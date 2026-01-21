Előszedték a BKK-t az eltűnt Egressy Mátyás ügyében – leszállították a buszról és nem jött érte segítség

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
A szombat hajnalban eltűnt fiút az egész ország keresi.
Kiemelt erővel keresi a rendőrségen túl az egész ország, hova tűnt Egressy Mátyás, akinek szombat hajnalban veszett nyoma Budapesten. A 18 éves fiatal az Ötkertben bulizott, onnan indult el, azonban már nem ért haza, mint azt az édesapja a Blikknek elmondta, a fiú a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, amivel haza is juthatott volna a XI. kerületi otthonában, azonban ehhez Kelenföldön le kellett volna szállnia.
Egressy Mátyás édesapja kijelentette, a fia zsebeit kipakolhatták, hiszen a telefonja ott jelzett legutóbb. „Azt tudjuk, hogy a járművön elaludt és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították. A legfájóbb, hogy nem segítettek neki, csak letessékelték. A térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, metróval hat óra után pár perccel elment a Kossuth térre, onnan átment a Lánchídon reggel fél hétkor.”
A család kedden az MTK Park Teniszklub Facebook-oldalán tett közzé egy közleményt, amelyben azt írták, „Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye”.
Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad. De gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra”
– olvasható a Teniszklub közösségi oldalán.
Az, hogy Egressyt leszállították a BKK járatáról, sok kérdést vetett fel, például azt, miért nem hívtak segítséget a fiatalhoz és miért hagyták magára. A közlekedési vállalat sajtóosztálya a 444-nek azt mondta, „a járművezető nem a BKK munkavállalója, hanem a járművet üzemeltető szolgáltatóé. Természetesen egyeztettünk a szolgáltatóval, akiktől azt az információt kaptuk, hogy az említett fiatalember a végállomásig utazott a járművünkön, amin elaludt. Ez gyakran megesik, ilyenkor a járművezető a végállomáson mindig felébreszti az utast, és jelzi, hogy a jármű nem közlekedik tovább. Itt is ez történt, a fiatalember megértette a tájékoztatást és önként hagyta el a járművet. Segítséget nem kért, úgy tűnt, hogy nem szorul orvosi ellátásra. A folyamatban lévő hatósági ügyre való tekintettel ennél több információt nem kaptunk”.
Ha az utas elalszik a buszon, akkor a végállomáson fel kell ébreszteni és le kell szállítani a járműről, ezt a szolgáltatók belső utasításai szabályozzák. Elalvó vagy fáradtnak tűnő, olykor ittas emberek rendszeresen utaznak az éjszakai járatokon,
de a járművezetők sok esetben nem tudják róluk ránézésre megállapítani, hogy miért aludtak el, vagy mennyire bódultak. Ha viszont valaki utazás közben egyértelműen, láthatóan rosszul lesz, a járművezetőnek szükség esetén mentőt kell hívnia.”
– folytatták.
Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.