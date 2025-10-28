Lebukott a hálózat: külföldről próbálnak beavatkozni a 2026-os magyar választásokba

***

A Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése szerint egy külföldről finanszírozott politikai hálózat igyekszik beavatkozni a jövő évi magyar választásokba. A szervezet közlése alapján a 20K mozgalom és partnerei olyan mechanizmust működtetnek,

amely külföldi érdekek mentén próbálja befolyásolni a magyar közéletet és a választási folyamatokat.

A 20K mozgalom – amelyet a Tiszta Választásokért Alapítvány (TVA) hozott létre 2020-ban – nem alulról szerveződő civil kezdeményezés, hanem egy nemzetközi progresszív hálózat része. A TVA mögött a hivatal szerint Tordai Csaba ügyvéd, Bajnai Gordon és Karácsony Gergely bizalmasa áll.