 1070 köbméter a vízhozam másodpercenként, a víz sebessége pedig 33-45 méter percenként. Vagyis órákkal az esemény után a keresett személy már kilométerekre lehet a beesési ponttól.
Mint az ismeretes, Egressy Mátyás január 16-án, pénteken este az V. kerületi Ötkertben szórakozott, majd hajnalban indult haza, de nem érkezett meg XI. kerületi otthonába. A főváros több pontján látták, de eddig nem sikerült a nyomára bukkanni.
