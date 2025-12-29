Ft
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pottyondy edina Magyarország könyv jobboldal telex kereszténység ajándék miniszterelnök orbán viktor baloldal

Köpni-nyelni nem tudott Pottyondy Edina: Orbán Viktor húzására még ő sem volt felkészülve

2025. december 29. 09:50

Pedig a miniszterelnök csak viszonozta a humorista „szívességét”.

2025. december 29. 09:50
null

Pottyondy Edina saját bevallása szerint élete „legbizarrabb karácsonyi ajándékát” kapta meg, amikor átvette Orbán Viktor személyesen dedikált könyvét – hívta fel rá a figyelmet az ATV.

Az ajándék előzménye egy Telexnek adott interjú volt, amelyben a humoristát arról kérdezték, melyik politikussal olvastatná el büntetésből a saját könyvét.

Pottondy nem hezitált, azonnal kijelentette, hogy Orbán Viktorral.

December 22-én a Miniszterelnöki Hivatal felvette a kapcsolatot Pottyondy kollégájával, hogy Orbán Viktor ajándékot szeretne küldeni. Másnap pedig már kézbesítették is a miniszterelnök dedikált könyvét.

A dedikáció szövege:

Kedves Edina! Az ajánlását viszonzom, boldog karácsony! Orbán Viktor

Nyitókép: Képernyőfotó

Performan
2025. december 29. 11:55
A kommunisták mindig attól rettegnek leginkább, ha velük csinálják azt, amit ők másokkal. Az empátia érzékük és képességük ugyanis vetekszik a jellemükkel. Mindkettő nulla.
Válasz erre
0
0
madre79
2025. december 29. 11:47
Egy semmire se jó nőnek látszó szarkeverő! Érezze magát megtisztelve, hogy a magyar miniszterelnök nem záratta börtönbe, nem rúgatta ki sehonnan csak egy kedves gesztussal reagált a sok szemétségére! Amúgy miért van itt? Fogja a boglyas őrült férjét, élet, vagy üzlettársát és takarodjon el az országból, ugyanis én (vagy mi) nem vagyok ennyire toleráns!
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 29. 11:46 Szerkesztve
Szerencsétlen viktor ,az elszálló hamun kívűl nem sok marad belőle.Majd jól megemlékezünk róla mint kim ir szenről északkoreában.👏👏👏👏
Válasz erre
0
0
martens
2025. december 29. 11:26
Ez a nő agyi katasztrófa.
Válasz erre
6
1
