Új baloldali háttérszervezetet hoztak létre Magyar Péteréknek a Bajnai Gordonhoz közel állók

Lebukott a hálózat: külföldről próbálnak beavatkozni a 2026-os magyar választásokba
A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a hálózat célja, hogy lejárassa a magyar választási rendszert, és bizalmatlanságot keltsen a választások tisztaságában.
Az alapítvány arcai mind jól ismertek baloldali körökben, és már bő egy éve kapcsolatban állnak a Tisza Párttal is.
Új baloldali háttérszervezetet hoztak létre Magyar Péterék számára a volt miniszterelnökhöz, Bajnai Gordonhoz közel álló emberek. Céljuk a választások eredményének kétségbe vonása, végső soron manipulálása lehet – hívta fel a figyelmet egy terjedelmes írásban az Ellenpont.
A tavaly tavasszal bejegyzett Szabad Szavazat Alapítvány(SZSZA) alapítója Siegler Ádám, aki Tordai Csabán keresztül kapcsolódik Bajnai Gordon köreihez, és családjának erős baloldali háttere van. Édesapja, Siegler András a baloldali kormányok jól ismert szakértője, akinek érdekében még 2006-ban maga Bajnai járt el személyesen.
A szervezet képviselője, Kramer Péter pedig közel 16 éve választási megfigyelőként és politikai elemzőként dolgozik Brüsszelnek, nem mellesleg jó kapcsolatot ápol a hazai ellenzéki elittel. Ezek után nem meglepő, hogy az SZSZA előrehaladott tárgyalásokat folytat a Tiszával a választási együttműködésről – írta az oknyomozó portál.
Emlékezetes, hogy erre a hálózatra tavaly ősszel már a Szuverenitásvédelmi Hivatal is felhívta a figyelmet. Közleményükben hangsúlyozták,
a 20K mozgalom és partnerei olyan mechanizmust működtetnek, amely külföldi érdekek mentén próbálja befolyásolni a magyar közéletet és a választási folyamatokat”.
A 20K mozgalom – amelyet a Tiszta Választásokért Alapítvány (TVA) hozott létre 2020-ban – nem alulról szerveződő civil kezdeményezés, hanem egy nemzetközi progresszív hálózat része. A TVA mögött a hivatal szerint Tordai Csaba ügyvéd, Bajnai Gordon és Karácsony Gergely bizalmasa áll.
Mint ismert, Tordai a Bajnai-kormányban magas pozíciót viselt, államtitkárként dolgozott. A kormányváltás után részt vett a volt miniszterelnök szervezkedésében: 2011-től 2015-ig kurátor volt a Haza és Haladás Alapítványban. De a két szövetséges később sem távolodott el egymástól. Sajtóértesülések szerint 2019-ben Bajnai ajánlotta a frissen megválasztott Karácsony Gergely figyelmébe Tordait, aki ezt követően a főpolgármester jogi főtanácsadója lett.
A 20k már a 2022-es választási kampányban is megjelent: akkor a Márki-Zay Péter vezette baloldali összefogás pártjainak megbízásából toborzott és delegált szavazatszámlálókat. A portál szerint most is hasonlóra készülnek, csak éppen Magyar Pétert segítve.
A 2024-es európai parlamenti választások után a 20K több szervezettel – köztük a Magyar Helsinki Bizottsággal, a Political Capitallel és a Társaság a Szabadságjogokért egyesülettel – közösen
kiadványt jelentetett meg, amely a hivatal szerint a magyar választási rendszert támadta és lejárató dezinformációkat tartalmazott.
2025-ben a mozgalom hátterében már a Szabad Szavazat Alapítvány áll, melynek vezetője, a Kolumbiában élő Kramer Péter, szintén több szállal kötődik a nemzetközi progresszív hálózathoz – idézte fel az Ellenpont.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy a vérfrissítés jegyében megjelenő új társaság már munkához is látott. A hozzájuk tartozó 20k ezúttal is 20 ezer szavazatszámláló kiképzését tűzte ki célul. Sőt, 2022-höz képest újdonsággal is készülnek:
párhuzamos szavazatösszesítést is terveznek, azaz nemcsak a Nemzeti Választási Iroda honlapján, hanem náluk is követni lehet majd az eredményeket a választás estéjén 2026 áprilisában
– derült ki a közösségi oldalukon közzétett bejegyzésből.
Ezek után érdemes megnézni, hogy a Szabad Szavazat Alapítvány kikkel mozog együtt, illetve kik képviselik a projektet. A Szuverenitásvédelmi Hivatal Kramer Pétert nevezte meg az SZSZA arcaként, míg a bírósági dokumentumok alapján Siegler Ádám volt az alapító, aki igencsak aktív tevékenységet fejt ki az új háttérszervezetben.
Ezt többek között az is alátámasztja, hogy Siegler a LinkedIN-oldalán is a Szabad Szavazat Alapítvány alapítójaként tünteti fel magát. Siegler egy térképezési és útvonaltervezési megoldásokkal foglalkozó céget, a Topolisz Térinformatikai Stúdió Kft.-t vezeti és tulajdonolja. Továbbá hozzá köthető az Utvonalterv.hu is. Mindezek mellett komoly tapasztalata van a számítógépes programozás terén, a szoftveriparban.
Közéleti tevékenységéről nincs sok információ, csupán annyi, hogy a 2000-es évek közepén – többek között Magyar Bálinttal és Bojár Gáborral együtt – aláírta a Krétakör kormányellenes petícióját, és
már 2021 tavasza óta kapcsolatban áll a 20k-val.
Bár az SZSZA alapítója „szerényen” önkéntesnek titulálta magát a közösségi oldalán, az Ellenpont úgy tudja, hogy Siegler Ádám felel a 20k informatikai hátteréért, és nem mellesleg bizalmas viszonyt ápol Bajnai Gordon hazai jobbkezével, Tordai Csabával.
Sieglernek, mint már említettük, jó a beágyazottsága a baloldali körökben édesapjának, Siegler Andrásnak köszönhetően, aki 2003-ban Medgyessy Péter kormányában kutatás-fejlesztésért felelős helyettes államtitkárként dolgozott. Majd Gyurcsány Ferenc szintén igénybe vette szakértőként, és 2005 környékén bevonta az EU-csatlakozási tárgyalásokba, és az előcsatlakozási alapok kidolgozásába.
Három évvel később, 2008-ban pedig Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter is megbízta egy bizalmi feladattal: felkérte őt a hazai klaszterek akkreditációjáért felelős grémium tagjának.
Siegler Ádám társa, Kramer Péter pedig ugyancsak mozgalmas utat járt be, mielőtt megérkezett volna Magyar Péter hátországába. Tipikusan nemzetközi ember: korábban élt Franciaországban, Németországban és az Egyesült Államokban is, de 8-9 éve Kolumbiában, Pablo Escobar egykori felségterületén, Medellínben telepedett le. Itt van egy kávézója, a Café Revolución, amit magyar üzlettársával visz. Mindez onnan derült ki, hogy tavaly áprilisban nyilatkozott a Duna TV külpolitikai műsorának – írta a lap.
De mit kiderült kétlaki életet él: ingázik Dél-Amerika és Brüsszel között. A LinkedIN-oldala szerint a magyar választások tisztaságáért aggódó szervezet vezetője közel 16 éve dolgozik a belga fővárosban.
Munkája során többnyire a fejlődő országokkal foglalkozik. 2020-ban munkaadói Peruba küldték ki, ahol uniós mellényben őrködött az időközi parlamenti választás tisztasága felett. De megfordult Venezuelában is egy önkormányzati választáson.
Kramernek azonban nemcsak Brüsszelben és a nemzetközi politikában vannak erős kapcsolatai, hanem a hazai baloldalon is. 2016-ban részt vett például Novák Benjamin esküvőjén, ahol Iványi Gábor evangélikus lelkész adta össze őket a feleségével.Novák ismert ellenzéki újságíró, hosszú évek óta bírálja a magyar kormányt és a jobboldalt. Egyes források szerint „nagyon erős bekötései” vannak az amerikai demokrata párthoz, illetve az amerikai titkosszolgálatokhoz is – sorolta az Ellenpont.
Az oknyomozó portál arra is kitért, hogy szeptember közepén a Gemist nevű portál interjút készített a Kolumbiában élő, Brüsszelben dolgozó férfival. Kramer a beszélgetés során kijelentette, hogy „Magyarországon az elmúlt időszakban nem voltak teljesen tiszták a választások”.
Innen vezette le, hogy éppen ezért szükség van egy civil alternatívára, szerveződésre, ami tulajdonképpen felügyeli a szavazást. Ilyen a 20k, aminek a hátországában ott vannak ők is az SZSZA-val. Azt, hogy mennyire „függetlenek” ezek a szervezetek, Kramer szavaiból kiderült:
2025 év eleje óta tárgyalnak a Tiszával a választási együttműködésről. A felek hivatalosan még nem állapodtak meg, de vélhetően rövid időn belül sor kerül erre”.
A Szabad Szavazat Alapítványról tehát minden bizonnyal egyre többet lehet majd hallani, ahogy közeledik a választás. A jelek szerint rájuk hárul a feladat: amennyiben jövő áprilisban szoros eredmény, vagy Fidesz-győzelem születik, akkor az alternatív szavazatszámlálási eredményeik alapján választási csalást kiáltsanak a nemzetközi közvélemény előtt – szögezte le az Ellenpont.
