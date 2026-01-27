Totális az ideológiai összeomlás: vége a színjátéknak, Brüsszel nyilvánosan köpte szemen saját magát

várhatóan kimaradnak az egyezményből, vagy elhalasztják őket.
India viszont jelentős engedményeket érhet el:
- könnyebb hozzáférést az európai munkaerőpiachoz diákjai és IT-szakemberei számára, valamint
- piacot textilipari, ékszer- és lábbeli-exportjának.
A háttérben geopolitikai szempontok dominálnak. Az EU számára a megállapodás elsősorban azt üzeni a világnak, hogy képes új partnereket találni egy átalakuló világrendben, különösen Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetéseinek árnyékában. A politikai akarat mindkét oldalon felülírta a technokrata ellenállást, ezt több volt uniós diplomata is elismerte.