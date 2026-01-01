Kína drasztikus reformokkal vágott neki az új évnek: jön az óvszeradó

Nem technikai vita van a kiszivárgott tervezettel: két világkép harca bontakozik ki előttünk
A Tisza Párt a neoliberális múltba vinné vissza az országot. Nem egyszerűen adókulcsokról van szó, hanem a társadalom alapjairól.
Kína január 1-jétől 13 százalékos forgalmi adót vet ki a fogamzásgátló eszközökre, a gyermekgondozási szolgáltatások pedig áfamentessé válnak.
Kína január 1-jétől 13 százalékos forgalmi adót vet ki a fogamzásgátló eszközökre, miközben a gyermekgondozási, házassági és idősgondozási szolgáltatások áfamentessé válnak – számolt be a BBC.
Az intézkedés egy átfogó adóreform része, amelynek célja a drámaian csökkenő születésszám megfordítása a világ második legnagyobb gazdaságában.
A hivatalos adatok szerint Kína népessége már harmadik éve zsugorodik, 2024-ben mindössze 9,54 millió gyermek született, ami fele a tíz évvel korábbi értéknek. Az elöregedő társadalom és a gazdasági lassulás miatt Peking egyre sürgetőbbnek érzi a beavatkozást:
a fogamzásgátlók megadóztatása mellett meghosszabbítják a szülői szabadságot és pénzbeli támogatásokat is bevezetnek.
Az új adó azonban komoly vitákat váltott ki. Kritikusok szerint az óvszerek és más fogamzásgátlók drágítása nem ösztönzi a gyermekvállalást, viszont növelheti a nem kívánt terhességek és a szexuális úton terjedő betegségek kockázatát. Sokan rámutatnak: a gyermeknevelés valódi akadálya nem az óvszer ára, hanem a magas megélhetési költségek, az oktatás drágasága és a munka–magánélet egyensúlyának hiánya.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt a neoliberális múltba vinné vissza az országot. Nem egyszerűen adókulcsokról van szó, hanem a társadalom alapjairól.
Egy 2024-es kutatás szerint Kína a világ egyik legdrágább országa gyermeknevelés szempontjából. A gazdasági bizonytalanság, az ingatlanpiaci válság és a fiatalokra nehezedő társadalmi nyomás tovább rontja a gyermekvállalási kedvet. Szakértők szerint a kormány intézkedései inkább szimbolikusak, és akkor lehetnek hatékonyak, ha a mélyebb társadalmi problémákat is kezelik.
Nyitókép: WANG Zhao / AFP