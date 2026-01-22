„A napokban szörnyű tragédia rázta meg az országot. Az eltűnt fiatalember ügyében még semmilyen megerősített információ nem látott napvilágot, ezért kifejezetten szeretném hangsúlyozni, hogy nem a konkrét esetről van most szó, de ennek kapcsán általánosságban mégis érdemes felhívni a figyelmet két dologra. Az egyik, hogy nincs »könnyű drog« és minden kábítószer veszélyes. Nemcsak a függővé válás miatt, hanem az akár egyszeri használat utáni pszichés következmények miatt is. A másik tény, amit nem lehet elégszer elmondani, hogy a kábítószer egyén specifikusan hat, azaz lehet, hogy ugyanattól a szertől és mennyiségtől valakinek semmi baja nem lesz, míg a mellette álló társának súlyos következményekkel kell szembe néznie. Budapesten és a nagyvárosokban a leggyakrabban használt kábítószer a marihuána és a kokain. Mindkét drognak, főleg alkohollal vagy más szerekkel együtt használva, jellemző negatív hatása a használat után jelentkező szorongás, pánikroham, paranoiás képzetek, akár a szuicid gondolatok előkerülése.

A marihuána és a kokain megítélése a közbeszédben gyakran szélsőséges: az egyik »könnyű drognak«, a másik »keménynek« számít. A tudományos kutatások azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Egyértelműen bizonyított, hogy a szerhasználat nem mindenkire hat egyformán, és akár egyszeri fogyasztásnak is lehetnek súlyos, akár maradandó következményei, különösen akkor, ha alkohollal vagy más szerekkel együtt történik.