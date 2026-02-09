Lépett a rendőrség az Egressy Mátyás-ügyben: újabb részletek derültek ki a tragédiáról

A legmodernebb eszközökkel keresik a Dunában Egressy Mátyást – ha valóban a vízbe esett, a legrosszabbra kell felkészülni
Meggyanúsította a rendőrség azt a férfit, aki ellophatta a januárban eltűnt fiú telefonját.
A rendőrség lopás vétsége miatt meggyanúsított egy férfit, aki a gyanú szerint eltulajdoníthatta a januárban eltűnt Egressy Mátyás mobiltelefonját – írja a Magyar Nemzet. A hatóságok tájékoztatása alapján a készülék a fiatal zsebéből eshetett ki, majd egy buszon került a feltételezett elkövetőhöz, akit gyanúsítottként már kihallgattak. A férfi jelenleg egy másik ügy miatt szabálysértési őrizetben van.
Egressy Mátyás január 17-én hajnalban indult haza egy budapesti szórakozóhelyről, az Ötkertből, ám soha nem érkezett meg otthonába. Eltűnése nagy visszhangot váltott ki: közösségi oldalakra szerveződött keresőcsoportok alakultak, civilek és segítő szervezetek is bekapcsolódtak a kutatásba, miközben számos bejelentés érkezett olyanoktól, akik látni vélték a zavartan viselkedő fiút.
Az ügyben megszólalt az édesapa is, aki szerint fia ugyan fogyasztott alkoholt aznap éjjel, de nem volt szokatlanul ittas állapotban. A lehetséges okokról Zacher Gábor toxikológus is nyilatkozott: elmondása szerint a zavartság hátterében nem feltétlenül kábítószer állhat, azt többek között alkohol, anyagcserezavar vagy akár kihűlés is okozhatja. Az apa korábban arra is utalt, hogy fia zsebeit átkutathatták – ezt részben alátámasztja a telefon eltűnésének körülménye.
A fiatalembert továbbra is keresi a rendőrség.
Mint ismert, a hatóságok birtokába került egy, a Dunán közlekedő hajó kamerája által rögzített felvétel, amelyen egy ember a Lánchídról a folyóba esik. A híd közepén talált kulcscsomót az édesapa fiáéhoz tartozóként azonosította, az eltűnés körülményeinek tisztázása azonban továbbra is folyamatban van.
