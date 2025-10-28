Ft
Szuverenitásvédelmi Hivatal Tiszta Választásokért Alapítvány 20K Kramer Péter

Lebukott a hálózat: külföldről próbálnak beavatkozni a 2026-os magyar választásokba

2025. október 28. 17:34

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a hálózat célja, hogy lejárassa a magyar választási rendszert, és bizalmatlanságot keltsen a választások tisztaságában.

2025. október 28. 17:34
null

***

A Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése szerint egy külföldről finanszírozott politikai hálózat igyekszik beavatkozni a jövő évi magyar választásokba. A szervezet közlése alapján a 20K mozgalom és partnerei olyan mechanizmust működtetnek, 

amely külföldi érdekek mentén próbálja befolyásolni a magyar közéletet és a választási folyamatokat.

A 20K mozgalom – amelyet a Tiszta Választásokért Alapítvány (TVA) hozott létre 2020-ban – nem alulról szerveződő civil kezdeményezés, hanem egy nemzetközi progresszív hálózat része. A TVA mögött a hivatal szerint Tordai Csaba ügyvéd, Bajnai Gordon és Karácsony Gergely bizalmasa áll. 

A mozgalom szorosan együttműködik több más, külföldről támogatott szervezettel, köztük az Unhack Democracy, a Számoljuk Együtt Mozgalom, a Nyomtass Te Is! és az aHang csoportokkal.

A hivatal szerint a 20K fő tevékenysége az aktivisták kiképzése, adatbázis-építés, valamint dezinformációs kampányok szervezése a magyar választási rendszer hiteltelenítésére.

A mozgalom az általuk feltételezett „választási visszaélésekre” hivatkozva próbálja manipulálni a hazai és nemzetközi közvéleményt, valamint zavart kelteni a szavazókörökben. A Szuverenitásvédelmi Hivatal emlékeztetett arra, 

hogy a 20K már a 2022-es országgyűlési választási kampányban is aktív szerepet vállalt. 

A mozgalom akkor a Márki-Zay Péter vezette ellenzéki összefogással működött együtt, és a baloldali pártok megbízásából szavazatszámlálókat toborzott és képezett ki.

A 2024-es európai parlamenti választások után a 20K több ismert szervezettel – köztük a Magyar Helsinki Bizottsággal, a Political Capitallel és a Társaság a Szabadságjogokért egyesülettel – közösen új kiadványt jelentetett meg, amely a hivatal szerint a magyar választási rendszert támadta és lejárató dezinformációkat tartalmazott.

Idén a mozgalom hátterében már a Szabad Szavazat Alapítvány áll, melynek vezetője, a Kolumbiában élő Kramer Péter, szintén több szállal kötődik a nemzetközi progresszív hálózathoz. 

Kramer korábban elismerte, hogy tárgyalásokat folytatott a Tisza Párttal, és a 20K aktivistáinak többsége ma a Magyar Péter vezette formációnak dolgozik.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a hálózat célja, hogy lejárassa a magyar választási rendszert, bizalmatlanságot keltsen a választások tisztaságában, és külföldi nyomásgyakorlást idézzen elő a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására.

Nyitókép: RTL.hu

 

nuevoreynuevaley
2025. október 28. 19:23
Nagyon helyes, eleg volt szarbanbol
Burdisgarage
•••
2025. október 28. 19:17 Szerkesztve
Civil szervezet ne kaphasson támogatást külföldről, bankároktól, titkosszolgálatoktól.
lacika-985
2025. október 28. 18:51
Mi az hogy civil szervezet ? Semmi más mint egy idegen entitás más ország belügyeibe való beavatkozás ... Terrorszervezetként kell kezelni őket - mert azok is .
esvany-0
2025. október 28. 18:35
A külföldről finanszírozott álcivil szervezeteket törvénnyel el kell tiltani a politikától és a választásoknak a közelébe sem szabad őket engedni. Ez a minimum. Az miféle "demokrácia", ahol külföldi pénzzel meg külföldi ügynökökkel befolyást lehet szerezni?
