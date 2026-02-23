Az amerikai Esélyegyenlőségi Bizottság beperelte a Coca-Cola palackozóját, amiért egy munkahelyi rendezvényről kizárta a férfiakat

Az Egyesült Államok Esélyegyenlőségi Bizottsága (EEOC) beperelt egy regionális Coca-Cola palackozót, mert állítólag diszkriminálta a férfi alkalmazottakat, amikor csak nőknek szóló „networking” rendezvényt szervezett – írja az NBC News.

A munkahelyi polgári jogok érvényesítéséért felelős szövetségi ügynökség keddi keresetében azt állította, hogy a Coca-Cola Beverages Northeast férfi alkalmazottai kárt szenvedtek a Connecticutban található Mohegan Sun kaszinóban megrendezett kétnapos rendezvény során, amelyen körülbelül 250 női alkalmazott vett részt.