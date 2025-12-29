Köpni-nyelni nem tudott Pottyondy Edina: Orbán Viktor húzására még ő sem volt felkészülve

Pottyondy Edina saját bevallása szerint élete „legbizarrabb karácsonyi ajándékát” kapta meg, amikor átvette Orbán Viktor személyesen dedikált könyvét – hívta fel rá a figyelmet az ATV.

Az ajándék előzménye egy Telexnek adott interjú volt, amelyben a humoristát arról kérdezték, melyik politikussal olvastatná el büntetésből a saját könyvét.