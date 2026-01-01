Kína drasztikus reformokkal vágott neki az új évnek: jön az óvszeradó

Ft
óvszer peking Kínai Népköztársaság adó

Kína drástikus reformokkal vágott neki az új évnek: jön az óvszeradó

2026. január 01. 06:25

Kína január 1-jétől 13 százalékos forgalmi adót vet ki a fogamzásgátló eszközökre, a gyermekgondozási szolgáltatások pedig áfamentessé válnak.

2026. január 01. 06:25
null

Kína január 1-jétől 13 százalékos forgalmi adót vet ki a fogamzásgátló eszközökre, miközben a gyermekgondozási, házassági és idősgondozási szolgáltatások áfamentessé válnak – számolt be a BBC.

Az intézkedés egy átfogó adóreform része, amelynek célja a drámaian csökkenő születésszám megfordítása a világ második legnagyobb gazdaságában.

A hivatalos adatok szerint Kína népessége már harmadik éve zsugorodik, 2024-ben mindössze 9,54 millió gyermek született, ami fele a tíz évvel korábbi értéknek. Az elöregedő társadalom és a gazdasági lassulás miatt Peking egyre sürgetőbbnek érzi a beavatkozást:

 a fogamzásgátlók megadóztatása mellett meghosszabbítják a szülői szabadságot és pénzbeli támogatásokat is bevezetnek.

 a fogamzásgátlók megadóztatása mellett meghosszabbítják a szülői szabadságot és pénzbeli támogatásokat is bevezetnek.

Az új adó azonban komoly vitákat váltott ki. Kritikusok szerint az óvszerek és más fogamzásgátlók drágítása nem ösztönzi a gyermekvállalást, viszont növelheti a nem kívánt terhességek és a szexuális úton terjedő betegségek kockázatát. Sokan rámutatnak: a gyermeknevelés valódi akadálya nem az óvszer ára, hanem a magas megélhetési költségek, az oktatás drágasága és a munka–magánélet egyensúlyának hiánya.

Egy 2024-es kutatás szerint Kína a világ egyik legdrágább országa gyermeknevelés szempontjából. A gazdasági bizonytalanság, az ingatlanpiaci válság és a fiatalokra nehezedő társadalmi nyomás tovább rontja a gyermekvállalási kedvet. Szakértők szerint a kormány intézkedései inkább szimbolikusak, és akkor lehetnek hatékonyak, ha a mélyebb társadalmi problémákat is kezelik.

Nyitókép: WANG Zhao / AFP

neszteklipschik
2026. január 01. 06:44
Elmaradottak! Négereket kell importálni Afrikából, arabokat nyugat felől és "minden meg lesz oldva", pont úgy, ahogy a "fejlett" Nyugat csinálja! 😁
stormy
2026. január 01. 06:41
USA: kb 30.62 M USD Európai Unió: 21.1 M USD Kína: kb 19.4 M USD és a kinai gdp a első kettő szereplő piacának szeméttel teritésrte épül. a picsába elmenni nem kéne?
snfbvksan
2026. január 01. 06:40
"forgalmi adót vet ki a fogamzásgátló eszközökre" Ebből a mandiner "újságíróinak" az jön le, hogy "óvszeradó". Nem volt újévi elszántság, kérés az idióta címadás mellőzésére. Persze miért is lenne. Idióták idióta címeket adnak.
