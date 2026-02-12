16 év bujkálás után az olimpia miatt bukott le a szlovák férfi Olaszországban

A téli olimpia egyik nyitó jégkorongmeccsére érkezett vissza Olaszországba az a 44 éves szlovák férfi, akit a hatóságok szerda este elfogtak. A helyi Carabinieri közlése szerint a férfi ellen az olasz ügyészek 16 évvel korábban adtak ki elfogatóparancsot, miközben a neve az olasz körözési listán is szerepelt – írta meg a NBC News.

A rendőrök akkor jutottak a nyomára, amikor bejelentkezett egy Milánó külvárosában található vendégházba. Innen a hatóságok a milánói San Vittore börtönbe kísérték, ahol megkezdheti a hátralévő büntetése letöltését.