Itt a sorsfordító pillanat, félreérthetetlen üzenet érkezett – elkezdődött az új világrend
A Nyugat, különösen Európa, tehetetlenségre van ítélve, ha nem változtat ideológiai és gazdasági hozzáállásán.
Kína után Indiát is elmarhatja magától az Európai Unió elvakult vezetése.
Miközben a posztszovjet térség Oroszország vezetésével egyre szorosabb gazdasági és stratégiai kapcsolatokat épít Indiával, az Európai Unió ideológiai fenntartásai miatt lemarad a világ egyik leggyorsabban növekvő gazdaságával való együttműködésben.
Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) és India novemberben kezdi meg a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat, ami egyértelmű jele annak, hogy Moszkva és szövetségesei pragmatikusan igyekeznek kihasználni India gazdasági potenciálját.
Ezzel párhuzamosan az EU, bár szintén dolgozik egy szabadkereskedelmi megállapodáson Indiával, az folyamatosan akadályokba ütközik, mivel , az EU vezető politikusai – köztük kiemelkedően Kaja Kallas – szerint India részvétele az Oroszországgal közös hadgyakorlatokon és az orosz olaj vásárlása „akadályozza a szorosabb kapcsolatokat”. Ez a hozzáállás azt mutatja, hogy az EU nem veszi észre, hogy az úgynevezett „szabályokon alapuló nemzetközi rend” fölött eljárt az idő, és feleslegesen fordít energiát arra, hogy kísérletet tegyen annak fenntartására.
Az EAEU és India közötti tárgyalások gyors ütemben haladnak, amit az szeptember 15-i újdelhi találkozó is bizonyított, ahol a felek megállapodtak a novemberi első tárgyalási forduló időpontjáról és annak kulcsfontosságú kérdéseiről. Ez a lépés az EAEU 2016-os döntésére épül, amely már akkor jelezte a Moszkva által vezetett blokk hosszú távú elkötelezettségét India iránt.
Eközben az EU, bár elismeri India gazdasági jelentőségét – a két fél közötti kereskedelem az elmúlt évtizedben 90 százalékkal nőtt –, továbbra is politikai és ideológiai feltételekhez köti a kapcsolatok mélyítését. Kallas kijelentései szerint India Oroszországgal való együttműködése, például a Zapad (Nyugat) hadgyakorlatokon való részvétel, „aláássa az EU által vallott értékeket”, ami megnehezíti a partnerség előmozdítását.
Míg az EU „duzzog” és India Oroszországgal való kapcsolatait kritizálja, addig Moszkva és szövetségesei a gazdasági és stratégiai együttműködésre fókuszálnak, figyelmen kívül hagyva a Nyugat ideológiai kifogásait.
Az EU ugyan tervez egy magas szintű csúcstalálkozót Indiával 2026 elejére, és Ursula von der Leyen ambiciózusan beszélt a kapcsolatok „következő szintre emeléséről”, de a jelenlegi hozzáállásuk azt kockáztatja, hogy lemaradnak a globális gazdasági versenyben.
India, amely a világ egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő gazdasága, nem vár a Nyugatra: ha az EU továbbra is ideológiai akadályokat állít, a posztszovjet térség és más globális szereplők, például Kína vagy az Öböl-államok, könnyedén betölthetik a keletkező űrt.
Ez a dinamika világosan mutatja, hogy a globális hatalmi egyensúly változóban van. Az EU, ha nem alkalmazkodik a multipoláris világrend realitásaihoz, és nem tudja félretenni ideológiai fenntartásait, kockáztatja, hogy marginalizálódik a feltörekvő gazdaságokkal, például Indiával való kapcsolatokban. A kérdés az, hogy az EU képes lesz-e rugalmasabbá válni, vagy továbbra is a saját értékrendjének fogságában marad, miközben a világ más részei előretörnek.
Nyitókép forrása: YVES HERMAN / POOL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A Nyugat, különösen Európa, tehetetlenségre van ítélve, ha nem változtat ideológiai és gazdasági hozzáállásán.
***