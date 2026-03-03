Ft
háború tisza párt marco rubio Magyar Péter Donald Trump Irán hadsereg

Az Egyesült Államok bejelentette: nincs visszaút, az iráni képességek megsemmisítéséig tart a katonai művelet

2026. március 03. 05:56

A támadások intenzitása fokozódhat, befelé megyünk a háborúba.

2026. március 03. 05:56
null

Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta- és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn. A miniszter a Kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, hogy a támadások intenzitása a következő szakaszban fokozódhat.

„Hatalmas mértékű károkat szenvednek el, és nem fogom a taktikai erőfeszítéseink részleteit megosztani, de 

a legkeményebb csapások csak most következnek az amerikai hadsereg részéről.

 A következő szakasz még inkább büntető jellegű lesz Iránra nézve, mint a jelenlegi” – fogalmazott Marco Rubio.

Hozzátette, nem tudja, mennyi időt vesz majd igénybe az Irán elleni offenzíva, de azt hangoztatta, hogy a világ „biztonságosabb” hely lesz, amikor lezárul.

A miniszter többi között azzal támasztotta alá a hadsereg bevetésének szükségességét, hogy 

Irán egy éven belül „az egész világot túszul ejtette volna”, 

mert olyan szintre növelte volna drón- és rakétaarzenálját, ami „érinthetetlenné” teszi.

Marco Rubio azt is közölte, hogy 

a Trump-adminisztráció „100 százalékban” teljesítette törvényben foglalt kötelezettségét, 

amikor a Kongresszus kijelölt nyolc vezető tisztségviselője felé előzetesen jelezte a küszöbön álló katonai akciót. Hozzátette, a törvény előírása arról szól, hogy a törvényhozás tagjait 48 órán belül kell tájékoztatni a hadsereg bevetésének körülményeiről.

Az amerikai Kongresszus több tagja az Irán elleni katonai akciót követően jelezte, hogy megpróbálnak törvényt elfogadtatni, ami megköti az elnök kezét a háborús jogköröket illetően.

Marco Rubio hétfőn a Kongresszusban törvényhozókat tájékoztatott az Irán elleni katonai akció körülményeiről.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung
 

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vip era
2026. március 03. 09:04
Zajlik a 3. világháború. Ha az EU-val tartunk, harmadszor is a vesztes oldalon találjuk magunkat. ki nem tudunk maradni, az USA oldalán kell lennünk.
Válasz erre
0
0
Héja
2026. március 03. 08:56
Irán egy veszélyes terrorállam. Fenyegeti az arab (muszlim) országokat is, sőt rakététázza azokat. Ezrével irtja a saját lakosságát. Immár nem soká.
Válasz erre
0
1
NokiNokedli
2026. március 03. 08:49
A világot a cion-, és a globalista zsidók ejtették túszul, nem Irán.
Válasz erre
3
1
Héja
2026. március 03. 08:38
Iránt az USA leveri, mint jég a tököt. Előbbi ostobán fenyegetőző terrorállam.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!