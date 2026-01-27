Totális az ideológiai összeomlás: vége a színjátéknak, Brüsszel nyilvánosan köpte szemen saját magát

India külpolitikai doktrínája továbbra is a stratégiai autonómiára épül. Újdelhi saját magát egy önálló pólusként határozza meg a többpólusú világrendben, és nem kíván sem az EU, sem más hatalmi központ vonzáskörébe kerülni, pláne nem beleragadni abba. Ebből a szempontból az a narratíva, amely szerint az EU bármiféle erkölcsi vagy diplomáciai nyomást tudna gyakorolni harmadik országokra Oroszország elszigetelése érdekében, ebben az esetben nehezen tartható.