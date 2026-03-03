Ft
Magyar Péter legnagyobb átverését mindenki megérezné (VIDEÓ)

Magyar Péter legnagyobb átverését mindenki megérezné (VIDEÓ)

2026. március 03. 07:03

ATisza Párt elnöke több alkalommal is beszélt arról, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsát csökkentenék. Magyar Péter valódi tervei szerint ellenben 32 százalékra emelnék az autók, az autó alkatrészek és a kisállatok eledelének áfáját. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 36. rész.

2026. március 03. 07:03
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter több alkalommal is beszélt arról, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsát csökkentenék. 

Ehhez képest a Tisza Párt kiszivárgott valódi programjában ilyesmi nem szerepel. Ellenben 32 százalékra emelnék az autók, az autó alkatrészek és a kisállat eledelek áfáját.

A terv szerint minden tulajdonosnak 18 ezer forintot kellene fizetnie minden egyes háziállata után évente. 

„A program a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót rakna 

  • a kutya- és macskaeledeltől kezdve
  • a kisállat-almokon át
  • egészen a papagáj- és hüllőeledelekig” 

– olvasható a tervezetben.

Magyar
Brutális megszorításokra készül Magyar Péter (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Aggodalommal teli reakciók Magyarék tervei miatt

Ennek kapcsán kereste meg a Mandiner az En-Dog Állatmentő és Környezetvédő Egyesület vezetőjét és az Állatmentő Liga elnökét. Balla-Dósa Zsanett, az En-Dog képviselője a Mandinernek elmondta, hogy a szervezetben vegyes, de alapvetően aggodalommal teli reakciókat váltott ki az adó lehetősége. „Elsősorban állatvédelmi szempontból vizsgáljuk a javaslatot, és ebben a megközelítésben egyhangú volt az álláspont: 

egy ilyen adónem bevezetése nem segítené a felelős állattartást.

 A felelős gazdák megterhelése nem csökkenti az állatok elhagyásának vagy a nem megfelelő tartási körülményeknek a kockázatát – sőt, bizonyos esetekben akár ennek az ellenkezője is bekövetkezhet” – hívta fel a figyelmet. Az egyesület ezért inkább olyan intézkedéseket támogat, amelyek ösztönzőkkel és támogatásokkal segítik a felelős állattartást, nem pedig többletterheket rónak a gazdákra – tette hozzá.

Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztost is elmondta korábban a véleményét a témában. Mint fogalmazott, „Magyarországon a legfrissebb kutatások szerint a háztartások kétharmadában él valamilyen társállat. (…

Egy ilyen jellegű adóztatás teljesen életszerűtlen és igazságtalan lenne a felelős gazdákkal szemben,

akik már most is sokat áldoznak arra, hogy az állataik megfelelő ellátást kapjanak”. 

„Mi azt valljuk, hogy az állattartást támogatni kell – nem pedig újabb terhekkel sújtani. Az elképzelés egyébként szakmailag is megkérdőjelezhető: minden kutyára és macskára kivetnék, miközben például a macskák azonosítása sok esetben ma is nehézséget okoz” – tette hozzá.

Ovádi arra is felhívta a figyelmet, hogy a köztudatban forgó 18 ezer forintos összeg a felelőtlen állattartókra aligha lenne hatása: 

aki eddig sem vállalta a kötelezettségeit, az ettől az adótól sem válna felelősségteljesebbé.

„Mi a támogatásokban hiszünk — gondoljunk csak a Magyar Falu Programra vagy az országos ivartalanítási, chipelési, oltási programokra. Valódi eredmény ezekkel érhető el, nem pedig új adókkal” – jelentette ki az állatvédelemért felelős kormánybiztos.

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

