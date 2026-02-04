Orbán Viktor: A meló fogja eldönteni ezt a választást (VIDEÓ)
2026. február 04. 18:47
Az ellenzék rendszerváltást akar, és ők ebben az esetben igazat mondanak – mondta a miniszterelnök a Mandiner telt házas Klubestjén a Várkert Bazárban. Valójában sorsot választunk április 12-én, mert ha lejövünk a nemzeti rendszerről, akkor szinte lehetetlen lesz lejönni a brüsszeli rendszerről – közölte Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest szerda esti telt házas rendezvényén aktuális kérdésekről beszélt a Várkert Bazárban. A beszélgetést Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója és Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese moderálta.
„Van mire büszkének lennünk, és ez a politikai közösség azért megy küzdelembe, hogy ezt megvédje” – mondta el a sorban már tizenkettedik Mandiner Klubesten Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke. A beszélgetés moderátora Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese volt.
Ha melózunk nyerünk, ha nem melózunk nem nyerünk
Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, amit vállaltak az betartották a mögöttünk hagyott időszakban. Minden választáson próbálkozott valamivel az ellenzék: volt koordinált indulás, közös indulás, míg most egy új párttal indul – tette hozzá.
Megvertük már sokszor az ellenzéket, és revansra készülnek –
mondta Orbán. Szólt arról is, hogy a mostani ellenzék mögött a brüsszeli érdekeket állnak, és mivel Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért ez a csata nyílt csata – mondta. Ha melózunk nyerünk, ha nem melózunk nem nyerünk – tette hozzá.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az ellenzéket támogató média esetében ki lehet mutatni, hogy ki hány százmillió forintot kap Brüsszelből.
Ráadásul Kijev felől is beszálltak a kampányba, és onnan is küldik a pénzeket, nagy értékű informatikai szolgáltatásokat – tette hozzá.
Az a kérdés, hogy az ellenzék mögött álló erőket meg tudjuk-e enni vacsorára, mivel az ellenzék ereje a mögöttes támogatásból ered –
ismertette a kormányfő. A miniszterelnök szólt arról is, hogy Brüsszel folyamatosan cenzúráz, így az orosz-ukrán háborúban nem ismerjük az orosz álláspontot, mert az ottani médiumokat kitiltották az EU területéről.
Orbán Viktor: Ez alapvetően megváltozott
A miniszterelnök elmondta, hogy korábban a fejlődés azt jelentette, hogy minél jobban hasonlítsunk a Nyugatra. Az nem volt vitakérdés, hogy a kommunizmus után valamilyen nyugati rendszer jöjjön – tette hozzá.
A Nyugat elhitette velünk, hogy van egy morális fölénye, és nem volt kétségbevonható az a tény, hogy a legmagasabb életszínvonalat a Nyugat adja.
Mára kiderült, hogy ez nincs így, mert a Nyugat nem mintaadó – mondta a kormányfő. Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy Európa világgazdasági súlya jelentősen csökkent, az európai piacot védeni kell a magas technikai keleti iparágakkal szemben. Ebben a helyzetben a legfőbb kérdés, hogy merre lehet menni? – tette fel a kérdést. Szólt arról is, hogy az Európai Unióban nem lehet reménykedni ebben a nehéz nemzetközi helyzetben.
A magyar nemzeti érdekekből kell levezetni a megfelelő lépéseket a mostani világrendben. Nem lesz olyan minta a következő 20-30 évben, amiben mi jól éreznénk magunkat –
ismertette a kormányfő. 2010 óta intellektuális értelemben olyan megoldásokat keresek, amikben a magyarok jól érzik magukat, és ezért csináltunk családalapú társadalmi rendszert – tette hozzá. Orbán Viktor kijelentette, vannak olyan európai országok, ahol a nem dolgozók juttatásokat kapnak, de ez Magyarországon nem működne, mert az ország csődbe menne. Olyat nem ígérek, hogy munka nélkül is lehet boldogulni – mondta Orbán Viktor. Ismertette, hogy a magyar munkaalapú társadalom révén jelentősen csökkent az állásnélküliek száma, míg a foglalkoztatottság egymillió fővel lett több 2010 óta.
Alapvetően megváltozott a nemzetközi rendszer
Orbán Viktor elmondta, hogy az ellenzék rendszerváltást akar, és ők ebben az esetben igazat mondanak, mert ők a brüsszeli rendszert akarják Magyarországra hozni a nemzeti rendszer helyett.
Valójában sorsot választunk április 12-én, mert ha lejövünk a nemzeti rendszerről, akkor szinte lehetetlen lesz lejönni a brüsszeli rendszerről –
tette hozzá.
Orbán Viktor a Béketanácsról azt mondta, hogy abban az amerikaiknak igazuk van, hogy a nemzetközi intézmények nem tudják rendezni a háborús konfliktusokat. Éppen ezért lépett az amerikai elnök – tette hozzá. A nemzetközi intézmények tönkrementek, ezért érdemes kipróbálni valami mást, ebből még kijöhet valami – mondta.
Egyelőre a felállás stádiumában van a Béketanács, és most egy működőképes rendszert akarnak felállítani a Gázai-övezetben.
Orbán Viktor szerint nem kell ragaszkodni a nemzetközi jog és intézmények hagyományos rendszeréhez, mert akár számunkra egy kedvezőbb helyzet jöhet létre.
A miniszterelnök egy esetleges magyarországi Trump-látogatás kapcsán közölte, ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz. Orbán Viktor Trumppal közölte, hogy a korábbi amerikai elnököknek is köszönhető a mostani rossz nemzetközi helyzet.
Mivel csak mi tartottunk ki Trump mellett az elmúlt években, ezért tartozik azzal a gesztussal, hogy köszöntse a magyarokat –
közölte a miniszterelnök. Van egy nyitott meghívása, kitartónak kell lenni.
Amerikai nyomásra változott meg minden
Orbán Viktor felidézte, hogy 2022 áprilisában volt egy uniós csúcs, amikor a németek kiálltak a szankciók és a fegyverek szállítása ellen. Három hónap alatt teljesen megváltozott a német álláspont, mivel az amerikaiak nyomására változott Berlin álláspontja – ismertette a kormányfő. Rámutatott arra, hogy mostanra teljesen egyértelmű lett, hogy a nyugati döntéshozók nagy bajba kerültek a háborúpártiság miatt, mert az amerikaiak megfordultak, míg ők ottmaradtak. Itt állunk egy háború szélén, ezért kellő józanság kell ebben a helyzetben – tette hozzá.
Az EU-ban akkor jón létre egy döntés, ha abban teljes egyetértés van a tagállamok között. Orbán Viktor szerint csak megállítani lehet döntéseket, és ezt is el szeretnék venni, mert Ukrajna és a háború kérdését szeretnék többségi szavazással eldönteni. Szerencsére a vétójogot is csak egyhangúsággal lehet megváltoztatni – tette hozzá. Éppen ezért sorsdöntő a következő választás is – mondta.
Ha az amerikaiak úgy gondolják, akkor konfliktust is vállalni fognak velünk – mondta. Orbán Viktor szerint
a dollár értékének a mozgatásával Amerika nagyon sok gazdasági baját meg tudja oldani, amíg az az egyetlen világpénz.
Ha bejön egy második világpénz, akkor azzal versenyezni kell. Az eurót azért vezették be, mert második világpénzt szerettek volna – emlékeztetett Orbán. Ez egy halálos kihívás volt Amerikának, ez egy antagonisztikus ellentét – tette hozzá. Orbán Viktor felidézte egy korábbi beszélgetését Kohl kancellárral, aki figyelmeztette őt, hogy az amerikaiak addig könnyű tárgyalófelek, amíg nincs pénzről szól.
A kormányfő szerint egy háború esetén a legelején kell mondani egy világos pozíciót. Mindez nem sikerült sem az I. és a II. világháború elején. Egy nemzeti egység kell a háborúból való kimaradásra – mondta.
Stabil kormány, és stabil többség nélkül nem lehet kimaradni a háborúból, valamint egy népi akaratra is szükség van.
Orbán Viktor szerint idővel lesz fegyverszünet Ukrajna és Oroszország között, de abból nem lesz béke, ha európai csapatok állomásozhatnak Ukrajna területén.
Egy hónapban 36 ezer áldozata van a háborúnak, egy év alatt 400 ezer ember – ismertette a kormányfő. Ezek a számok nem légből kapottak, mert ezekben konszenzus van – tette hozzá.
Brüsszelben vannak a valódi kihívók
Az én kihívóim Brüsszelben vannak, mert ide csak küldtek valakit – mondta egy másik kérdésre Orbán Viktor. Úgy kalkulál Magyarországon van 40-43 százaléknyi olyan ember, aki nem szavazott a jobboldalra.
Nekünk az ezen kívüli tábort kell megszólítani. Ez egy jobboldali ország, de nem olyan mértékben mint amit szeretnénk, mert vissza tud billenni –
ismertette a kormányfő. Orbán Viktor közölte, a többség szenvedélyesen szereti a hazáját. A miniszterelnök kifejtette, hogy az országban többségben vannak azok a nézetek is, amelyek a keresztény hitből jönnek, és a családnak is többsége van. Egyszerre vagyunk patrióták és individualisták – vélte a kormányfő. Magyarország nem Bajorország, ahol a meló elvégzése nélkül is többséget szereznek a keresztényszocialisták – mondta Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint a kampány az együttlétek lehetősége is. Ami ránk vár, az csak négy évente egyszer adódik. Jó példa, hogy 2002-ben elvesztettük a választást, de nyertünk egy közösséget – tette hozzá. Mi itt maradunk kormányon és ellenzékben is – ismertette a kormányfő. A választás utolsó két hetében mindenkit meg kell keresni, mindenkivel beszélni kell, és mindenkit el kell vinni.
A meló fogja eldönteni ezt a választást
– mondta Orbán Viktor. Az országnak nem háborúra, hanem békés építkezésre van szüksége – zárta a miniszterelnök.