Az amerikai Esélyegyenlőségi Bizottság beperelte a Coca-Cola palackozóját, amiért egy munkahelyi rendezvényről kizárta a férfiakat

Munkahelyi diszkrimináció.
Az Egyesült Államok Esélyegyenlőségi Bizottsága (EEOC) beperelt egy regionális Coca-Cola palackozót, mert állítólag diszkriminálta a férfi alkalmazottakat, amikor csak nőknek szóló „networking” rendezvényt szervezett – írja az NBC News.
A munkahelyi polgári jogok érvényesítéséért felelős szövetségi ügynökség keddi keresetében azt állította, hogy a Coca-Cola Beverages Northeast férfi alkalmazottai kárt szenvedtek a Connecticutban található Mohegan Sun kaszinóban megrendezett kétnapos rendezvény során, amelyen körülbelül 250 női alkalmazott vett részt.
Az EEOC szerint a New Hampshire-i székhelyű, hét államban működő vállalat megsértette az 1964-es polgárjogi törvény VII. cikkelyét – amely védi az alkalmazottakat a diszkriminációtól – azáltal, hogy megtagadta a férfi munkavállalóktól azokat a lehetőségeket, amik a női alkalmazottak számára biztosítva voltak.
„Az alperes azzal, hogy a férfi munkavállalókat kizárta a 2024. szeptember 10-én és 11-én tartott rendezvényen való részvételből és közreműködésből, a nemük alapján megtagadta tőlük az egyenlő díjazáshoz, valamint az egyenlő foglalkoztatási feltételekhez és jogosultságokhoz való hozzáférést” – áll a keresetben.
Az EEOC azt követeli a cégtől, hogy kártalanítsa a férfi alkalmazottakat.
