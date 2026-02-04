Ft
mandiner klubest szalai zoltán szalai laura színpad férfi miniszterelnök orbán viktor

Váratlan vendég jelent meg a színpadon Orbán Viktor mellett (VIDEÓ)

2026. február 04. 22:55

A férfi szinte a semmiből sétált fel a miniszterelnök mellé.

2026. február 04. 22:55
null

Nem mindennapi történés szemtanúi lehettek azok, akik személyesen vagy akár online követték figyelemmel a telt házas Mandiner Klubest február 4-i alkalmát, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt kérdezte Szalai Zoltán lapigazgató és Szalai Laura főszerkesztő-helyettes.

Az utolsó kérdés előtt szinte a semmiből felsétált egy férfi a színpadra egy tollal és egy kiadvánnyal kezében, majd az aláírás után egy közös fotót is kért a kormányfőtől.

Meglepő lépését azzal indokolta, hogy nem tudja végigvárni a beszélgetést, mennie kell.

Miután Orbán Viktor észrevette, hogy szimpatizánsa a tollát az asztalon felejtette, – amely egy fideszes toll volt – és ezt jelezte, a férfi a lehető legtermészetesebb módon még azért is felsétált. 

A miniszterelnök ezután viccesen megkérdezte, hogy 

még valaki, valamit szeretne-e.

Az ismertetett jelenetet alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
trokadero
2026. február 05. 00:54
Nem becsüli meg hogy határon túliként állampolgárságot kapott Mohó !
Válasz erre
0
0
Sanyikám
2026. február 04. 23:26
Ha, nem megrendezett jelenet volt akkor bizony bárki, bármilyen szandékkal oda ugorhat! Felelőtlenség!
Válasz erre
1
0
FeketeFehér
2026. február 04. 23:24
Ez egy bénán megrendezett jelenet volt. :))
Válasz erre
1
4
Bogdán
2026. február 04. 23:18
BÁRMI....BÁRHOGY LEGYEN ORBÁN Viktort nem lehet zavarba hozni!!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!