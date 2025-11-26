Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megszorítások Tisza Párt állatok Magyar Péter adó

Életek kerülnének veszélybe: az Állatorvostudományi Egyetem központvezetője teljesen kiakadt Magyar Péter legabszurdabb adótervén

2025. november 26. 12:38

Súlyos helyzetbe kerülnének a gazdák, az állatvédő szervezetek és mindenki, akinek háziállata van.

2025. november 26. 12:38
null

Dr. Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem központvezetője, az állatvédelmi DPK alapítója Facebookon osztotta meg gondolatait a Tisza Párt által bevezetni tervezett „macska/ebadóról”. A megszorítás – mely az Index birtokába jutott tiszás gazdasági terv részét képezi – „a kisállattartás további drágulását okozná, hogy a program a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót rakna – a kutya- és macskaeledeleltől kezdve a kisállat-almokon át egészen a papagáj- és hüllőeledelekig”.

Ezt is ajánljuk a témában

Dr. Vetter Szilvia szerint a tervezett adó „nem azt sújtaná, akit kellene, nem a felelőtlen állattartókat, hanem éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe”, mivel a felelőtlen állattartók nem fordítanak figyelmet és pénzt a megfelelő takarmányra és felszerelésre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Ha ezek a termékek drágulnak, a felelős gazdák kerülnek nehezebb helyzetbe, akik szeretnék ezeket megvenni. A végeredmény pedig az lesz, hogy sok állat kevesebb, rosszabb vagy nem megfelelő felszerelést és táplálékot kap, ami közvetlenül rontja az állatjóllétet”

– vonta le a következtetést a központvezető.

Külön kiemeli a civil állatvédő szervezeteket, melyeknek nap mint nap szükségük van ezekre a termékekre, és az egzotikus álltafajtákat, melyek a speciális ellátás nélkül nem tudnak életben maradni.

„Összességében: nagyon káros folyamatok indulnának el ebbe az irányba. A cél éppen ellenkező, hogy Magyarországon előmozdítsuk az állatvédelmet, segítsük és javítsuk az állattartást, támogassuk a felelős állattartókat, és segítsünk mindenkinek megfelelő, állatjóllétet garantáló körülményeket biztosítani” – írta dr. Vetter Szilvia.

Nyitókép: Pexels

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. november 26. 12:50
A kutya -és macskatartók szavazatát már bebukta a szekta! "Magyarországon körülbelül 3 millió gazdás kutya él, ami 1,5 millió háztartást jelent, ha feltételezzük, hogy egy háztartás átlagosan két kutyát tart. Pontos adat nem áll rendelkezésre, de 2021 nyarára a háztartások fele kutyatulajdonos volt. "
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. november 26. 12:48
Szabadságot Életeknek!
Válasz erre
0
0
Gasztronauta
2025. november 26. 12:45
A papagájok már szart sem érnek?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!