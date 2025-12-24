Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nato főtitkár telex Szijjártó Péter

Hoppon maradt a Telex: hiába kérdezték a NATO-főtitkárt, aligha azt a választ kapták, amire vártak

2025. december 24. 11:48

Brüsszelben kérdezték a világháborúval riogató holland politikust.

2025. december 24. 11:48
null

Ismeretes: Marc Rutte NATO-főtitkár megjegyzése a háborúval kapcsolatban nagy port kavart. Mint fogalmazott, „Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk olyan szintű háborúra, mint amilyet a nagyszüleink és dédszüleink átéltek”. A berlini nyilatkozatra reagált Szijjártó Péter külügyminiszter is.

Ezt is ajánljuk a témában

Szijjártó nem kertelt

Mint fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!” 

Hozzátette: „Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla.”

Bekérdezett a Telex, Rutte válaszolt

A Telex ennek kapcsán kérdezte Ruttét a NATO brüsszeli központjában, ahol a főtitkár tartott sajtótájékoztatót.

„Ezekkel a megjegyzésekkel nem foglalkozom, tisztelettel tudomásul veszem őket. Eközben Magyarország annyit költ, amennyit kell.

Önök fontos partnereink, amikor a NATO védelméről van szó.

Talán nem mindig értünk egyet, de ezért vagyunk demokráciák, lehetnek véleménykülönbségek”fogalmazott Rutte.

A főtitkár arról is beszélt, jó a munkakapcsolata Orbán Viktor miniszterelnökkel, ugyanakkor

megismételte, Oroszország fenyegetést jelent Európára,

ezért kell felkészülni egy esetleges összetűzésre.

Nyitókép: AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2025. december 24. 12:40
Még szerencse hogy csak a kezét fogja....😁😋
Válasz erre
4
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. december 24. 12:23
Aranyosak, ahogy fogják egymás kezét. A Rutte grimasza se semmi.😄
Válasz erre
9
0
Robert-N
•••
2025. december 24. 12:03 Szerkesztve
Berendel 2025. december 24. 11:58 Biztos vagyok benne, hogy Rutte egy más válasszal belénk rúgott volna ha az amerikai álláspont az övével egyezne és nem a magyarral. .... Alighanem megfogtad a lényeget.
Válasz erre
9
0
totumfaktum-2
2025. december 24. 12:01
Mennyi szerelmes kép készül ezzel az emberrel. Teljesen megszokott a nemzetközi nagypolitikában. Ja, nem.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!