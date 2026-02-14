Ft
02. 14.
szombat
tisza párt magyar péter tamás zoltán weigand istván hírtv

Hallgatás és tagadás – óriási a zavar Magyar Péter emberei között a drogos házibuli kapcsán (VIDEÓ)

2026. február 14. 16:55

A Tisza Párt egyik jelöltje szerint az ügy hátterében akár orosz titkosszolgálati akció is állhat.

2026. február 14. 16:55
null

Ahogy azt lapunk korábban megírta, a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter újabb botrányba keveredett, miután egy a közösségi oldalára feltöltött videóban maga ismerte el, hogy részt vett egy olyan házibuliban, ahol feltételezhetően kábítószert is fagyasztottak. A HírTV munkatársai megpróbálták a Tisza Párt jelöltjeit megkérdezni az eset kapcsán, de vagy hallgatással vagy tagadással találkoztak.

Weigand István, a Tisza XIII. kerületi jelöltje arra a kérdésre, mit szól Magyar Péter kijelentéseihez, nem kívánt reagálni. Rövid idő elteltével a helyszínen lévő tiszás aktivisták megpróbálták eltakarni Weigand arcát, majd a jelölt és a riporter közé állva ellehetetleníteni az interjút. Nem sokkal később megjelent a párt egy másik politikusa, Tamás Zoltán is, aki a pártelnök saját állításait figyelmen kívül hagyva határozottan azt állította, hogy Magyar nem vett részt ilyen buliban. A politikus ennél is tovább ment: szerinte az ügy hátterében akár orosz titkosszolgálati akció is állhat.

Csoda, hogy még az ablakon nem potyognak ki az emberek, szerintem hamarosan fognak

– tette hozzá Tamás Zoltán.

A videót teljes terjedelmében alább tekinthetik meg:

Nyitókép forrása: A HírTV YouTube-oldala

***

