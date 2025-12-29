Köpni-nyelni nem tudott Pottyondy Edina: Orbán Viktor húzására még ő sem volt felkészülve

Ilyen kemény erődemonstrációt csak Orbán Viktor tud bemutatni: ezt a felvételt mindenkinek látnia kell karácsonykor!
„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó” – fogalmazott a miniszterelnök.
Pedig a miniszterelnök csak viszonozta a humorista „szívességét”.
Pottyondy Edina saját bevallása szerint élete „legbizarrabb karácsonyi ajándékát” kapta meg, amikor átvette Orbán Viktor személyesen dedikált könyvét – hívta fel rá a figyelmet az ATV.
Az ajándék előzménye egy Telexnek adott interjú volt, amelyben a humoristát arról kérdezték, melyik politikussal olvastatná el büntetésből a saját könyvét.
Pottondy nem hezitált, azonnal kijelentette, hogy Orbán Viktorral.
December 22-én a Miniszterelnöki Hivatal felvette a kapcsolatot Pottyondy kollégájával, hogy Orbán Viktor ajándékot szeretne küldeni. Másnap pedig már kézbesítették is a miniszterelnök dedikált könyvét.
A dedikáció szövege:
Kedves Edina! Az ajánlását viszonzom, boldog karácsony! Orbán Viktor”
Ezt is ajánljuk a témában
„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó” – fogalmazott a miniszterelnök.
Nyitókép: Képernyőfotó