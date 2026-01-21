Ft
Előszedték a BKK-t az eltűnt Egressy Mátyás ügyében – leszállították a buszról és nem jött érte segítség

2026. január 21. 12:40

A szombat hajnalban eltűnt fiút az egész ország keresi.

2026. január 21. 12:40
Kiemelt erővel keresi a rendőrségen túl az egész ország, hova tűnt Egressy Mátyás, akinek szombat hajnalban veszett nyoma Budapesten. A 18 éves fiatal az Ötkertben bulizott, onnan indult el, azonban már nem ért haza, mint azt az édesapja a Blikknek elmondta, a fiú a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, amivel haza is juthatott volna a XI. kerületi otthonában, azonban ehhez Kelenföldön le kellett volna szállnia. 

Egressy Mátyás édesapja kijelentette, a fia zsebeit kipakolhatták, hiszen a telefonja ott jelzett legutóbb. „Azt tudjuk, hogy a járművön elaludt és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították. A legfájóbb, hogy nem segítettek neki, csak letessékelték. A térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, metróval hat óra után pár perccel elment a Kossuth térre, onnan átment a Lánchídon reggel fél hétkor.”

A család kedden az MTK Park Teniszklub Facebook-oldalán tett közzé egy közleményt, amelyben azt írták, „Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye”.

Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad. De gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra”

– olvasható a Teniszklub közösségi oldalán. 

Az, hogy Egressyt leszállították a BKK járatáról, sok kérdést vetett fel, például azt, miért nem hívtak segítséget a fiatalhoz és miért hagyták magára. A közlekedési vállalat sajtóosztálya a 444-nek azt mondta, „a járművezető nem a BKK munkavállalója, hanem a járművet üzemeltető szolgáltatóé. Természetesen egyeztettünk a szolgáltatóval, akiktől azt az információt kaptuk, hogy az említett fiatalember a végállomásig utazott a járművünkön, amin elaludt. Ez gyakran megesik, ilyenkor a járművezető a végállomáson mindig felébreszti az utast, és jelzi, hogy a jármű nem közlekedik tovább. Itt is ez történt, a fiatalember megértette a tájékoztatást és önként hagyta el a járművet. Segítséget nem kért, úgy tűnt, hogy nem szorul orvosi ellátásra. A folyamatban lévő hatósági ügyre való tekintettel ennél több információt nem kaptunk”.

Ha az utas elalszik a buszon, akkor a végállomáson fel kell ébreszteni és le kell szállítani a járműről, ezt a szolgáltatók belső utasításai szabályozzák. Elalvó vagy fáradtnak tűnő, olykor ittas emberek rendszeresen utaznak az éjszakai járatokon, 

de a járművezetők sok esetben nem tudják róluk ránézésre megállapítani, hogy miért aludtak el, vagy mennyire bódultak. Ha viszont valaki utazás közben egyértelműen, láthatóan rosszul lesz, a járművezetőnek szükség esetén mentőt kell hívnia.”

– folytatták.

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.

 

csapláros
•••
2026. január 21. 17:04 Szerkesztve
Az Ötker mossa a szennyest valóban, hogy ők átnéztek (sic!) minden, a helységben készült felvételt. Elég ügyesek voltak az elkövető markecolók, hogy TUDTÁK a be nem kamerázott részeket. Vagy pedig sikerült törölni egyes kínos részeket. De ez csak egy kósza ötlet. Semmi oka az Ötkernek a hírhedté válás után, hogy ott újabb botrány legyen. Mert a haverok is bevehették kollektíve a gyerekkel a szert, még a helységbe történő belépés előtt, hogy jól érezzék magukat, de rájuk ez nem hatott olyan mértékben, ahogyan azonos nyavalyára is mindenki más és más gyógyszert kap.
Válasz erre
0
0
molga8
2026. január 21. 16:36
Bedzsinázták. Aki ezen már átesett, az tudja, hogy ilyenkor kb magatehetetlen vagy, azt tesznek veled, amit akarnak, az IQ-d lecsökken 40-re, a legalapvetőbb dolgok sem mennek, nem tudod felfogni, hogy hol vagy, nem ismered fel a tárgyakat, műtárgyakat, azok funkcióját. Robotpilóta üzemmódban ha szerencséd van, pár óra múlva épségben hazatalálsz.
Válasz erre
1
0
csapláros
2026. január 21. 16:24
Megtörtént eset: a 16 éves gyerek csetelés közben, meghívásra a csajtól, miközben a család aludt, kapta-ragadta magát és találkozott vele a szórakozóhelyen. Jól érezte magát, majd éjjel 1h körül a csaj bemutatta neki a párját, majd 3-asban hazaindultak. A szórakozóhely előtt felajánlották neki, hogy hazaviszik, a párja kocsijával. A gyerek beült és otthon kitették. Másnap reggel jött a szülői felvilágosítás (lebaszás), hogy: 1. úgy elmenni ismeretlen helyre, hogy előtte senkinek nem szól (azóta indulás-érkezés, oda-vissza megy a telcsi, pl. rokonokhoz, üdülni megy-mennek), még a szülők is. 2. beülni egy ismeretlen járgányába, felsorolva az összes lehetséges következményt 3. ezt kell megspékelni azzal, hogy ketát nemcsak a csajoknak adnak ebben a liberálnáci LMBTQ-s világban Megnő az ázsiója a részvételt előzetes regisztrációhoz kötő szórakozóhelyeknek, társaságoknak. Ezek rendezvényeit, bulijait is elbírják a havi zsebpénzes vagy ösztöndíjas pénztárcák.
Válasz erre
1
0
kir2vik
2026. január 21. 16:14
Szívszorító. Már tudjuk, hogy az Örs vezér téren kereste a telefonját. Mennyire meg lehetett zavarodva, hogy nem kért kölcsön egyet. Talán nem jutott eszébe telefonszám, pl. a szüleié. Az én gyerekeim sem tudják fejből a számomat. Napi személyes kapcsolatban élünk, nem hívnak fel, mert minek? Szomorú, hogy nem tudott segítséget kérni. Azért én a szórakozóhelyet nem ajánlanám, mondjuk egyiket sem, ahol szombat éjjel sorba állnak a bejáratnál a bulizni vágyó tizenévesek.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!