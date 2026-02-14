„Az EU vezetői önhibájukból manőverezték lehetetlen helyzetbe a 450 milliós gazdasági integrációt. Iskolamesterként kérték számon a Globális Dél országain saját zöld és gender ideológiájukat, a támogatásokat ezek teljesítéséhez kötötték. Az USA korábban sem volt ennyire finnyás, de új globális fejlesztési támogatóként megjelent Kína, emellett több középhatalom is saját integrációs rendszere kiépítésébe kezdett. Utóbbiak nem ideológiát exportálnak, hanem pragmatikus módon keresnek új piacokat termékeiknek és regionális szövetségeseket ambícióikhoz.

Brüsszel más utat jár: A háború finanszírozásával és a szankciókkal összeveszett Oroszországgal, Kínát »rendszerszintű fenyegetésnek« látja és 2030-ig ki akarja szorítani a kínai technológiát az 5G-hálózatokból. Trump Amerikájával is sikerült összeveszni, amit a sebtében elfogadott Mercosur- és India-megállapodás messze nem kompenzál. Európa megbízható szövetséges nélkül áll a geopolitikai és geoökonómiai viharban.