02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság friedrich merz Hortay Olivér német bukás beteg

Merz meg fog bukni

2026. február 12. 19:02

Azt ígérte, hogy megmenti és nem, hogy elpusztítja a jóléti modellt.

2026. február 12. 19:02
null
Hortay Olivér
Facebook

Lincshangulat: Merz kirángatná a beteg németeket az ágyból, és eltörölné a részmunkaidőt, hogy nőjön a GDP – »nincs jogotok hozzá, ez nem lesz elég a jóléthez!«

A németek az EU-tagállamok rangsorának végén állnak az átlagosan ledolgozott heti munkaórák számát tekintve. Friedrich Merz szerint a németek nem dolgoznak eleget.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / POOL / AFP

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
lacika-985
2026. február 12. 19:28
Merz egy náci felmenőkkel rendelkező génhibás parazita egy náci fattyú. Ráadásul nyakig benne van a szarosgyurka félék valagában.
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!