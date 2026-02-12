Lincshangulat: Merz kirángatná a beteg németeket az ágyból, és eltörölné a részmunkaidőt, hogy nőjön a GDP – »nincs jogotok hozzá, ez nem lesz elég a jóléthez!«

A németek az EU-tagállamok rangsorának végén állnak az átlagosan ledolgozott heti munkaórák számát tekintve. Friedrich Merz szerint a németek nem dolgoznak eleget.