Az arcátlanság csúcsa: Zelenszkij válaszolt Orbán és Fico ultimátumára

Rakétákra volt szükségünk, találkoztam az egyik ország vezetőjével, aki azt mondta, nem tud adni, mert nagyon kevés maradt a raktárban. Én nem emlékszem, hogy azt mondtam volna neki, hogy elmennék a független országotokba, és megnézném a raktáratokban, hogy igazat mondasz-e. Világosan kommunikáltunk a vezetékről, nem hinném, hogy az EU képviselői nem bíznak bennünk. Elég a szavunk