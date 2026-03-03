Magyar Péter legnagyobb átverését mindenki megérezné (VIDEÓ)

Súlyos veszélyeket hordoz magában a Tisza által belengetett ebadó
Az állatvédők szerint egy ilyen adónem bevezetése nem segítené a felelős állattartást. Éppen ezzel ellentétes intézkedésekre lenne szükség.
ATisza Párt elnöke több alkalommal is beszélt arról, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsát csökkentenék. Magyar Péter valódi tervei szerint ellenben 32 százalékra emelnék az autók, az autó alkatrészek és a kisállatok eledelének áfáját. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 36. rész.
Magyar Péter több alkalommal is beszélt arról, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsát csökkentenék.
Ehhez képest a Tisza Párt kiszivárgott valódi programjában ilyesmi nem szerepel. Ellenben 32 százalékra emelnék az autók, az autó alkatrészek és a kisállat eledelek áfáját.
A terv szerint minden tulajdonosnak 18 ezer forintot kellene fizetnie minden egyes háziállata után évente.
„A program a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót rakna
– olvasható a tervezetben.
Ennek kapcsán kereste meg a Mandiner az En-Dog Állatmentő és Környezetvédő Egyesület vezetőjét és az Állatmentő Liga elnökét. Balla-Dósa Zsanett, az En-Dog képviselője a Mandinernek elmondta, hogy a szervezetben vegyes, de alapvetően aggodalommal teli reakciókat váltott ki az adó lehetősége. „Elsősorban állatvédelmi szempontból vizsgáljuk a javaslatot, és ebben a megközelítésben egyhangú volt az álláspont:
egy ilyen adónem bevezetése nem segítené a felelős állattartást.
A felelős gazdák megterhelése nem csökkenti az állatok elhagyásának vagy a nem megfelelő tartási körülményeknek a kockázatát – sőt, bizonyos esetekben akár ennek az ellenkezője is bekövetkezhet” – hívta fel a figyelmet. Az egyesület ezért inkább olyan intézkedéseket támogat, amelyek ösztönzőkkel és támogatásokkal segítik a felelős állattartást, nem pedig többletterheket rónak a gazdákra – tette hozzá.
Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztost is elmondta korábban a véleményét a témában. Mint fogalmazott, „Magyarországon a legfrissebb kutatások szerint a háztartások kétharmadában él valamilyen társállat. (…
Egy ilyen jellegű adóztatás teljesen életszerűtlen és igazságtalan lenne a felelős gazdákkal szemben,
akik már most is sokat áldoznak arra, hogy az állataik megfelelő ellátást kapjanak”.
„Mi azt valljuk, hogy az állattartást támogatni kell – nem pedig újabb terhekkel sújtani. Az elképzelés egyébként szakmailag is megkérdőjelezhető: minden kutyára és macskára kivetnék, miközben például a macskák azonosítása sok esetben ma is nehézséget okoz” – tette hozzá.
Ovádi arra is felhívta a figyelmet, hogy a köztudatban forgó 18 ezer forintos összeg a felelőtlen állattartókra aligha lenne hatása:
aki eddig sem vállalta a kötelezettségeit, az ettől az adótól sem válna felelősségteljesebbé.
„Mi a támogatásokban hiszünk — gondoljunk csak a Magyar Falu Programra vagy az országos ivartalanítási, chipelési, oltási programokra. Valódi eredmény ezekkel érhető el, nem pedig új adókkal” – jelentette ki az állatvédelemért felelős kormánybiztos.
