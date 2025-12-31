Ez az, amiről mélyen hallgat Von der Leyen: erre a teljesítményre szinte csak Magyarország volt képes az Európai Unióban

Az OECD Employment Outlook évkönyvei már évek óta a legjobbak között tüntetik fel Magyarországot. A legutóbbi, 2025-ös évkönyv a 2021 és 2025 első negyedéve közötti időszakot elemezte, amely szerint Törökország után a második legnagyobb javulást értük el a 37 vizsgált ország között.

A magyar fizetések reálértékének javulása világszinten is az élmezőnybe tartozik. Az Employment Conditions Abroad (ECA) 2025–26-os fizetési trendekről szóló jelentése szerint saját kutatásuk alapján 2025-ben Európában a második helyen állunk Törökország mögött, és előrejelzésük szerint 2026-ban is megőrizzük ezt a pozíciót. Várakozásaik szerint a reálbéremelkedésünkkel a világ tíz legjobban teljesítő országa közé kerülünk.

Az elmúlt évtizedben hazánkban soha nem látott mértékű keresetnövekedés ment végbe. 2010 óta mind a bruttó, mind a nettó átlagkereset három és félszeresére nőtt, reálértékük pedig közel megduplázódott.

A bruttó átlagkereset 82,7%-kal, a nettó átlagkereset pedig 91,5%-kal ért többet 2025 első félévében, mint 2010-ben” – írta a miniszterelnöki főtanácsadó.