Váratlan vendég jelent meg a színpadon Orbán Viktor mellett (VIDEÓ)

Nem mindennapi történés szemtanúi lehettek azok, akik személyesen vagy akár online követték figyelemmel a telt házas Mandiner Klubest február 4-i alkalmát, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt kérdezte Szalai Zoltán lapigazgató és Szalai Laura főszerkesztő-helyettes.

Az utolsó kérdés előtt szinte a semmiből felsétált egy férfi a színpadra egy tollal és egy kiadvánnyal kezében, majd az aláírás után egy közös fotót is kért a kormányfőtől.