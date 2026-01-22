Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Egressy Mátyás drog kábítószer

Az egyszeri fogyasztás kockázatainak alábecsülése súlyos következményekkel járhat

2026. január 22. 16:02

A napokban szörnyű tragédia rázta meg az országot.

2026. január 22. 16:02
null
Téglásy Kristóf
Téglásy Kristóf
Drogkutató Intézet

„A napokban szörnyű tragédia rázta meg az országot. Az eltűnt fiatalember ügyében még semmilyen megerősített információ nem látott napvilágot, ezért kifejezetten szeretném hangsúlyozni, hogy nem a konkrét esetről van most szó, de ennek kapcsán általánosságban mégis érdemes felhívni a figyelmet két dologra. Az egyik, hogy nincs »könnyű drog« és minden kábítószer veszélyes. Nemcsak a függővé válás miatt, hanem az akár egyszeri használat utáni pszichés következmények miatt is. A másik tény, amit nem lehet elégszer elmondani, hogy a kábítószer egyén specifikusan hat, azaz lehet, hogy ugyanattól a szertől és mennyiségtől valakinek semmi baja nem lesz, míg a mellette álló társának súlyos következményekkel kell szembe néznie. Budapesten és a nagyvárosokban a leggyakrabban használt kábítószer a marihuána és a kokain. Mindkét drognak, főleg alkohollal vagy más szerekkel együtt használva, jellemző negatív hatása a használat után jelentkező szorongás, pánikroham, paranoiás képzetek, akár a szuicid gondolatok előkerülése.

A marihuána és a kokain megítélése a közbeszédben gyakran szélsőséges: az egyik »könnyű drognak«, a másik »keménynek« számít. A tudományos kutatások azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Egyértelműen bizonyított, hogy a szerhasználat nem mindenkire hat egyformán, és akár egyszeri fogyasztásnak is lehetnek súlyos, akár maradandó következményei, különösen akkor, ha alkohollal vagy más szerekkel együtt történik.

A marihuána fő hatóanyaga, a THC az agy olyan területeire hat, amelyek a memóriáért, az érzelmi szabályozásért és a döntéshozatalért felelősek. Rövidtávon gyakori a figyelem romlása, a lassult reakcióidő, a szorongás és a szapora szívverés. A kutatások szerint ezek a hatások nem mindenkinél azonos mértékűek. Az egyéni érzékenységet számos tényező befolyásolja: genetikai adottságok, életkor, mentális állapot, a THC-tartalom, valamint a fogyasztás körülményei (nem mindegy, hogy egy szobában, viszonylag nyugodt körülmények között, vagy hangos zene és villódzó fények kíséretében fogyasztja a drogot az illető). Ez az oka annak, hogy míg egyesek enyhe hatásokról számolnak be, másoknál már az első alkalom is pánikrohamot vagy pszichotikus tüneteket válthat ki. A hosszabb távú, rendszeres használat összefüggésbe hozható kognitív teljesítményromlással, motivációcsökkenéssel és függőség kialakulásával. Különösen sérülékenyek a fiatalok: a fejlődő idegrendszerre gyakorolt hatások tartós következményekkel járhatnak. Ezekre a kockázatokra következetesen figyelmeztet a World Health Organization és az European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is.

A kokain erős stimuláns, amely az agy jutalmazórendszerét közvetlenül aktiválja. A kezdeti eufória és energikusság mögött azonban komoly testi terhelés áll. A kokain jelentősen megemeli a pulzust és a vérnyomást, növeli a testhőmérsékletet, és extrém módon igénybe veszi a szív- és érrendszert. Itt is nagyon gyakori a szorongás és a pánikroham, a paranoiás képzetek a használat után már pár órával. Az orvosi esetleírások és klinikai vizsgálatok alapján fontos hangsúlyozni: a kokainnak nincs biztonságos adagja. Előfordul, hogy egy adott mennyiség valakinél »elviselhető« hatást vált ki, míg másnál szívritmuszavarhoz, stroke-hoz vagy hirtelen halálhoz vezet, akár első használat alkalmával. A rendszeres fogyasztás gyorsan erős pszichés függőséget alakít ki, és tartós változásokat okoz az agy impulzuskontrollért és döntéshozatalért felelős területein. Ez magyarázza a gyakori hangulatzavarokat, agresszivitást és pszichotikus tüneteket.

Az alkohol kulcsszerepet játszik a súlyos következmények kialakulásában. Marihuánával együtt fogyasztva az alkohol növeli a THC felszívódását, így a hatások erősebbé és kiszámíthatatlanabbá válnak. Ennek következménye lehet súlyos rosszullét, pánikreakció, illetve jelentősen romló ítélőképesség. Alkohollal együtt a kokain különösen veszélyes. A máj ilyenkor egy új vegyületet hoz létre, amely mérgezőbb a szívre, mint a kokain önmagában, és jelentősen növeli a hirtelen szívhalál kockázatát. A halálos kimenetelű túladagolások jelentős részében ez a kombináció is jelen van.

A szakirodalom a poliszerek használatát – több pszichoaktív szer együttes vagy rövid időn belüli fogyasztását – az egyik legveszélyesebb mintázatként írja le. Ilyenkor a hatások nem egyszerűen összeadódnak, hanem új, előre nehezen kiszámítható kölcsönhatások alakulnak ki, amelyek drasztikusan növelik a túladagolás, a pszichózis és az akut egészségkárosodás esélyét.

Talán a legfontosabb tanulság az, hogy nem lehet előre megmondani, kinél jelentkezik súlyos következmény. Az egyéni biológiai és pszichés különbségek miatt az, ami valakinél »gond nélkül« lezajlik, másnál életveszélyes állapotot vagy tartós mentális problémát okozhat. Ezért a tudományos konszenzus szerint az »egyszeri kipróbálás« sem tekinthető kockázatmentesnek – különösen nem alkohollal vagy más szerekkel együtt. A marihuána és a kokain hatásai különbözőek, de egy dolog közös bennük: a kockázatok alábecsülése súlyos következményekkel járhat. Az alkohol és más szerek jelenléte tovább növeli ezeket a veszélyeket, sokszor ugrásszerűen. A kutatások üzenete világos: a szerhasználat nem pusztán gyakoriság kérdése, hanem egyéni sérülékenység, körülmények és kombinációk összjátéka – és néha már egyetlen alkalom is elég ahhoz, hogy az ár túl magas legyen.”

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

