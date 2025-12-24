Hoppon maradt a Telex: hiába kérdezték a NATO-főtitkárt, aligha azt a választ kapták, amire vártak

Minden eddiginél súlyosabb nyilatkozatot tett a NATO-főtitkár: Szijjártó Péter hidegvérrel helyretette, és üzent Brüsszelbe
„Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!” – hangsúlyozta a magyar külügyminiszter.
Brüsszelben kérdezték a világháborúval riogató holland politikust.
Ismeretes: Marc Rutte NATO-főtitkár megjegyzése a háborúval kapcsolatban nagy port kavart. Mint fogalmazott, „Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk olyan szintű háborúra, mint amilyet a nagyszüleink és dédszüleink átéltek”. A berlini nyilatkozatra reagált Szijjártó Péter külügyminiszter is.
Mint fogalmazott:
Hozzátette: „Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla.”
A Telex ennek kapcsán kérdezte Ruttét a NATO brüsszeli központjában, ahol a főtitkár tartott sajtótájékoztatót.
„Ezekkel a megjegyzésekkel nem foglalkozom, tisztelettel tudomásul veszem őket. Eközben Magyarország annyit költ, amennyit kell.
Önök fontos partnereink, amikor a NATO védelméről van szó.
Talán nem mindig értünk egyet, de ezért vagyunk demokráciák, lehetnek véleménykülönbségek” – fogalmazott Rutte.
A főtitkár arról is beszélt, jó a munkakapcsolata Orbán Viktor miniszterelnökkel, ugyanakkor
megismételte, Oroszország fenyegetést jelent Európára,
ezért kell felkészülni egy esetleges összetűzésre.
