Új baloldali háttérszervezetet hoztak létre Magyar Péteréknek a Bajnai Gordonhoz közel állók

Új baloldali háttérszervezetet hoztak létre Magyar Péterék számára a volt miniszterelnökhöz, Bajnai Gordonhoz közel álló emberek. Céljuk a választások eredményének kétségbe vonása, végső soron manipulálása lehet – hívta fel a figyelmet egy terjedelmes írásban az Ellenpont.

A tavaly tavasszal bejegyzett Szabad Szavazat Alapítvány(SZSZA) alapítója Siegler Ádám, aki Tordai Csabán keresztül kapcsolódik Bajnai Gordon köreihez, és családjának erős baloldali háttere van. Édesapja, Siegler András a baloldali kormányok jól ismert szakértője, akinek érdekében még 2006-ban maga Bajnai járt el személyesen.