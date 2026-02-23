Ft
Az amerikai Esélyegyenlőségi Bizottság beperelte a Coca-Cola palackozóját, amiért egy munkahelyi rendezvényről kizárta a férfiakat

2026. február 23. 22:17

Munkahelyi diszkrimináció.

2026. február 23. 22:17
null

Az Egyesült Államok Esélyegyenlőségi Bizottsága (EEOC) beperelt egy regionális Coca-Cola palackozót, mert állítólag diszkriminálta a férfi alkalmazottakat, amikor csak nőknek szóló „networking” rendezvényt szervezett – írja az NBC News.

A munkahelyi polgári jogok érvényesítéséért felelős szövetségi ügynökség keddi keresetében azt állította, hogy a Coca-Cola Beverages Northeast férfi alkalmazottai kárt szenvedtek a Connecticutban található Mohegan Sun kaszinóban megrendezett kétnapos rendezvény során, amelyen körülbelül 250 női alkalmazott vett részt. 

Az EEOC szerint a New Hampshire-i székhelyű, hét államban működő vállalat megsértette az 1964-es polgárjogi törvény VII. cikkelyét – amely védi az alkalmazottakat a diszkriminációtól – azáltal, hogy megtagadta a férfi munkavállalóktól azokat a lehetőségeket, amik a női alkalmazottak számára biztosítva voltak. 

Az alperes azzal, hogy a férfi munkavállalókat kizárta a 2024. szeptember 10-én és 11-én tartott rendezvényen való részvételből és közreműködésből, a nemük alapján megtagadta tőlük az egyenlő díjazáshoz, valamint az egyenlő foglalkoztatási feltételekhez és jogosultságokhoz való hozzáférést” – áll a keresetben.

Az EEOC azt követeli a cégtől, hogy kártalanítsa a férfi alkalmazottakat.

Daniel LEAL / AFP

 

74bro
2026. február 24. 00:15
Képzeljük el, hogy a hidegburkolók, a kőművesek vagy a tetőfedők bulijára is csak a női alkalmazottakat hívják meg...
nemecsek-3
2026. február 23. 23:39
És ha intim betét bemutatóval egybekötött rendezvény volt akkor jó kérdés miről is maradtak le a férfiak
