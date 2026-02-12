Ft
02. 12.
csütörtök
olaszország téli olimpia szlovák büntetés férfi

16 év bujkálás után az olimpia miatt bukott le a szlovák férfi Olaszországban

2026. február 12. 21:33

A 44 éves szlovák állampolgárt 16 évvel korábban kiadott olasz ügyészségi elfogatóparancs alapján fogták el.

2026. február 12. 21:33
null

A téli olimpia egyik nyitó jégkorongmeccsére érkezett vissza Olaszországba az a 44 éves szlovák férfi, akit a hatóságok szerda este elfogtak. A helyi Carabinieri közlése szerint a férfi ellen az olasz ügyészek 16 évvel korábban adtak ki elfogatóparancsot, miközben a neve az olasz körözési listán is szerepelt – írta meg a NBC News.

A rendőrök akkor jutottak a nyomára, amikor bejelentkezett egy Milánó külvárosában található vendégházba. Innen a hatóságok a milánói San Vittore börtönbe kísérték, ahol megkezdheti a hátralévő büntetése letöltését.

A Carabinieri tájékoztatása szerint a férfi szerdán tervei szerint ott lett volna a szlovák válogatott nyitómérkőzésén, és összesen 11 hónap és 7 nap letöltendő büntetés vár rá a 2010-ben elkövetett lopások sorozata miatt.

A szlovák férfiválogatott közben a milánói Santagiulia Arénában lejátszotta az első mérkőzését a Milano Cortina Játékokon, és 4-1-re legyőzte Finnországot.

Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP

bekeev-2025
2026. február 12. 21:40
De legalább látott egy fasza meccset az olimpián. :) Slovenskooooo, Slovenskooooo, naši chlapci zvíťazili !!!
