01. 21.
szerda
01. 21.
szerda
Egressy Mátyás lánchíd Ötkert

Tragikus bejelentést tettek Egressy Mátyás ügyében: beigazolódott, amitől mindenki félt

2026. január 20. 15:57

Egressy Mátyás teniszklubja és családja közös sajtóközleményt adott ki a fiú sorsával kapcsolatban.

2026. január 20. 15:57
null

Az Mtk Park Teniszklub, Egressy Mátyás teniszklubja és a fiú családja közös sajtóközleményt adott ki a szombat hajnalban eltűnt fiú ügyével kapcsolatban.

A klub közlése szerint szeretett játékosuk, klubtársuk és barátjuk nagy valószínűséggel azonos azzal a személlyel, aki a hatóságok szerint szombaton a Lánchídról esett a Dunába.

A klub hangsúlyozta: a találgatások elkerülése érdekében a családdal egyeztetve döntöttek a sajtó tájékoztatása mellett. Mint írták, Matyást a rendőrség továbbra is eltűnt személyként keresi, és ez így marad mindaddig, amíg meg nem találják.

A közleményben kitértek arra is, hogy a történtek feldolgozása rendkívüli terhet ró a családra, a barátokra és a klub közösségére. Ennek érdekében a gyászfolyamat támogatását szakpszichológus bevonásával is segítik és arra kérnek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel és empátiával forduljon az érintettek felé.

A klub köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az eltűnés óta segítették a keresést, aggódásukkal, pozitív gondolataikkal, aktív részvételükkel vagy imáikkal támogatták Matyás felkutatását.

Nyitókép: Police.hu

 

citromosParizer
2026. január 20. 23:52
gondolom volt benne valami cucc, ha zavartan viselkedett és a vészkijáratot használta. kérdés, hogy a barátai csak így simán hagyták hogy elinduljon az éjszakába, messze, bemindenezve? fura ez az eset, sokak hibája adódhatott össze a tragédiához...
Válasz erre
1
0
auditorium
2026. január 20. 18:22
Őszinte részvét a családnak, bár csak annyit tudnun, h. már nincs remény élve megtalálni. Egyre több kiskorú fiatal eltűnéséről számol be a nemzetközi sajtó és sajnos csaknem mindegyik okozója a kiskorú DIGITALIS "élete": kivel állt kontaktusban, hová hivta felnőtt "barátja", mit igért neki, milyen káb.szerrel látja el és hogyan csábitja ki otthonából. A szülők többségének fogalma sincs a neten történő kiskorúak megrontásáról (nem részletezem). Arra is volt már számos példa, h. öngyilkosságra serkentette az ismeretlen "barát" a kiskorút. Az internet rendőrség egyre nagyobb szerepet kap külföldön, mert ilyen világban élünk... Milyen kár egy ilyen értékes, szép gyerekért. Sok nyugati szakiskolában metáldetektort sürgetnek, mert 1O-15- cm-es éles késekkel járnak az órára. Két nappal ezelőtt La Spezia városában egy ilyen Istituto professionaleban egy egyiptomi fiú halálosan megsebesitett egy marokkói oszt.társát. Most az iskolát okolják a tragédia miatt, nem a szülőket.
Válasz erre
6
0
nyugalom
•••
2026. január 20. 17:58 Szerkesztve
Az ötkertben es tarsaiban nem kellene több razziát tartani? Persze, oda a poloska-felek is jarnak! Mit árulnak el az ötkert felvetelei?
Válasz erre
9
0
tompika-2
•••
2026. január 20. 17:45 Szerkesztve
Nagyon jó lenne, ha épen előkerülne ez a fiú, legyen akármilyen származású is. Ettől függetlenül (bár nem teljesen), hogy fordulna fel mind az a véglény, amelyik bármilyen kártékony szert ad el, vagy tesz az italába, ételébe bárkinek, vagy bántalmazzák őt bármilyen mértékben. Gyűlölöm azokat is, akik liberalizálni akarják a kábítószereket, vagy relativizálni az erőszakot. Kötélen lógjon mind, de szenvedjen szörnyűségesen mindaz, ami ilyet tesz mással! Azért nem aki, mert az ilyen nem ember.
Válasz erre
11
1
