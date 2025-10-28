Lebukott a hálózat: külföldről próbálnak beavatkozni a 2026-os magyar választásokba

A 2024-es európai parlamenti választások után a 20K több ismert szervezettel – köztük a Magyar Helsinki Bizottsággal, a Political Capitallel és a Társaság a Szabadságjogokért egyesülettel – közösen új kiadványt jelentetett meg, amely a hivatal szerint a magyar választási rendszert támadta és lejárató dezinformációkat tartalmazott.
Idén a mozgalom hátterében már a Szabad Szavazat Alapítvány áll, melynek vezetője, a Kolumbiában élő Kramer Péter, szintén több szállal kötődik a nemzetközi progresszív hálózathoz.
Kramer korábban elismerte, hogy tárgyalásokat folytatott a Tisza Párttal, és a 20K aktivistáinak többsége ma a Magyar Péter vezette formációnak dolgozik.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a hálózat célja, hogy lejárassa a magyar választási rendszert, bizalmatlanságot keltsen a választások tisztaságában, és külföldi nyomásgyakorlást idézzen elő a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására.
