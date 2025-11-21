Nincs több kérdés: a Telex újságíróit is amerikai pénzből fizetik

Lebukott a Telex: kiderült, közel 200 millió forintot kaptak az amerikai kormánytól
Még a papíron a tanárok és mentorok továbbképzését szolgáló összegek is a portál vezetőinél és szerzőinél kötöttek ki.
Nemzetközi médiamanipulációs gépezet is feltűnik a Telex mögött. Újabb részleteket tárt fel a Szuverenitásvédelmi Hivatal a portállal kapcsolatban.
A Telex azt állítja magáról, hogy nem függ a külföldi finanszírozástól, a tények viszont azt mutatják, évről évre busásan kap különböző összegeket idegen kormányoktól és Brüsszeltől – írta újabb elemzésében a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
Kielemték: a napokban bemutatott külföldi finanszírozási csatornákon felül a Telex 10 ezer dollárt, azaz több mint 3 millió forintot kapott az – azóta a Trump-kormányzat által megszüntetett – USAID magyarországi tevékenységének keretében megvalósult Internews EPIC pályázatokon keresztül.
Lánczi Tamás hivatala szerint
kifejezetten ironikus, hogy a demokrata amerikai kormányzat által politikai fegyverként irányított gépezet pénzét a »Független Médiaközpont« közvetítésével kapta meg a Telex.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal korábbi jelentéseiben már beazonosította az Internews alapítványt, amely kulcsszereplő abban a médiamanipulációs gépezetben, amelyet az amerikai mélyállam működtet immár több mint négy évtizede.
A szervezet finanszírozói között megtalálható
Az Internews azonban nem csupán pénzzel, hanem technológiával és narratívák terjesztésére alkalmas tartalommal is ellátja a médiumokat,
amelyeknek megadott értékrendet, üzeneteket kell képviselniük, és a kijelölt témákban aktivitást produkálniuk
– hívják fel rá a figyelmet.
A támogatások feltétele olyan narratívák kialakítása, amelyek segítségével az amerikai progresszív elit nyomás alá tudja helyezni az adott országok kormányait, döntéshozóit, és befolyásolni tudják az adott ország állampolgárait.
A szervezet komoly aktivitást fejt ki a közép-európai régióban, elsősorban Magyarországon és Lengyelországban.
A USAID-del közös médiafejlesztési programjai 2010 óta játszanak szerepet egyes magyarországi médiumok működtetésében pályázatok, szakmai képzések és infrastruktúra-támogatások formájában. A Hivatal vizsgálatai feltárták, hogy az Internews a pénzért cserébe elvárja a médiumoktól, hogy az általa meghatározott témákat tegyék a közbeszéd részévé, hogy dezinformációként keretezzék a megrendelő érdekeivel ellentétes narratívákat, valamint kötelezően megjelenítendő tartalmakat is szolgáltatnak a finanszírozott szerkesztőségeknek.
Ahogy Lánczi Tamás néhány nappal ezelőtt írta, hogy
majdnem kétszázmillió forintnyi amerikai kormányzati pénzhez jutottak a Telex.hu újságírói.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke tudatta, hogy a szervezete által megismert dokumentumok rögzítik, hogy a Telex Akadémia elnevezésű projekt az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumához tartozó Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyek Hivatala (DRL) által biztosított mintegy 740 ezer dollár (mintegy 245 millió forint) támogatásból valósult meg. A pénz túlnyomó része a Telex újságírói számára lett kifizetve.
