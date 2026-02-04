Váratlan vendég jelent meg a színpadon Orbán Viktor mellett (VIDEÓ)

Orbán Viktor: A meló fogja eldönteni ezt a választást (VIDEÓ)
Azok, akik szenvedélyesen szeretik a hazájukat, többségben vannak – mondta Orbán Viktor a Mandiner Klubest rendezvényén.
A férfi szinte a semmiből sétált fel a miniszterelnök mellé.
Nem mindennapi történés szemtanúi lehettek azok, akik személyesen vagy akár online követték figyelemmel a telt házas Mandiner Klubest február 4-i alkalmát, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt kérdezte Szalai Zoltán lapigazgató és Szalai Laura főszerkesztő-helyettes.
Az utolsó kérdés előtt szinte a semmiből felsétált egy férfi a színpadra egy tollal és egy kiadvánnyal kezében, majd az aláírás után egy közös fotót is kért a kormányfőtől.
Meglepő lépését azzal indokolta, hogy nem tudja végigvárni a beszélgetést, mennie kell.
Miután Orbán Viktor észrevette, hogy szimpatizánsa a tollát az asztalon felejtette, – amely egy fideszes toll volt – és ezt jelezte, a férfi a lehető legtermészetesebb módon még azért is felsétált.
A miniszterelnök ezután viccesen megkérdezte, hogy
még valaki, valamit szeretne-e.
Az ismertetett jelenetet alább tekintheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó
