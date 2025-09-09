Legyünk erősek: igen, a kínaiak csináltak maguknak a „kommunizmusból” valamit, ami nekik tagadhatatlanul működik

2025 nyárutóján-őszelőjén a Pekingbe látogató ember nem Pekingbe érkezik.

2025 nyárutóján-őszelőjén a Pekingbe látogató ember a Kína elleni japán agresszió visszaverésének nyolcvanadik évfordulójára, az esemény díszleteibe érkezik.

Ahogy nálunk létezik Krisztus előtt és Krisztus után, úgy van most Pekingben parádé előtt és parádé után. Parádé előtt minden hétvégén parádé­próba van: aki még nincs Pekingben, lehetőleg ne is jöjjön, aki már itt van, egykönnyen nem mehet el. A város ütőere, az Örök béke sugárút minden mellékutcáján rendőrblokád, állomásokat hagynak ki a metrók, negyedeket kerülnek el a taxik, a Mennyei béke – nyugati médiát fogyasztóknak Tienanmen – tértől öt kilométerre lévő lakásom felett

úgy húznak el rajokban a dundi Y-20-as katonai szállítók és a slank J-35-ös vadászgépek, mint otthon a galambok a Feneketlen-tó felett.

Kedvenc teaárusom a Selyem utcai piacon, aki megteszi vásárlóinak azt a szívességet, hogy kellő mennyiségű mosoly, viccelődés és hezitálás után magától lealkudja a harmadára a porcelán teaszettet anélkül, hogy a páciens száját elhagyná akár egy szám is (felmerül persze a kérdés, hogy akkor mennyi lehet a valódi ár), ígéri, hogy majd a parádé után meghív magához vacsorára. Újságíróprogramunk lelkes asszisztensei bizonygatják, hogy a parádé után minden normális lesz. A parádé, a jeles évfordulót ünneplő huszonhat állam- és kormányfő – köztük Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun – jelenlétében tartott katonai felvonulás most mindennek a közepe.