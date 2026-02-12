Megszakad a szív: nevetséges szabály miatt esett ki a téli olimpián a magyarok versenyzője

Nem érzem magam balszerencsésnek a továbbjuttatások miatt, mert nem szabadott volna olyan helyzetbe kerülnöm, hogy az időeredményben kelljen bíznom. Egyszerűen meg kellett volna csinálnom az előzést, ez az én hibám volt

– értékelt angolul az MTI-nek Moon, aki így a vegyes váltó 10. helye után a 11. pozícióban végzett. – Hiába volt szoros, a befutónál éreztem, hogy harmadik lettem.”

A férfi 1000 méter az elődöntővel folytatódott, melyben a szám négy évvel ezelőtti magyar bronzérmese, a már kínai színekben versenyző Liu Shaoang negyedik lett, így a 6-10. helyért a B-döntőben futhat.