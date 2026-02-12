Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
téli olimpia Fradi Ferencváros rövid pályás gyorskorcsolya

Megszakad a szív: nevetséges szabály miatt esett ki a téli olimpián a magyarok versenyzője

2026. február 12. 22:57

Nagyon peches volt a Fradi sportolója. Furcsa szabály miatt nem jutott tovább a magyarok versenyzője.

2026. február 12. 22:57
null

Moon Wonjun kiesett a negyeddöntőben a rövid pályás gyorskorcsolyázók férfi 1000 méteres versenyében a milánói téli olimpia csütörtöki napján – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A dél-koreai születésű sportoló kedden futamharmadikként sikerrel vette a selejtezőt, a legjobb húsz között pedig ismét összekerült az előtte végző két riválissal, azaz a legnagyobb favoritnak tartott kanadai William Dandjinou-val és az őt utolsó körben visszaelőző dél-koreai Sim Dongminnel. Rajtuk kívül a japán Josinaga Kazuki és az amerikai Clayton Declemente egyértelműen verhetőnek tűnt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Moon ezúttal más, a januári Európa-bajnokságon alkalmazott taktikáját választotta, azaz az ötfős futam legvégén „utazott” és az utolsó három-négy körben próbált előretörni. Az amerikai ellenfelét könnyedén körbekorcsolyázta, azonban a japánt elsőre nem tudta külső íven, így a negyedik pozícióba ragadt, amikor az utolsó kör következett. Az utolsó kanyarban aztán az FTC sportolója „befűzte” magát Josinaga elé, sőt, a célegyenesben majdnem még a dél-koreait is megelőzte jobb lábbetolással, végül 17 ezreddel elmaradt tőle.

Moonnak futamharmadikként idővel még lett volna esélye továbbjutni, csakhogy a további futamokból két versenyzőt is továbbjuttattak, ez pedig a magyar versenyző kiesését eredményezte.

Harmadik lett futamában a magyarok versenyzője
Harmadik lett futamában a magyarok versenyzője (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Ezért nem jutott tovább a magyarok versenyzője

A négy futam mindegyikéből az első kettő jutott tovább, de az összesítés alapján a két legjobb idővel rendelkező harmadik is kvalifikálhatta magát. Csakhogy az első és a harmadik futamban is továbbjuttattak egy-egy versenyzőt bírói döntőssel. Mivel a szabályok szerint ezt a legjobb harmadikok kárára teszik meg, hiába volt Moon a legjobb harmadik, nem juthatott tovább”

– írja videós posztjában a Nemzeti Sport Online.

„A futam előtt magabiztos voltam, de azt nem mondhatnám, hogy aztán jól sikerült a verseny, úgyhogy most már a másik két távra, az 500 és az 1500 méterre kell koncentrálnom.

Nem érzem magam balszerencsésnek a továbbjuttatások miatt, mert nem szabadott volna olyan helyzetbe kerülnöm, hogy az időeredményben kelljen bíznom. Egyszerűen meg kellett volna csinálnom az előzést, ez az én hibám volt

– értékelt angolul az MTI-nek Moon, aki így a vegyes váltó 10. helye után a 11. pozícióban végzett. – Hiába volt szoros, a befutónál éreztem, hogy harmadik lettem.”

A férfi 1000 méter az elődöntővel folytatódott, melyben a szám négy évvel ezelőtti magyar bronzérmese, a már kínai színekben versenyző Liu Shaoang negyedik lett, így a 6-10. helyért a B-döntőben futhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!