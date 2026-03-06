Az arcátlanság csúcsa: Zelenszkij válaszolt Orbán és Fico ultimátumára

Bombahír: Zelenszkij bevallotta Von der Leyennek, mi a terve Magyarországgal (VIDEÓ)
A Barátság kőolajvezetéket veti be Orbán Viktor ellen.
Az ukrán elnök szerint felesleges alaposabban megvizsgálni a Barátság kőolajvezeték állapotát, mert ők megmondták, mi a helyzet, az Európai Unió vezetőinek pedig elég a szavuk.
Volodimir Zelenszkij a legutóbbi sajtótájékoztatón megerősítette, nem engedi a Barátság kőolajvezeték átvizsgálását magyar, szlovák és más uniós országok szakértőinek.
Az ukrán elnöknek eddig az volt az érve az elutasítás mellett, hogy veszélyes lenne az oda utazóknak, most viszont az Unian szerint egészen mást mondott.
Rakétákra volt szükségünk, találkoztam az egyik ország vezetőjével, aki azt mondta, nem tud adni, mert nagyon kevés maradt a raktárban. Én nem emlékszem, hogy azt mondtam volna neki, hogy elmennék a független országotokba, és megnézném a raktáratokban, hogy igazat mondasz-e. Világosan kommunikáltunk a vezetékről, nem hinném, hogy az EU képviselői nem bíznak bennünk. Elég a szavunk
– jelentette ki Zelenszkij.
Az Orbán Viktort halálosan megfenyegető ukrán elnök egyébként azt is bevallotta, a kormányváltás érdekében nem akarja újraindítani a Barátság kőolajvezetőket, erről pedig már tájékoztatta is Európa vezetőit.
Nyitókép: AFP/Genya Savilov