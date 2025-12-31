Odaveszett Magyar Péter utolsó mentsvára: váratlanul az év végén vitte be neki a kegyelemdöfést az ellenzék kedvenc kutatója

A Publicus Intézet Népszava számára december közepén készített reprezentatív kutatásából többek között kiderült, hogy Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja az év legnagyobb sikere a magyarok szerint.

Mint kiderült, az emberek 48 százaléka választotta ezt az eredményt a legnagyobb sikernek, második helyen az anyák SZJA-mentességének kiterjesztése szerepel 24 százalékkal.

A lap arra is felhívta a figyelmet a felmérés kapcsán, hogy a 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt vagyis az Otthon Start Programot minden tizedik válaszadó tartja a legnagyobb sikernek, szorosan mögötte, 9 százalékon végzett Orbán Viktor találkozója Donald Trump amerikai elnökkel.