Orbán Viktor: A meló fogja eldönteni ezt a választást (VIDEÓ)

Orbán Viktor felidézte, hogy 2022 áprilisában volt egy uniós csúcs, amikor a németek kiálltak a szankciók és a fegyverek szállítása ellen. Három hónap alatt teljesen megváltozott a német álláspont, mivel az amerikaiak nyomására változott Berlin álláspontja – ismertette a kormányfő. Rámutatott arra, hogy mostanra teljesen egyértelmű lett, hogy a nyugati döntéshozók nagy bajba kerültek a háborúpártiság miatt, mert az amerikaiak megfordultak, míg ők ottmaradtak. Itt állunk egy háború szélén, ezért kellő józanság kell ebben a helyzetben – tette hozzá.

Az EU-ban akkor jón létre egy döntés, ha abban teljes egyetértés van a tagállamok között. Orbán Viktor szerint csak megállítani lehet döntéseket, és ezt is el szeretnék venni, mert Ukrajna és a háború kérdését szeretnék többségi szavazással eldönteni. Szerencsére a vétójogot is csak egyhangúsággal lehet megváltoztatni – tette hozzá. Éppen ezért sorsdöntő a következő választás is – mondta.

Ha az amerikaiak úgy gondolják, akkor konfliktust is vállalni fognak velünk – mondta. Orbán Viktor szerint

a dollár értékének a mozgatásával Amerika nagyon sok gazdasági baját meg tudja oldani, amíg az az egyetlen világpénz.

Ha bejön egy második világpénz, akkor azzal versenyezni kell. Az eurót azért vezették be, mert második világpénzt szerettek volna – emlékeztetett Orbán. Ez egy halálos kihívás volt Amerikának, ez egy antagonisztikus ellentét – tette hozzá. Orbán Viktor felidézte egy korábbi beszélgetését Kohl kancellárral, aki figyelmeztette őt, hogy az amerikaiak addig könnyű tárgyalófelek, amíg nincs pénzről szól.

A kormányfő szerint egy háború esetén a legelején kell mondani egy világos pozíciót. Mindez nem sikerült sem az I. és a II. világháború elején. Egy nemzeti egység kell a háborúból való kimaradásra – mondta.

Stabil kormány, és stabil többség nélkül nem lehet kimaradni a háborúból, valamint egy népi akaratra is szükség van.

Orbán Viktor szerint idővel lesz fegyverszünet Ukrajna és Oroszország között, de abból nem lesz béke, ha európai csapatok állomásozhatnak Ukrajna területén.

Egy hónapban 36 ezer áldozata van a háborúnak, egy év alatt 400 ezer ember – ismertette a kormányfő. Ezek a számok nem légből kapottak, mert ezekben konszenzus van – tette hozzá.

Telt ház volt a Mandiner Klubestjén

Brüsszelben vannak a valódi kihívók

Az én kihívóim Brüsszelben vannak, mert ide csak küldtek valakit – mondta egy másik kérdésre Orbán Viktor. Úgy kalkulál Magyarországon van 40-43 százaléknyi olyan ember, aki nem szavazott a jobboldalra.

Nekünk az ezen kívüli tábort kell megszólítani. Ez egy jobboldali ország, de nem olyan mértékben mint amit szeretnénk, mert vissza tud billenni –

ismertette a kormányfő. Orbán Viktor közölte, a többség szenvedélyesen szereti a hazáját. A miniszterelnök kifejtette, hogy az országban többségben vannak azok a nézetek is, amelyek a keresztény hitből jönnek, és a családnak is többsége van. Egyszerre vagyunk patrióták és individualisták – vélte a kormányfő. Magyarország nem Bajorország, ahol a meló elvégzése nélkül is többséget szereznek a keresztényszocialisták – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint a kampány az együttlétek lehetősége is. Ami ránk vár, az csak négy évente egyszer adódik. Jó példa, hogy 2002-ben elvesztettük a választást, de nyertünk egy közösséget – tette hozzá. Mi itt maradunk kormányon és ellenzékben is – ismertette a kormányfő. A választás utolsó két hetében mindenkit meg kell keresni, mindenkivel beszélni kell, és mindenkit el kell vinni.

A meló fogja eldönteni ezt a választást

– mondta Orbán Viktor. Az országnak nem háborúra, hanem békés építkezésre van szüksége – zárta a miniszterelnök.