Életek kerülnének veszélybe: az Állatorvostudományi Egyetem központvezetője teljesen kiakadt Magyar Péter legabszurdabb adótervén

Külön kiemeli a civil állatvédő szervezeteket, melyeknek nap mint nap szükségük van ezekre a termékekre, és az egzotikus álltafajtákat, melyek a speciális ellátás nélkül nem tudnak életben maradni.

„Összességében: nagyon káros folyamatok indulnának el ebbe az irányba. A cél éppen ellenkező, hogy Magyarországon előmozdítsuk az állatvédelmet, segítsük és javítsuk az állattartást, támogassuk a felelős állattartókat, és segítsünk mindenkinek megfelelő, állatjóllétet garantáló körülményeket biztosítani” – írta dr. Vetter Szilvia.

Nyitókép: Pexels