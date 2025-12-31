Nem technikai vita van a kiszivárgott tervezettel: két világkép harca bontakozik ki előttünk

A műsorban elhangzott, hogy a Tisza Párthoz köthető, baloldali szakértők, mint Bokros Lajos vagy Lengyel László, a 2010 előtti időszak megszorító politikájának hívei. „Ők azok, akik az elmúlt években is aktív Fidesz-ellenes tevékenységet végeztek, és támadták a kormány intézkedéseit” – emlékeztetett Lentner. A professzor szerint a Tisza Párt gazdaságpolitikája a „külföldi működőtőke-befektetők” érdekeit szolgálná a magyar emberek rovására.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó hozzátette: a Tisza Párt tervei között szerepel a társasági adó emelése és a progresszív adózás bevezetése, ami ellentétes a kormány „munkaalapú társadalom” koncepciójával. „A Fidesz-kormány következetes bérpolitikával és a kkv-kat előtérbe helyező gazdaságpolitikával tudta az országot pénzügyileg konszolidálni” – mondta Lentner Csaba.

A konklúzió egyértelmű: a választás nemcsak arról szól, ki kormányozzon, hanem arról is, milyen gazdasági modellben éljünk. Egy olyanban, amely a nemzeti érdekeket és a hazai vállalkozásokat védi, vagy egy olyanban, amely kiszolgáltatja az országot a globális piaci erőknek? Lentner Csaba szerint a Tisza Párt útja a múltba vezetne, oda, ahonnan 2010-ben sikerült elszakadni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP