Miközben a posztszovjet térség Oroszország vezetésével egyre szorosabb gazdasági és stratégiai kapcsolatokat épít Indiával, az Európai Unió ideológiai fenntartásai miatt lemarad a világ egyik leggyorsabban növekvő gazdaságával való együttműködésben.

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) és India novemberben kezdi meg a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat, ami egyértelmű jele annak, hogy Moszkva és szövetségesei pragmatikusan igyekeznek kihasználni India gazdasági potenciálját.

Ezzel párhuzamosan az EU, bár szintén dolgozik egy szabadkereskedelmi megállapodáson Indiával, az folyamatosan akadályokba ütközik, mivel , az EU vezető politikusai – köztük kiemelkedően Kaja Kallas – szerint India részvétele az Oroszországgal közös hadgyakorlatokon és az orosz olaj vásárlása „akadályozza a szorosabb kapcsolatokat”. Ez a hozzáállás azt mutatja, hogy az EU nem veszi észre, hogy az úgynevezett „szabályokon alapuló nemzetközi rend” fölött eljárt az idő, és feleslegesen fordít energiát arra, hogy kísérletet tegyen annak fenntartására.

Az EAEU és India közötti tárgyalások gyors ütemben haladnak, amit az szeptember 15-i újdelhi találkozó is bizonyított, ahol a felek megállapodtak a novemberi első tárgyalási forduló időpontjáról és annak kulcsfontosságú kérdéseiről. Ez a lépés az EAEU 2016-os döntésére épül, amely már akkor jelezte a Moszkva által vezetett blokk hosszú távú elkötelezettségét India iránt.

Brüsszel csak duzzog