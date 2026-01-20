Tragikus bejelentést tettek Egressy Mátyás ügyében: beigazolódott, amitől mindenki félt

A klub hangsúlyozta: a találgatások elkerülése érdekében a családdal egyeztetve döntöttek a sajtó tájékoztatása mellett. Mint írták, Matyást a rendőrség továbbra is eltűnt személyként keresi, és ez így marad mindaddig, amíg meg nem találják.

A közleményben kitértek arra is, hogy a történtek feldolgozása rendkívüli terhet ró a családra, a barátokra és a klub közösségére. Ennek érdekében a gyászfolyamat támogatását szakpszichológus bevonásával is segítik és arra kérnek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel és empátiával forduljon az érintettek felé.

A klub köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az eltűnés óta segítették a keresést, aggódásukkal, pozitív gondolataikkal, aktív részvételükkel vagy imáikkal támogatták Matyás felkutatását.