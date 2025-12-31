Ft
kormány lentner csaba tisza párt szalai piroska bokros lajos cash talk

Nem technikai vita van a kiszivárgott tervezettel: két világkép harca bontakozik ki előttünk

2025. december 31. 15:33

A Tisza Párt a neoliberális múltba vinné vissza az országot. Nem egyszerűen adókulcsokról van szó, hanem a társadalom alapjairól.

2025. december 31. 15:33
null

A gazdaságpolitikai viták gyakran tűnnek unalmas számháborúnak, de a Kontextus Cash Talk stúdiójában Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora lerántotta a leplet a valóságról. Szerinte a Fidesz-kormány és a Tisza Párt közötti ellentét nem technikai jellegű, hanem mélyen ideológiai. „Itt ideológiai, felfogásbeli különbség van a két politikai pártnak a gazdaságpolitikáról, társadalompolitikáról vallott nézeteiben” – fogalmazott a professzor.

Lentner Csaba a Cash Talknak a gazdaságpolitikai különbségekről

Lentner Csaba kifejtette: a Fidesz-kormány egy „társadalmat építő, belső gazdasági szereplőket fejlesztő” politikát folytat, amelynek célja a hazai kis- és középvállalkozások megerősítése és a munkahelyteremtés. Ezzel szemben a Tisza Párt programja – a kiszivárgott információk és a szakértőik nyilatkozatai alapján – a „neoliberális gazdaságpolitikát” képviseli. 

Ez a program a nemzetközi cégeknek kedvezne, és a hazai szereplőket háttérbe szorítaná”

 – figyelmeztetett.

A műsorban elhangzott, hogy a Tisza Párthoz köthető, baloldali szakértők, mint Bokros Lajos vagy Lengyel László, a 2010 előtti időszak megszorító politikájának hívei. „Ők azok, akik az elmúlt években is aktív Fidesz-ellenes tevékenységet végeztek, és támadták a kormány intézkedéseit” – emlékeztetett Lentner. A professzor szerint a Tisza Párt gazdaságpolitikája a „külföldi működőtőke-befektetők” érdekeit szolgálná a magyar emberek rovására.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó hozzátette: a Tisza Párt tervei között szerepel a társasági adó emelése és a progresszív adózás bevezetése, ami ellentétes a kormány „munkaalapú társadalom” koncepciójával. „A Fidesz-kormány következetes bérpolitikával és a kkv-kat előtérbe helyező gazdaságpolitikával tudta az országot pénzügyileg konszolidálni” – mondta Lentner Csaba.

A konklúzió egyértelmű: a választás nemcsak arról szól, ki kormányozzon, hanem arról is, milyen gazdasági modellben éljünk. Egy olyanban, amely a nemzeti érdekeket és a hazai vállalkozásokat védi, vagy egy olyanban, amely kiszolgáltatja az országot a globális piaci erőknek? Lentner Csaba szerint a Tisza Párt útja a múltba vezetne, oda, ahonnan 2010-ben sikerült elszakadni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

Ízisz
2025. december 31. 16:19
Z. HAJRÁ ORBÁN VIKTOR!!!🇭🇺✌️😊 HAJRÁ MAGYARORSZÁG!!!🇭🇺✌️😊 HAJRÁ MAGYAROK!!!🇭🇺✌️😊 BUÉK!!!🥂✌️🎊🎉❗ Minden magyar ember pozitív álma, vágya valósuljon meg 2026-ban!!! BOLDOG ÚJ ÉVET MINDENKINEK!!! 🇭🇺💯🥂👍😊❗
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. december 31. 16:08
Köhög a harcsa Reumás a mókus Nem segíthet rajta Csak a pszichológus Beszél majd az utókor! Kiről? Ahahaha... Dr. Bubórúúl....... De inkább egy bukott majomról...DDD
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. december 31. 16:01
Hazug szélhámos . Családjára feleségére támadt kormányt buktathasson.
Válasz erre
3
0
belbuda
2025. december 31. 15:55
EURÓPA VAGY PUTYIN…TOLVAJLÁS VAGY TISZTESSÉG… Lölő bácsi puszil minden birkát Hawaii-ról….😉
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!