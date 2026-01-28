Csúnyán benézte: Von der Leyen diadalmas bejelentést tett – aztán kiderült az igazság

Az indiai és a latin-amerikai megállapodások egyaránt az amerikai szankciókra adott válaszreakciók: kísérletek a kereskedelmi szabadság visszaállítására és az uniós piac megnyitására. Ugyanakkor a piac kölcsönös megnyitásának árnyoldalai és kockázatai Brüsszelben kevés figyelmet kapnak. A Mercosur-megállapodás gyors aláírásának hátterében például az állhatott, hogy Brüsszel így akart politikai üzenetet küldeni az Egyesült Államoknak.

A piacnyitás azonban visszaüthet az Európai Unióra is.

Mario Draghi korábban többször is figyelmeztette a Bizottságot, hogy a szabadkereskedelem csak akkor előnyös, ha „mi vagyunk a versenyképesebbek”. Az Európai Unió azonban ahelyett, hogy saját versenyképességét erősítené, jelentős forrásokat fordít más célokra – például Ukrajna támogatására –, ami könnyen bukáshoz vezethet.

A versenyképesség hiánya miatt a szabadkereskedelem Európa számára inkább veszélyt jelenthet, mint előnyt. A jól hangzó politikai üzenetek mögött így rejtett kockázatok húzódnak meg, amelyek hosszú távon komoly gazdasági következményekkel járhatnak.

Von der Leyen cikkében kiemeli, hogy az EU és India között már most is jelentős kereskedelem zajlik. A megállapodás révén a kereskedelem nagy részére kivetett vámokat eltörlik vagy csökkentik, így az európai exportőrök évente több milliárd eurót takaríthatnak meg.