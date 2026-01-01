Kína drasztikus reformokkal vágott neki az új évnek: jön az óvszeradó

Kína január 1-jétől 13 százalékos forgalmi adót vet ki a fogamzásgátló eszközökre, miközben a gyermekgondozási, házassági és idősgondozási szolgáltatások áfamentessé válnak – számolt be a BBC.

Az intézkedés egy átfogó adóreform része, amelynek célja a drámaian csökkenő születésszám megfordítása a világ második legnagyobb gazdaságában.