Az Egyesült Államok bejelentette: nincs visszaút, az iráni képességek megsemmisítéséig tart a katonai művelet

Hozzátette, nem tudja, mennyi időt vesz majd igénybe az Irán elleni offenzíva, de azt hangoztatta, hogy a világ „biztonságosabb” hely lesz, amikor lezárul.

A miniszter többi között azzal támasztotta alá a hadsereg bevetésének szükségességét, hogy

Irán egy éven belül „az egész világot túszul ejtette volna”,

mert olyan szintre növelte volna drón- és rakétaarzenálját, ami „érinthetetlenné” teszi.

Marco Rubio azt is közölte, hogy