Lépett a rendőrség az Egressy Mátyás-ügyben: újabb részletek derültek ki a tragédiáról

A rendőrség lopás vétsége miatt meggyanúsított egy férfit, aki a gyanú szerint eltulajdoníthatta a januárban eltűnt Egressy Mátyás mobiltelefonját – írja a Magyar Nemzet. A hatóságok tájékoztatása alapján a készülék a fiatal zsebéből eshetett ki, majd egy buszon került a feltételezett elkövetőhöz, akit gyanúsítottként már kihallgattak. A férfi jelenleg egy másik ügy miatt szabálysértési őrizetben van.

Egressy Mátyás január 17-én hajnalban indult haza egy budapesti szórakozóhelyről, az Ötkertből, ám soha nem érkezett meg otthonába. Eltűnése nagy visszhangot váltott ki: közösségi oldalakra szerveződött keresőcsoportok alakultak, civilek és segítő szervezetek is bekapcsolódtak a kutatásba, miközben számos bejelentés érkezett olyanoktól, akik látni vélték a zavartan viselkedő fiút.