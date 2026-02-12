Nagy bejelentést tett a BYD: ez Magyarországot is érinti

Új vezetői struktúrával folytatja működését a BYD Magyarország; a vállalat regionális országigazgatói pozícióját Jeremy Wang veszi át, míg a magyar divízió operatív irányításáért Rényi-Vámos Ádám felel országigazgatóként – tájékoztatta a társaság az MTI-t csütörtökön közleményben.

Az új kinevezéssel a BYD célja a magyarországi és régiós növekedésének további erősítése, valamint a piaci jelenlét hosszú távú stabilitásának biztosítása - írták. Jeremy Wang Jontey Lee-t váltja a BYD Magyarország élén, aki 2024 nyara óta látta el a regionális országigazgatói feladatokat, a továbbiakban pedig a BYD nemzetközi szervezetén belül a szaúd-arábiai piacért felelős feladatkörben folytatja munkáját.