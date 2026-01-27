Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
vámtarifa kereskedelmi megállapodás Ursula von der Leyen Donald Trump vám India Európai Unió Egyesült Államok

Totális az ideológiai összeomlás: vége a színjátéknak, Brüsszel nyilvánosan köpte szemen saját magát

2026. január 27. 17:11

Brüsszelben teljesen elment az eszük: gigantikus üzlettel jutalmazták meg Putyin egyik legfőbb szövetségesét, miközben elvileg szankcionálják is őket. A stratégiai ellentmondások nyilvánvalók.

2026. január 27. 17:11
null

Az Európai Unió és India tíz évnyi tárgyalás után végre aláírja azt az átfogó kereskedelmi megállapodását, amelyet Brüsszel már most sosem látott sikerként könyvel el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök időzítése nem véletlen: miközben az Egyesült Államok 15 százalékos vámokkal sújtja az EU-t, Indiát pedig 50 százalékos tarifákkal, mindkét fél alternatív geopolitikai és gazdasági kapaszkodókat keres magának a világgazdaságban – írja az Euractiv.

Ezt is ajánljuk a témában

A megállapodás azonban kevésbé ambiciózus, mint ahogyan azt Brüsszel kommunikálja. Az unió eredeti céljai –

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron
  • az indiai mezőgazdasági piac megnyitása,
  • a szén-dioxid-vám (CBAM) elfogadtatása vagy
  • a zöld szabványok Indiára való rákényszerítése –

várhatóan kimaradnak az egyezményből, vagy elhalasztják őket.

India viszont jelentős engedményeket érhet el:

  • könnyebb hozzáférést az európai munkaerőpiachoz diákjai és IT-szakemberei számára, valamint
  • piacot textilipari, ékszer- és lábbeli-exportjának.

A háttérben geopolitikai szempontok dominálnak. Az EU számára a megállapodás elsősorban azt üzeni a világnak, hogy képes új partnereket találni egy átalakuló világrendben, különösen Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetéseinek árnyékában. A politikai akarat mindkét oldalon felülírta a technokrata ellenállást, ezt több volt uniós diplomata is elismerte.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanakkor a stratégiai ellentmondások nyilvánvalók:

India továbbra is Oroszország egyik legfontosabb gazdasági és katonai partnere, fegyvereket és energiát vásárol Moszkvától, miközben indiai finomítók uniós szankciók alatt állnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek ellenére Brüsszel most egy nagyszabású kereskedelmi megállapodással „jutalmazza” Újdelhit. Az uniós külpolitika vezetői – köztük Kaja Kallas – azt sugallják, hogy

a paktum hosszabb távon eltávolíthatja Indiát Oroszországtól, ám erre a szakértők szerint sincs semmiféle garancia, és inkább tűnik az EU szokásos vágyvezérelt gondolkodásának.

India külpolitikai doktrínája továbbra is a stratégiai autonómiára épül. Újdelhi saját magát egy önálló pólusként határozza meg a többpólusú világrendben, és nem kíván sem az EU, sem más hatalmi központ vonzáskörébe kerülni, pláne nem beleragadni abba. Ebből a szempontból az a narratíva, amely szerint az EU bármiféle erkölcsi vagy diplomáciai nyomást tudna gyakorolni harmadik országokra Oroszország elszigetelése érdekében, ebben az esetben nehezen tartható.

Ezt is ajánljuk a témában

A megállapodás így inkább Brüsszel geopolitikai önigazolásának tűnik, mintsem az „Ukrajna melletti globális egység” bizonyítékának. A valóságban az Európai Unió

egyszerre hirdet elvi alapú, moralizáló külpolitikát és köt üzleti alkukat Moszkva szövetségeseivel, a kettő közötti feszültség pedig egyre kevésbé leplezhető vagy fenntartható.

Akárhogy is igyekszik Brüsszel becsomagolni ezt a kognitív disszonanciát.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Sajjad HUSSAIN / AFP

 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. január 27. 18:34
Untergang des Abendlandes > Unter Gangesz Abendlandes . ( a gangeszi békák segge alatt Abendlandesz = " a napnyugati országok " ).
Válasz erre
0
0
titi77
2026. január 27. 18:26
és valójában mit értek el? sztem. ott meg elefántal szállītották őket! lásd: kīna busz, washington meg cselédbejárat! majd pont moodi-t érdeklik ezek a balfaszok?!
Válasz erre
3
0
Unknown
2026. január 27. 18:23
Persze, hogy jutalmazzák Indiát, hiszen onnan jön az orosz olaj. Félnek, hogy India megsértődik és akkor fuccs az olajnak.
Válasz erre
3
1
canadian-deplorable
2026. január 27. 18:22
Trump a vámjaival és arrogáns magatartásával elidegeníti minden szövetségesét és Amerika ellenségeihez tereli őket. Ez hosszú távon nem lesz jó se Amerikának, se az EU-nak. A magyar informatikusok meg búcsúzhatnak a munkahelyeiktől, mert hamarosan jön több millió indiai ITs, és ők olcsóbbak. Lehet, hogy az átlagos színvonaluk nem olyan jó, de egy európai áráért kapnak 3 indiait, és a legtöbb IT munkát el lehet végezni Indiából is. Amerika és Kanada már átment ezen, most Európa jön.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!