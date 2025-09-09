Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
parádé peking Középország Japán Kína

Legyünk erősek: igen, a kínaiak csináltak maguknak a „kommunizmusból” valamit, ami nekik tagadhatatlanul működik

2025. szeptember 09. 05:36

Észak-Koreától a Szovjetunióig számos lemaradó kommunista diktatúra nevetséges propagandájában megjelent az az elem, hogy az a létező világok legjobbika. Kína viszont nem egy lemaradó kommunista diktatúra, hanem egy elképesztően sikeres államkapitalista fejlesztő rendszer. Útirajz.

2025. szeptember 09. 05:36
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

2025 nyárutóján-őszelőjén a Pekingbe látogató ember nem Pekingbe érkezik.

2025 nyárutóján-őszelőjén a Pekingbe látogató ember a Kína elleni japán agresszió visszaverésének nyolcvanadik évfordulójára, az esemény díszleteibe érkezik. 

Ahogy nálunk létezik Krisztus előtt és Krisztus után, úgy van most Pekingben parádé előtt és parádé után. Parádé előtt minden hétvégén parádé­próba van: aki még nincs Pekingben, lehetőleg ne is jöjjön, aki már itt van, egykönnyen nem mehet el. A város ütőere, az Örök béke sugárút minden mellékutcáján rendőrblokád, állomásokat hagynak ki a metrók, negyedeket kerülnek el a taxik, a Mennyei béke – nyugati médiát fogyasztóknak Tienanmen – tértől öt kilométerre lévő lakásom felett

úgy húznak el rajokban a dundi Y-20-as katonai szállítók és a slank J-35-ös vadászgépek, mint otthon a galambok a Feneketlen-tó felett.

Kedvenc teaárusom a Selyem utcai piacon, aki megteszi vásárlóinak azt a szívességet, hogy kellő mennyiségű mosoly, viccelődés és hezitálás után magától lealkudja a harmadára a porcelán teaszettet anélkül, hogy a páciens száját elhagyná akár egy szám is (felmerül persze a kérdés, hogy akkor mennyi lehet a valódi ár), ígéri, hogy majd a parádé után meghív magához vacsorára. Újságíróprogramunk lelkes asszisztensei bizonygatják, hogy a parádé után minden normális lesz. A parádé, a jeles évfordulót ünneplő huszonhat állam- és kormányfő – köztük Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun – jelenlétében tartott katonai felvonulás most mindennek a közepe. 

Kína üzenni akar, befoltozni a Kína alakú lyukat, amelyet a második világháborúról szóló globális történetírás hagyni szokott.

Hogy van itt egy nemzet, amely brutális áldozatok árán rendesen oldalba rúgta a világ fasiszta erőit – az összes japán veszteség harmada-fele az általuk civilizálatlan disznónak tartott kínaiak embertelen gyilkolászása közben keletkezett. Egészen máshogy nézett volna ki az ázsiai és talán az európai hadszíntér is, ha Japán nem vérzik ki Kínában. (Emellett a győzelem szép pillanata a kínai politikatörténetnek, hiszen az egymással élet- halál harcot vívó nacionalisták és kommunisták a háborút lényegében együtt nyerték meg – kínai össznemzeti győzelem volt ez, nem csangista vagy maoista.) 

Fotózkodók a fővárosban a nyolcvanadik évfordulós ünnep előtt
Fotó: AFP/Wang Zhao

A nyugati világban a minket érintő európai hadszíntéren kívül mégis egyedül az amerikai–japán harc eseményeiről tanulunk – ennek próbálnak véget vetni a nemzeti eseményként kezelt nyolcvanadik évfordulós parádéval a kínaiak, felkéredzkedvén a történetírás világtérképén is arra a helyre, ahová mai politikai, gazdasági és katonai súlyuk révén tartoznának.

A nemzetközi diplomáciában egyébként jellemzően csendes, visszahúzódó és konstruktív Japán az eseményre szokatlanul érzékenyen reagál:

az ország legnagyobb hírügynöksége, a Kyodo News értesülései szerint a császárság nagykövetségei világszerte arra buzdítják az európai és ázsiai országok vezetőit, hogy messziről kerüljék el a „Japán-ellenes felhangú” parádét. A „Japán-ellenes felhang” persze érthető: a személyes becsület holtig tartó védelmére épülő japán kultúrától idegen lenne részletekbe menően elszámolni azzal az infernális gyalázattal, amelyet az ország a második japán–­kínai háború során a kínaiakkal szemben elkövetett. Elszámolás és bűnbánat nélkül pedig ott marad a kínaiakban a tüske.

A világ többi részének Japán cuki animét, kiemelkedő hibrid hajtóműveket és elnyűhetetlen műszaki technológiát jelent – Kínának (és Koreának) viszont szovjet megszállókba oltott német fasisztákat. 

A kínai pszichében kettősség él. Kína kínaiul nem Kína (ami egy jelentés nélküli óperzsa jövevényszó), hanem Csungkuo, lefordítva Közép­ország, a világ legfontosabb, legfejlettebb és legjobb helye. Persze Észak-Koreától a Szovjetunióig számos lemaradó kommunista diktatúra nevetséges propagandájában megjelenik az az elem, hogy az a létező világok legjobbika – de azért az állampolgáraiknak nem nagyon szabad átlépni a határaikat, nehogy meglássák, máshol mi van. Csak Kína nem egy lemaradó kommunista diktatúra, hanem egy elképesztően sikeres államkapitalista fejlesztő állam, amely a Mao Ce-tung iránti össznépi tisztelet és a központosított főhatalom legitimálásához megtartott néhány – Teng Hsziao-ping által eleve „kínai jellemzőkkel” felruházott, azaz a valósághoz idomított – marxista–leninista államszervezési elvet. És nem bolsevik csökevény a Csungkuo-identitás sem, hanem a kínai birodalom évezredes hagyománya; 

az, hogy ők a legfontosabbak, a legfejlettebbek és a legjobbak. 

Ez időtlen idők óta a kínaiak alapvető hozzáállása saját magukhoz. 

Ez két viselkedésmódot eredményez. Egyrészt Kína elképesztően büszke arra, amit elért, és semmi nem esik neki jobban, mint ezért megkapni a tiszteletet. A Kínai Kommunista Párt Múzeumában ott a klasszikus pártmúzeumi tartalom: Mao egyenruhája, amelyben 1949. október 1-jén kikiáltotta a Mennyei béke téren a népköztársaságot (meg a mikrofon is, amelybe belekiáltotta), a partizánharcok romantikus története, vezető elvtársak panteonja, eszmetörténeti mérföldkövek. A kiállítást viszont a Disneyland Soarin’ attrakciójának mintájára két kör repülőmozi zárja: hét-hét percben mozivászonnal körülvéve repüli be az ember emelkedő-süllyedő üléseken, időnként placcsanó vízben és szálló porban Kína legszebb városait (köztük Tajpejt és az ikonikus Tajpej 101 felhőkarcolót „Tajvan tartományban”), illetve technológiai eredményeit. 

A Japán elleni győzelemről szóló kiállítás
Fotó: AFP/Wang Zhao

Kérdés nem férhet ezután ahhoz, hogy hová emelte a párt az országot, mit tett a kínaiakért, s a Csungkuo-effektus is működik:

az ember, jöjjön szinte akárhonnan, kicsinek és jelentéktelennek érzi a saját nemzetét Középországhoz képest.

Másrészt viszont Kína tudja azt is, hogy ma még nem magasodik úgy a világ többi országának fölébe, mint a hetedik századtól a kora tizenötödikig a Tang-, a Szung- és a korai Ming-dinasztia alatt. A saját boldogulásuk mellett ezért tepernek a kínaiak úgy, mintha nem lenne holnap, állják gyermekkoruktól az egyetemen át az állami és piaci álláskeresésig életük minden percében, beleértve a nyaralást és a metróba való beszállást is, az európaiként elképzelhetetlen öldöklő versenyt, vállalnak be még pár túlórát a tizenkét órás reguláris munkaidejük mellett. Az ópiumháborúktól a népköztársaság kikiáltásáig tartó „megaláztatás évszázada” nem múlt el nyomtalanul,

Középország nincs még annyira középen, amennyire hivatva van középen lenni. Van még hová emelnie 1,4 milliárd kínai kéznek, karnak, vállnak.

Világ népei, nézzetek ide, és ámuljatok – de igazából ne nézzetek ide, mert még nem ez a legjobb formánk! Ilyen a kínai lélek. 

Cinizmusba és korrupcióba erjedés – ez a maró szérum okozott és okoz világszerte tömeges rendszerhalált kelet-európai kommunistáknak, dél-európai jobbos diktátoroknak, latin-amerikai caudillóknak, iszlamista teokráciáknak és afrikai karhatalmi rezsimeknek. A demokráciák sorsa annyiban könnyebb, hogy az erjedők egy részét négyévente kevésbé erjedőkre váltják, de ez sem mindig segít – ahol nettó rendszerellenes pártok törnek fel gejzírként Európában, ott is ugyanez történik.

Ez az erjedés az, ami a Kínai Kommunista Párt uralmának hetvenhatodik évében még mindig hiányzik a kínai rendszerből. 

A pártfunkcionáriusok minden kommunista elvet komolyan gondolnak: nem csupán a személyi privilégiumokba való felemelkedés hordozó­rakétájának tekintik a pártot, amelynek tagkönyveiért valóságos verseny folyik.  Mindenki érzi a személyes felelősségét, és hajlandó áldozatot vállalni az ország fejlődéséért. 

Nem kerülnek nepotizmus révén fontos vezető pozíciókba félkegyelműek, vagy ha kerülnek, nem maradnak ott.

Nincs külön lakossági és vezetői életvalóság. Sőt, a párt maga sem bújik el az ideológiájába a valóság elől: az, ami a kelet-európai szocialista országok gazdasági lemaradását okozta, hogy az ideológiai legitimáció okán a mindenki által köztudomásúlag működésképtelen tervgazdaságot a blokk országai évtizedekig hagyták rohadni, torzulni és korrumpálódni az elengedése helyett, Kínában elképzelhetetlen. 

Nem minden rendszer működik mindenhol – mi a magunk kommunizmusával rosszul jártunk, mert az európai emberrel ez a kormányzási forma alapvetően inkompatibilis. A kínaiak viszont csináltak maguknak a „kommunizmusból” valamit, ami nekik tagadhatatlanul működik – és ami a legjobb útra térítette őket ahhoz, hogy Csungkuo a világ számára ismét Középország legyen.

Nem pedig holmi „Kína”.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Pekingi látkép; Fotó: Shutterstock)

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2025. szeptember 09. 06:40
Ebből a képből az árnyrajzolat elmaradt.
Válasz erre
0
0
august
2025. szeptember 09. 06:38
Ezelőtt vagy 10 évvel egy kínai üzletbe tévedve, ahol a főnöknek nem volt külön irodája, -ült a számítóhépe előtt, és 'csetelt a kínai otthoniakkal -videós kapcsolattal.. Egyébként mindig azt szoktam kérdezni, (a kína nagyság ürügyén) hogy látott-e már olyan kínai kereskedőt, amelyiknek nem Kínai az árukészlete?
Válasz erre
0
0
hakapeszim
2025. szeptember 09. 06:29
Én júliusban voltam Sanghajban. Nekem még volt szerencsém szinte az összes európai kommunista országban járni - hát Kína nem olyan. Elnyomás? Én csak divatosan öltözött fiatalokat, csinos lányokat láttam az okostelefonjaikba mélyedve. A metrót, ahol egy graffiti, egy eldobott cigaretta csikk sincs. Ahol éjjel is ki lehet menni az utcára, simán elengedtem a feleségem és a kislányomat, hogy nélkülem menjenek el (egy 6 emeletes játékboltba) több metrómegállóra, míg én a szállodában maradtam, mert tudtam, hogy teljes biztonságban vannak. Nincsenek bevándorlók, hajléktalanok, és gyakorlatilag nincs utcai bűnözés. A drogkereskedőket pedig kivégzik. Marha nagy kommunizmus, hogy modern, elektromos autók suhannak az utakon, még Ferrarit, Lamborghinit is láttam. Minden kapható a lehető legnagyobb választékban. Mondom úgy, hogy a látottakat Londonnal, Berlinnel, Hamburggal hasonlítom össze.
Válasz erre
1
0
kobi40
•••
2025. szeptember 09. 06:17 Szerkesztve
hvg.hu/tudomany/20180919_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura HVG, DE AMIT ÍRT, MA MÁR MŰKÖDIK! KÍNÁBAN KŐKEMÉNY DIGITÁLIS DIKTATÚRA. Az ENSZ-SZEL KARÖLTVE AZ EU IS BE AKARJA VEZETNI! HÁT ÉN NEM REGISZTRÁLOM A DIGITÁLIS SZEMÉLYIT SEM! COKI!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!