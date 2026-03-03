Magyar Péter legnagyobb átverését mindenki megérezné (VIDEÓ)

akik már most is sokat áldoznak arra, hogy az állataik megfelelő ellátást kapjanak”.

„Mi azt valljuk, hogy az állattartást támogatni kell – nem pedig újabb terhekkel sújtani. Az elképzelés egyébként szakmailag is megkérdőjelezhető: minden kutyára és macskára kivetnék, miközben például a macskák azonosítása sok esetben ma is nehézséget okoz” – tette hozzá.

Ovádi arra is felhívta a figyelmet, hogy a köztudatban forgó 18 ezer forintos összeg a felelőtlen állattartókra aligha lenne hatása:

aki eddig sem vállalta a kötelezettségeit, az ettől az adótól sem válna felelősségteljesebbé.

„Mi a támogatásokban hiszünk — gondoljunk csak a Magyar Falu Programra vagy az országos ivartalanítási, chipelési, oltási programokra. Valódi eredmény ezekkel érhető el, nem pedig új adókkal” – jelentette ki az állatvédelemért felelős kormánybiztos.