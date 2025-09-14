Itt a sorsfordító pillanat, félreérthetetlen üzenet érkezett – elkezdődött az új világrend

2025 kora őszének legfontosabb eseménye Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök, továbbá számos nemzetközi vezető találkozója lett, amely nemcsak kétoldalú egyezmények aláírásáról szólt, hanem egyértelmű üzenetet küldött a Nyugatnak. A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján és az azt követő pekingi tárgyalásokon Oroszország és Kína stratégiai partnersége megerősítésével jelezte: változóban van a globális hatalmi dinamika. Az esemény kapcsán Salát Gergely Kína-szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető docense lapunknak részletesen elemzi a találkozó eredményeit, üzeneteit és nemzetközi következményeit.

Korábban elképzelhetetlen jelenet: India és Kína egy oldalon

A pekingi csúcsra Putyin nagy delegációval érkezett: három miniszterelnök-helyettes és tíz miniszter kísérte, ami már önmagában jelezte a tárgyalások súlyát. A két ország huszonkét egyezményt írt alá az űrtechnológiai együttműködéstől a mesterséges intelligencia szabályozásán át egészen a Szibéria ereje 2 gázvezeték megépítéséről szóló memorandumig. Ez a projekt, amely több mint egy évtizede szerepel a tervek között, a világ legnagyobb gázipari beruházása lehet. A 2800 kilométer hosszú vezeték Kelet-Szibériából Észak-Kínába szállítana gázt Mongólián keresztül, jelentősen növelve Oroszország keleti exportkapacitását. Salát Gergely szerint a memorandum jogi érvénye nagy előrelépés, bár a beruházás megkezdése még várat magára. „Ez a vezeték Oroszországnak létfontosságú, hiszen az európai gázexport visszaesését részben a kínai piac pótolhatja. Kína pedig diverzifikálja energiaforrásait, ráadásul az európai áraknál olcsóbban jut gázhoz” – magyarázza a szakértő.

A találkozó és az azt kísérő események – köztük a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcsrendezvénye és a katonai parádé –