Előszedték a BKK-t az eltűnt Egressy Mátyás ügyében – leszállították a buszról és nem jött érte segítség

Kiemelt erővel keresi a rendőrségen túl az egész ország, hova tűnt Egressy Mátyás, akinek szombat hajnalban veszett nyoma Budapesten. A 18 éves fiatal az Ötkertben bulizott, onnan indult el, azonban már nem ért haza, mint azt az édesapja a Blikknek elmondta, a fiú a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, amivel haza is juthatott volna a XI. kerületi otthonában, azonban ehhez Kelenföldön le kellett volna szállnia.

Egressy Mátyás édesapja kijelentette, a fia zsebeit kipakolhatták, hiszen a telefonja ott jelzett legutóbb. „Azt tudjuk, hogy a járművön elaludt és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították. A legfájóbb, hogy nem segítettek neki, csak letessékelték. A térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, metróval hat óra után pár perccel elment a Kossuth térre, onnan átment a Lánchídon reggel fél hétkor.”