Kiszelly Zoltán brüsszel nato fosszilis energia Kínai Népköztársaság eu oroszország

München: az EU militarizálása, a NATO „európaizálása”

2026. február 14. 18:10

A Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián tábornokok nem létező katonákkal és hiányzó fegyverekkel készülnek a háborúra.

2026. február 14. 18:10
null
Kiszelly Zoltán
Kiszelly Zoltán
Mozgástér

„Az EU vezetői önhibájukból manőverezték lehetetlen helyzetbe a 450 milliós gazdasági integrációt. Iskolamesterként kérték számon a Globális Dél országain saját zöld és gender ideológiájukat, a támogatásokat ezek teljesítéséhez kötötték. Az USA korábban sem volt ennyire finnyás, de új globális fejlesztési támogatóként megjelent Kína, emellett több középhatalom is saját integrációs rendszere kiépítésébe kezdett. Utóbbiak nem ideológiát exportálnak, hanem pragmatikus módon keresnek új piacokat termékeiknek és regionális szövetségeseket ambícióikhoz.

Brüsszel más utat jár: A háború finanszírozásával és a szankciókkal összeveszett Oroszországgal, Kínát »rendszerszintű fenyegetésnek« látja és 2030-ig ki akarja szorítani a kínai technológiát az 5G-hálózatokból. Trump Amerikájával is sikerült összeveszni, amit a sebtében elfogadott Mercosur- és India-megállapodás messze nem kompenzál. Európa megbízható szövetséges nélkül áll a geopolitikai és geoökonómiai viharban.

Az ipari forradalom óta csak az a nemzet, vagy gazdasági integráció sikeres, amely bőséges és olcsó energiára támaszkodhat. Európa szerencsés volt, mert a 20. század elejéig azzal a szénnel fűtötte iparát és közlekedését, amely minden nagyobb országban elérhető volt. Az olajkorszak végén a szovjet, majd orosz fosszilis energia hajtotta Nyugat-Európa iparát, ez volt az üzleti modell alapja és a nagy profit forrása. A mérnökök tudják, hogy csak akkor szabad az egyik energiafajtáról leválni, ha már elérhető az azonos értékű alternatíva.

A politikusok nem hallgattak a mérnökökre, a zöld ideológia jegyében úgy kapcsolták le a németek az atomerőműveket és büntetik a fosszilis energiát, hogy a megcélzott hidrogénalapú gazdaság még nem kiforrott. Európa a szemünk láttára veszíti el ipari-termelési bázisát. Az energiaintenzív termelést a cégek feladják, vagy más földrészre helyezik át, ami által a beszállítói láncok hosszabbak, sérülékenyebbek és költségesebbek lesznek.

A 21. század kulcsiparágainak számító elektromos autózás, robotika, felhő alapú gazdaság és kvantum számítástechnika mind energiaigényes ágazatok, megfelelő energia nélkül csak tovább nő az EU lemaradása. Kína és az USA önellátó energiából, Európa pedig szó szerint két szék között a pad alá esett.”

tapir32
2026. február 14. 20:01
A háború a legkörnyezetszennyezőbb dolog a világon! Le a háborúval!
neszteklipschik
2026. február 14. 19:04 Szerkesztve
Németország a múlt században kétszer b@szta szét Európát, most pedig -már mint Germanisztán- harmadszor is szétb@ssza. Nem lehetne ezt a kártékony latorállamot megszüntetni valahogy? Mondjuk feloszlatni és újraalapítani "egy tartomány-egy önálló ország" alapon? Azért hogy ha lippsi dögvész meg is fertőz néhány német államocskát, akkor se az egész kóceráj dőljön be és rántsa magával Európa normálisabb részét...
google-2
2026. február 14. 18:46
Európa csendes, újra csendes és nagyon magányos. Nincsenek szövetségesei és belső gondok terhelik. Így nehéz lesz a két nővel, Ursulával és Kajával zöldágra vergődni.
statiszta
2026. február 14. 18:44 Szerkesztve
2022-ben azt hittem a németek a maradék 2018-ban rendelt Leopárd 2A7-est idedobják pár hónap alatt, aztán gyártanak Európának. De nem, most decemberben végeztek, ennyi a kapacitás. Ez egy vicc. 🤡🤡🤡
