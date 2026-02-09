Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Egressy Mátyás rendőrség telefon

Lépett a rendőrség az Egressy Mátyás-ügyben: újabb részletek derültek ki a tragédiáról

2026. február 09. 18:32

Meggyanúsította a rendőrség azt a férfit, aki ellophatta a januárban eltűnt fiú telefonját.

2026. február 09. 18:32
null

A rendőrség lopás vétsége miatt meggyanúsított egy férfit, aki a gyanú szerint eltulajdoníthatta a januárban eltűnt Egressy Mátyás mobiltelefonját – írja a Magyar Nemzet. A hatóságok tájékoztatása alapján a készülék a fiatal zsebéből eshetett ki, majd egy buszon került a feltételezett elkövetőhöz, akit gyanúsítottként már kihallgattak. A férfi jelenleg egy másik ügy miatt szabálysértési őrizetben van.

Egressy Mátyás január 17-én hajnalban indult haza egy budapesti szórakozóhelyről, az Ötkertből, ám soha nem érkezett meg otthonába. Eltűnése nagy visszhangot váltott ki: közösségi oldalakra szerveződött keresőcsoportok alakultak, civilek és segítő szervezetek is bekapcsolódtak a kutatásba, miközben számos bejelentés érkezett olyanoktól, akik látni vélték a zavartan viselkedő fiút.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

Az ügyben megszólalt az édesapa is, aki szerint fia ugyan fogyasztott alkoholt aznap éjjel, de nem volt szokatlanul ittas állapotban. A lehetséges okokról Zacher Gábor toxikológus is nyilatkozott: elmondása szerint a zavartság hátterében nem feltétlenül kábítószer állhat, azt többek között alkohol, anyagcserezavar vagy akár kihűlés is okozhatja. Az apa korábban arra is utalt, hogy fia zsebeit átkutathatták – ezt részben alátámasztja a telefon eltűnésének körülménye.

A fiatalembert továbbra is keresi a rendőrség.

Mint ismert, a hatóságok birtokába került egy, a Dunán közlekedő hajó kamerája által rögzített felvétel, amelyen egy ember a Lánchídról a folyóba esik. A híd közepén talált kulcscsomót az édesapa fiáéhoz tartozóként azonosította, az eltűnés körülményeinek tisztázása azonban továbbra is folyamatban van.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: police.hu

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vitez-laszlo
2026. február 09. 19:06
"A rendőrség lopás vétsége miatt meggyanúsított egy férfit, aki a gyanú szerint eltulajdoníthatta a januárban eltűnt Egressy Mátyás mobiltelefonját ".... Hú vaze! Ez a leírás nagyon hasonlít az új messiás selyemmajomra.... Lehet ez a rögeszméje, hogy mobilokat lop?...:)))))))
Válasz erre
0
0
JohnnyBeGood
•••
2026. február 09. 18:49 Szerkesztve
Nincs egy komment sem...Ez nagyon fura.....Mindenki ugyanazt a - választások előtt - kínos kérdést tette fel, hogy milyen népség az, aki bedrogoz egy fiatalmebert, követi a buszon, majd mikor elájul, kirabolja? Sokan megválaszolták ezt gondolom,....ezért nincs egy komment sem....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!