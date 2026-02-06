Lavina végzett két magyar túrázóval a Magas-Tátrában

Két magyar férfi halt meg pénteken a szlovákiai Magas-Tátrában, miután lavina ragadta magával őket a helyi hatóságok közlése alapján. A szlovák közszolgálati hírügynökség tájékoztatása szerint a tragédia a Csorba-tó térségében történt. Az eperjesi kerületi rendőrség közlése szerint a lavina délelőtt tizenegy óra körül zúdult le a Csorba-tótól néhány kilométerre, a Tupá hegycsúcs alatt. A hóomlás két férfit sodort el, akik a balesetet nem élték túl.

A hatóságok információi alapján az áldozatok egy 30 és egy 37 éves férfi voltak.

A körülmények tisztázása folyamatban van. Az Új Szó beszámolója szerint a helyszínre mentőegységek is érkeztek, és vizsgálják az eset pontos körülményeit.