Tisza Párt magyar péter krasznahorkai lászló felmérés jobboldal publicus Békemenet Fidesz orbán viktor baloldal

Odaveszett Magyar Péter utolsó mentsvára: váratlanul az év végén vitte be neki a kegyelemdöfést az ellenzék kedvenc kutatója

2025. december 31. 11:54

A legújabb felmérés alapján kiderült, hogy a legfontosabb utcai megmozdulás címét az október 23-i Békemenet vitte el.

2025. december 31. 11:54
null

A Publicus Intézet Népszava számára december közepén készített reprezentatív kutatásából többek között kiderült, hogy Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja az év legnagyobb sikere a magyarok szerint.

Mint kiderült, az emberek 48 százaléka választotta ezt az eredményt a legnagyobb sikernek, második helyen az anyák SZJA-mentességének kiterjesztése szerepel 24 százalékkal.

A lap arra is felhívta a figyelmet a felmérés kapcsán, hogy a 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt vagyis az Otthon Start Programot minden tizedik válaszadó tartja a legnagyobb sikernek, szorosan mögötte, 9 százalékon végzett Orbán Viktor találkozója Donald Trump amerikai elnökkel.

A legfontosabb utcai megmozdulás címét pedig az október 23-i Békemenet vitte el.

A teljes cikket ide kattintva olvashatják el.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

nyugalom
2025. december 31. 12:54
Ez a felfuvalkodott tarajos megerett a kenyszerzubbonyra!
FeketeFehér
2025. december 31. 12:54
A Publicus kutatása szerint a Békenet/Pride/Nemzeti menet sorrendben 30/28/27%. Csak hogy tudjunk viszonyítani. Ez nagyjából a hibahatáron belüli eltérés.
Csakcsöndben
2025. december 31. 12:52
az 50. utolsó koporsószeg beveréséhez és a 34. kegyelemdöféshez képest (forrás: Mandiner) elég jól tartja magát Orbán2Péter :-)
statiszta
2025. december 31. 12:52
Hát mondjuk a 10.000 főt sem megmozgató összlibsi atomtüncit max. arany málnára lehetett volna jelölni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!