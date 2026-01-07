Ft
01. 07.
szerda
bajnai gordon Tisza Párt magyar péter szabad szavazat alapítvány siegler ádám választás

Új baloldali háttérszervezetet hoztak létre Magyar Péteréknek a Bajnai Gordonhoz közel állók

2026. január 07. 18:38

Az alapítvány arcai mind jól ismertek baloldali körökben, és már bő egy éve kapcsolatban állnak a Tisza Párttal is.

2026. január 07. 18:38


Új baloldali háttérszervezetet hoztak létre Magyar Péterék számára a volt miniszterelnökhöz, Bajnai Gordonhoz közel álló emberek. Céljuk a választások eredményének kétségbe vonása, végső soron manipulálása lehet – hívta fel a figyelmet egy terjedelmes írásban az Ellenpont

A tavaly tavasszal bejegyzett Szabad Szavazat Alapítvány(SZSZA) alapítója Siegler Ádám, aki Tordai Csabán keresztül kapcsolódik Bajnai Gordon köreihez, és családjának erős baloldali háttere van. Édesapja, Siegler András a baloldali kormányok jól ismert szakértője, akinek érdekében még 2006-ban maga Bajnai járt el személyesen. 

A szervezet képviselője, Kramer Péter pedig közel 16 éve választási megfigyelőként és politikai elemzőként dolgozik Brüsszelnek, nem mellesleg jó kapcsolatot ápol a hazai ellenzéki elittel. Ezek után nem meglepő, hogy az SZSZA előrehaladott tárgyalásokat folytat a Tiszával a választási együttműködésről – írta az oknyomozó portál.

Emlékezetes, hogy erre a hálózatra tavaly ősszel már a Szuverenitásvédelmi Hivatal is felhívta a figyelmet. Közleményükben hangsúlyozták, 

a 20K mozgalom és partnerei olyan mechanizmust működtetnek, amely külföldi érdekek mentén próbálja befolyásolni a magyar közéletet és a választási folyamatokat”.

A 20K mozgalom – amelyet a Tiszta Választásokért Alapítvány (TVA) hozott létre 2020-ban – nem alulról szerveződő civil kezdeményezés, hanem egy nemzetközi progresszív hálózat része. A TVA mögött a hivatal szerint Tordai Csaba ügyvéd, Bajnai Gordon és Karácsony Gergely bizalmasa áll.

Mint ismert, Tordai a Bajnai-kormányban magas pozíciót viselt, államtitkárként dolgozott. A kormányváltás után részt vett a volt miniszterelnök szervezkedésében: 2011-től 2015-ig kurátor volt a Haza és Haladás Alapítványban. De a két szövetséges később sem távolodott el egymástól. Sajtóértesülések szerint 2019-ben Bajnai ajánlotta a frissen megválasztott Karácsony Gergely figyelmébe Tordait, aki ezt követően a főpolgármester jogi főtanácsadója lett.

A 20k már a 2022-es választási kampányban is megjelent: akkor a Márki-Zay Péter vezette baloldali összefogás pártjainak megbízásából toborzott és delegált szavazatszámlálókat. A portál szerint most is hasonlóra készülnek, csak éppen Magyar Pétert segítve. 

A 2024-es európai parlamenti választások után a 20K több szervezettel – köztük a Magyar Helsinki Bizottsággal, a Political Capitallel és a Társaság a Szabadságjogokért egyesülettel – közösen 

kiadványt jelentetett meg, amely a hivatal szerint a magyar választási rendszert támadta és lejárató dezinformációkat tartalmazott.

2025-ben a mozgalom hátterében már a Szabad Szavazat Alapítvány áll, melynek vezetője, a Kolumbiában élő Kramer Péter, szintén több szállal kötődik a nemzetközi progresszív hálózathoz – idézte fel az Ellenpont.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a vérfrissítés jegyében megjelenő új társaság már munkához is látott. A hozzájuk tartozó  20k ezúttal is 20 ezer szavazatszámláló kiképzését tűzte ki célul. Sőt, 2022-höz képest újdonsággal is készülnek: 

párhuzamos szavazatösszesítést is terveznek, azaz nemcsak a Nemzeti Választási Iroda honlapján, hanem náluk is követni lehet majd az eredményeket a választás estéjén 2026 áprilisában

– derült ki a közösségi oldalukon közzétett bejegyzésből.

Ezt is ajánljuk a témában

Jól csengő név a Siegler a baloldalon

Ezek után érdemes megnézni, hogy a Szabad Szavazat Alapítvány kikkel mozog együtt, illetve kik képviselik a projektet. A Szuverenitásvédelmi Hivatal Kramer Pétert nevezte meg az SZSZA arcaként, míg a bírósági dokumentumok alapján Siegler Ádám volt az alapító, aki igencsak aktív tevékenységet fejt ki az új háttérszervezetben.

Ezt többek között az is alátámasztja, hogy Siegler a LinkedIN-oldalán is a Szabad Szavazat Alapítvány alapítójaként tünteti fel magát. Siegler egy térképezési és útvonaltervezési megoldásokkal foglalkozó céget, a Topolisz Térinformatikai Stúdió Kft.-t vezeti és tulajdonolja. Továbbá hozzá köthető az Utvonalterv.hu is. Mindezek mellett komoly tapasztalata van a számítógépes programozás terén, a szoftveriparban. 

Közéleti tevékenységéről nincs sok információ, csupán annyi, hogy a 2000-es évek közepén – többek között Magyar Bálinttal és Bojár Gáborral együtt – aláírta a Krétakör kormányellenes petícióját, és 

már 2021 tavasza óta kapcsolatban áll a 20k-val.

Bár az SZSZA alapítója „szerényen” önkéntesnek titulálta magát a közösségi oldalán, az Ellenpont úgy tudja, hogy Siegler Ádám felel a 20k informatikai hátteréért, és nem mellesleg bizalmas viszonyt ápol Bajnai Gordon hazai jobbkezével, Tordai Csabával. 

Sieglernek, mint már említettük, jó a beágyazottsága a baloldali körökben édesapjának, Siegler Andrásnak köszönhetően, aki 2003-ban Medgyessy Péter kormányában kutatás-fejlesztésért felelős helyettes államtitkárként dolgozott. Majd Gyurcsány Ferenc szintén igénybe vette szakértőként, és 2005 környékén bevonta az EU-csatlakozási tárgyalásokba, és az előcsatlakozási alapok kidolgozásába.

Három évvel később, 2008-ban pedig Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter is megbízta egy bizalmi feladattal: felkérte őt a hazai klaszterek akkreditációjáért felelős grémium tagjának.

Egy igazi kozmopolita erős balliberlis kapcsolatokkal

Siegler Ádám társa, Kramer Péter pedig ugyancsak mozgalmas utat járt be, mielőtt megérkezett volna Magyar Péter hátországába. Tipikusan nemzetközi ember: korábban élt Franciaországban, Németországban és az Egyesült Államokban is, de 8-9 éve Kolumbiában, Pablo Escobar egykori felségterületén, Medellínben telepedett le. Itt van egy kávézója, a Café Revolución, amit magyar üzlettársával visz. Mindez onnan derült ki, hogy tavaly áprilisban nyilatkozott a Duna TV külpolitikai műsorának – írta a lap.

De mit kiderült kétlaki életet él: ingázik Dél-Amerika és Brüsszel között. A LinkedIN-oldala szerint a magyar választások tisztaságáért aggódó szervezet vezetője közel 16 éve dolgozik a belga fővárosban.

Munkája során többnyire a fejlődő országokkal foglalkozik. 2020-ban munkaadói Peruba küldték ki, ahol uniós mellényben őrködött az időközi parlamenti választás tisztasága felett. De megfordult Venezuelában is egy önkormányzati választáson.

Kramernek azonban nemcsak Brüsszelben és a nemzetközi politikában vannak erős kapcsolatai, hanem a hazai baloldalon is. 2016-ban részt vett például Novák Benjamin esküvőjén, ahol Iványi Gábor evangélikus lelkész adta össze őket a feleségével.Novák ismert ellenzéki újságíró, hosszú évek óta bírálja a magyar kormányt és a jobboldalt. Egyes források szerint „nagyon erős bekötései” vannak az amerikai demokrata párthoz, illetve az amerikai titkosszolgálatokhoz is – sorolta az Ellenpont.

Út a Tiszához

Az oknyomozó portál arra is kitért, hogy szeptember közepén a Gemist nevű portál interjút készített a Kolumbiában élő, Brüsszelben dolgozó férfival. Kramer a beszélgetés során kijelentette, hogy „Magyarországon az elmúlt időszakban nem voltak teljesen tiszták a választások”.

Innen vezette le, hogy éppen ezért szükség van egy civil alternatívára, szerveződésre, ami tulajdonképpen felügyeli a szavazást. Ilyen a 20k, aminek a hátországában ott vannak ők is az SZSZA-val. Azt, hogy mennyire „függetlenek” ezek a szervezetek, Kramer szavaiból kiderült:

2025 év eleje óta tárgyalnak a Tiszával a választási együttműködésről. A felek hivatalosan még nem állapodtak meg, de vélhetően rövid időn belül sor kerül erre”.

A Szabad Szavazat Alapítványról tehát minden bizonnyal egyre többet lehet majd hallani, ahogy közeledik a választás. A jelek szerint rájuk hárul a feladat: amennyiben jövő áprilisban szoros eredmény, vagy Fidesz-győzelem születik, akkor az alternatív szavazatszámlálási eredményeik alapján választási csalást kiáltsanak a nemzetközi közvélemény előtt – szögezte le az Ellenpont.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

