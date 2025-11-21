Ft
Nincs több kérdés: a Telex újságíróit is amerikai pénzből fizetik

2025. november 21. 11:24

Nemzetközi médiamanipulációs gépezet is feltűnik a Telex mögött. Újabb részleteket tárt fel a Szuverenitásvédelmi Hivatal a portállal kapcsolatban.

2025. november 21. 11:24
null

A Telex azt állítja magáról, hogy nem függ a külföldi finanszírozástól, a tények viszont azt mutatják, évről évre busásan kap különböző összegeket idegen kormányoktól és Brüsszeltől – írta újabb elemzésében a Szuverenitásvédelmi Hivatal. 

Kielemték: a napokban bemutatott külföldi finanszírozási csatornákon felül a Telex 10 ezer dollárt, azaz több mint 3 millió forintot kapott az – azóta a Trump-kormányzat által megszüntetett – USAID magyarországi tevékenységének keretében megvalósult Internews EPIC pályázatokon keresztül. 

Lánczi Tamás hivatala szerint 

kifejezetten ironikus, hogy a demokrata amerikai kormányzat által politikai fegyverként irányított gépezet pénzét a »Független Médiaközpont« közvetítésével kapta meg a Telex.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal korábbi jelentéseiben már beazonosította az Internews alapítványt, amely kulcsszereplő abban a médiamanipulációs gépezetben, amelyet az amerikai mélyállam működtet immár több mint négy évtizede. 

A szervezet finanszírozói között megtalálható 

  • a Biden-kormányzat által világszerte politikai beavatkozások pénzelésére használt USAID, 
  • a Soros György-féle Open Society Foundations, 
  • a Rockefeller Foundation, valamint 
  • a hivatal korábbi jelentéseiben részletesen bemutatott, a 2022-es országgyűlési választásokon az ellenzéki összefogás tiltott külföldi kampányfinanszírozásában komoly szerepet játszó National Endowment for Democracy (NED).

Az Internews azonban nem csupán pénzzel, hanem technológiával és narratívák terjesztésére alkalmas tartalommal is ellátja a médiumokat, 

amelyeknek megadott értékrendet, üzeneteket kell képviselniük, és a kijelölt témákban aktivitást produkálniuk 

– hívják fel rá a figyelmet. 

A támogatások feltétele olyan narratívák kialakítása, amelyek segítségével az amerikai progresszív elit nyomás alá tudja helyezni az adott országok kormányait, döntéshozóit, és befolyásolni tudják az adott ország állampolgárait.

A szervezet komoly aktivitást fejt ki a közép-európai régióban, elsősorban Magyarországon és Lengyelországban. 

A USAID-del közös médiafejlesztési programjai 2010 óta játszanak szerepet egyes magyarországi médiumok működtetésében pályázatok, szakmai képzések és infrastruktúra-támogatások formájában. A Hivatal vizsgálatai feltárták, hogy az Internews a pénzért cserébe elvárja a médiumoktól, hogy az általa meghatározott témákat tegyék a közbeszéd részévé, hogy dezinformációként keretezzék a megrendelő érdekeivel ellentétes narratívákat, valamint kötelezően megjelenítendő tartalmakat is szolgáltatnak a finanszírozott szerkesztőségeknek.

Ahogy Lánczi Tamás néhány nappal ezelőtt írta, hogy 

majdnem kétszázmillió forintnyi amerikai kormányzati pénzhez jutottak a Telex.hu újságírói.

Ezt is ajánljuk a témában

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke tudatta, hogy a szervezete által megismert dokumentumok rögzítik, hogy a Telex Akadémia elnevezésű projekt az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumához tartozó Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyek Hivatala (DRL) által biztosított mintegy 740 ezer dollár (mintegy 245 millió forint) támogatásból valósult meg. A pénz túlnyomó része a Telex újságírói számára lett kifizetve. 

Fotó: Lánczi Tamás Facebook-oldala
 

