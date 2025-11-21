Nincs több kérdés: a Telex újságíróit is amerikai pénzből fizetik

A Telex azt állítja magáról, hogy nem függ a külföldi finanszírozástól, a tények viszont azt mutatják, évről évre busásan kap különböző összegeket idegen kormányoktól és Brüsszeltől – írta újabb elemzésében a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Kielemték: a napokban bemutatott külföldi finanszírozási csatornákon felül a Telex 10 ezer dollárt, azaz több mint 3 millió forintot kapott az – azóta a Trump-kormányzat által megszüntetett – USAID magyarországi tevékenységének keretében megvalósult Internews EPIC pályázatokon keresztül.