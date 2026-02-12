Ft
gazdaság Svájc uniós csúcs Ursula von der Leyen Mercosur Indonézia egységes piac India Európai Bizottság Európai Unió

Von der Leyen nagyon készül márciusra: alapjaiban változtatná meg az Európai Uniót

2026. február 12. 21:55

Az Európai Bizottság elnöke annak kapcsán nyilatkozott erről, hogy Brüsszel 2027 végéig megvalósítaná az „egy Európa, egy piac” elvét.

2026. február 12. 21:55
null

Az Európai Unió 2027 végéig meg kívánja valósítani az „egy Európa, egy piac” célját – jelentette ki Ursula von der Leyen a belgiumi Bilzenben csütörtökön. Az MTI tudósítása szerint az Európai Bizottság elnöke arról is beszélt, hogy a tagállami vezetők a Mercosur-megállapodás mielőbbi életbe léptetését sürgetik.

Az Európai Tanács tagjainak informális, kihelyezett ülését követően von der Leyen közölte: az Európai Tanács márciusi ülésére bemutat egy részletes ütemtervet és cselekvési tervet, amely konkrét határidőket és célkitűzéseket tartalmaz az egységes piac elmélyítésére. A dokumentumot a bizottság mellett a két társjogalkotó, az Európai Tanács és az Európai Parlament is elfogadná.

Az elnök ismertetése szerint az intézkedéscsomag öt pillérre épül.

Elsőként az adminisztratív terhek csökkentését emelte ki. Tíz úgynevezett „omnibusz” jogszabálycsomagból hármat már elfogadtak, hét még tárgyalás alatt áll.

Ezek évente mintegy 15 milliárd euróval mérsékelhetik a vállalkozások terheit”

– mondta. Hozzátette: felülvizsgálják az uniós joganyagot, fellépnek a tagállami túlszabályozás ellen, valamint időkorlátos rendelkezéseket vezetnek be a jogszabályokban.

Második pillérként az egységes piac megerősítését nevezte meg. Ennek része az úgynevezett „28. rendszer”, amely lehetővé tenné, hogy a vállalkozások

  • 48 órán belül,
  • teljesen digitálisan,
  • egységes szabályok szerint
  • alapíthassanak céget az EU-ban.

A cél egy mély európai tőkepiac létrehozása is a megtakarítási és befektetési unió keretében. Amennyiben júniusig nem történik elegendő előrelépés, a tagállamok megerősített együttműködés keretében is továbbléphetnek, jelezte Ursula von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke beszélt az európai „bajnokvállalatok” szükségességéről is. Ennek érdekében áprilisban bemutatják az új fúziós iránymutatások tervezetét, valamint előkészítik az ipari gyorsítást célzó törvényt, amely stratégiai ágazatokban európai preferenciát tartalmaz majd.

Harmadik pillérként az egységes energiapiac kiépítését említette. Erősíteni kívánják az elektromos hálózatokat és a határokon átnyúló infrastruktúrát.

A piaci modell kapcsán rámutatott: tavaly a megújuló energia átlagosan 34 euróba került megawattóránként, a nukleáris 50-60 euróba, míg a földgáz 100 euróba. A jelenlegi árképzési rendszer felülvizsgálatáról a következő csúcstalálkozón terjeszt elő javaslatokat, emellett napirenden lesz az ETS-rendszer felülvizsgálata is.

Negyedik pillérként a bizottság elő kívánja mozdítani a digitális hálózatokra vonatkozó törvényt, valamint egy európai üzleti tárca bevezetését, amely egységes digitális azonosítást és egycsatornás ügyintézést biztosítana a vállalkozások számára az EU egész területén.

Ötödik pillérként az elnök azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a tagállami vezetők támogatják az újonnan megkötött megállapodások –

– mielőbbi végrehajtását, valamint további egyezmények előmozdítását az ASEAN-országokkal, az Öbölmenti államokkal és Ausztráliával.

***

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
tapir32
2026. február 12. 22:12
Ukrajna összes politikai, társadalmi, gazdasági problémáját nem kellene az EU-ba behozni. Az EU a saját problémáit sem tudja megoldani: a migránsok helyzetét, a gazdaság stagnálását a versenyképesség csökkenését, az agrárválságot stb. Ukrajnára pont nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót, rasszizmust, antiszemitizmust nem importálunk!
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. február 12. 22:07
Szó sem lehet erről. Majd én döntök, hogy kitől és mit,mennyiért veszek.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!