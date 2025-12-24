Hoppon maradt a Telex: hiába kérdezték a NATO-főtitkárt, aligha azt a választ kapták, amire vártak

Hozzátette: „Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla.”

Bekérdezett a Telex, Rutte válaszolt

A Telex ennek kapcsán kérdezte Ruttét a NATO brüsszeli központjában, ahol a főtitkár tartott sajtótájékoztatót.

„Ezekkel a megjegyzésekkel nem foglalkozom, tisztelettel tudomásul veszem őket. Eközben Magyarország annyit költ, amennyit kell.