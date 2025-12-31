Odaveszett Magyar Péter utolsó mentsvára: váratlanul az év végén vitte be neki a kegyelemdöfést az ellenzék kedvenc kutatója

Ez az, amiről mélyen hallgat Von der Leyen: erre a teljesítményre szinte csak Magyarország volt képes az Európai Unióban
„A magyar fizetések reálértékének javulása világszinten is az élmezőnybe tartozik” – állapította meg Szalai Piroska.
A legújabb felmérés alapján kiderült, hogy a legfontosabb utcai megmozdulás címét az október 23-i Békemenet vitte el.
A Publicus Intézet Népszava számára december közepén készített reprezentatív kutatásából többek között kiderült, hogy Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja az év legnagyobb sikere a magyarok szerint.
Mint kiderült, az emberek 48 százaléka választotta ezt az eredményt a legnagyobb sikernek, második helyen az anyák SZJA-mentességének kiterjesztése szerepel 24 százalékkal.
A lap arra is felhívta a figyelmet a felmérés kapcsán, hogy a 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt vagyis az Otthon Start Programot minden tizedik válaszadó tartja a legnagyobb sikernek, szorosan mögötte, 9 százalékon végzett Orbán Viktor találkozója Donald Trump amerikai elnökkel.
A legfontosabb utcai megmozdulás címét pedig az október 23-i Békemenet vitte el.
Ezt is ajánljuk a témában
„A magyar fizetések reálértékének javulása világszinten is az élmezőnybe tartozik” – állapította meg Szalai Piroska.
A teljes cikket ide kattintva olvashatják el.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP