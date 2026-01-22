A marihuána fő hatóanyaga, a THC az agy olyan területeire hat, amelyek a memóriáért, az érzelmi szabályozásért és a döntéshozatalért felelősek. Rövidtávon gyakori a figyelem romlása, a lassult reakcióidő, a szorongás és a szapora szívverés. A kutatások szerint ezek a hatások nem mindenkinél azonos mértékűek. Az egyéni érzékenységet számos tényező befolyásolja: genetikai adottságok, életkor, mentális állapot, a THC-tartalom, valamint a fogyasztás körülményei (nem mindegy, hogy egy szobában, viszonylag nyugodt körülmények között, vagy hangos zene és villódzó fények kíséretében fogyasztja a drogot az illető). Ez az oka annak, hogy míg egyesek enyhe hatásokról számolnak be, másoknál már az első alkalom is pánikrohamot vagy pszichotikus tüneteket válthat ki. A hosszabb távú, rendszeres használat összefüggésbe hozható kognitív teljesítményromlással, motivációcsökkenéssel és függőség kialakulásával. Különösen sérülékenyek a fiatalok: a fejlődő idegrendszerre gyakorolt hatások tartós következményekkel járhatnak. Ezekre a kockázatokra következetesen figyelmeztet a World Health Organization és az European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is.
A kokain erős stimuláns, amely az agy jutalmazórendszerét közvetlenül aktiválja. A kezdeti eufória és energikusság mögött azonban komoly testi terhelés áll. A kokain jelentősen megemeli a pulzust és a vérnyomást, növeli a testhőmérsékletet, és extrém módon igénybe veszi a szív- és érrendszert. Itt is nagyon gyakori a szorongás és a pánikroham, a paranoiás képzetek a használat után már pár órával. Az orvosi esetleírások és klinikai vizsgálatok alapján fontos hangsúlyozni: a kokainnak nincs biztonságos adagja. Előfordul, hogy egy adott mennyiség valakinél »elviselhető« hatást vált ki, míg másnál szívritmuszavarhoz, stroke-hoz vagy hirtelen halálhoz vezet, akár első használat alkalmával. A rendszeres fogyasztás gyorsan erős pszichés függőséget alakít ki, és tartós változásokat okoz az agy impulzuskontrollért és döntéshozatalért felelős területein. Ez magyarázza a gyakori hangulatzavarokat, agresszivitást és pszichotikus tüneteket.