Von der Leyen nagyon készül márciusra: alapjaiban változtatná meg az Európai Uniót

Az Európai Unió 2027 végéig meg kívánja valósítani az „egy Európa, egy piac” célját – jelentette ki Ursula von der Leyen a belgiumi Bilzenben csütörtökön. Az MTI tudósítása szerint az Európai Bizottság elnöke arról is beszélt, hogy a tagállami vezetők a Mercosur-megállapodás mielőbbi életbe léptetését sürgetik.

Az Európai Tanács tagjainak informális, kihelyezett ülését követően von der Leyen közölte: az Európai Tanács márciusi ülésére bemutat egy részletes ütemtervet és cselekvési tervet, amely konkrét határidőket és célkitűzéseket tartalmaz az egységes piac elmélyítésére. A dokumentumot a bizottság mellett a két társjogalkotó, az Európai Tanács és az Európai Parlament is elfogadná.