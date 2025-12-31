Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság átlagkereset Európa szalai piroska nettó átlagkereset magyarország Ursula von der Leyen Európai Unió

Ez az, amiről mélyen hallgat Von der Leyen: erre a teljesítményre szinte csak Magyarország volt képes az Európai Unióban

2025. december 31. 10:35

„A magyar fizetések reálértékének javulása világszinten is az élmezőnybe tartozik” – állapította meg Szalai Piroska.

2025. december 31. 10:35
Magyarország. Budapest. Parlament.

„A magyar keresetnövekedés az unió legjobbjainak egyike, sőt a világon is kiemelkedő” – írta Facebook-oldalán Szalai Piroska.

2013-ban a magyar, kedvezmények nélküli nettó átlagkereset vásárlóértéke még az uniós átlag felét tette ki, mára azonban elérte annak kétharmadát.

A magyar keresetnövekedés az unió legjobbjai közé tartozik. 2016 óta mindössze két olyan év volt, amikor nem szerepeltünk az öt legnagyobb növekedést elérő ország között. 2024-ben a tagállamok közül a harmadik legnagyobb javulást értük el. Folyamatosan zárkózunk fel az uniós átlagkeresethez: 2024-ben a magyar átlagkereset vásárlóértéke hat országénál magasabb volt, Csehországéval közel megegyezett, Portugáliát és Szlovéniát pedig jelentősen megközelítette.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A magyar keresetek reálértékének növekedése OECD-szinten is kimagasló.

Az OECD Employment Outlook évkönyvei már évek óta a legjobbak között tüntetik fel Magyarországot. A legutóbbi, 2025-ös évkönyv a 2021 és 2025 első negyedéve közötti időszakot elemezte, amely szerint Törökország után a második legnagyobb javulást értük el a 37 vizsgált ország között.

A magyar fizetések reálértékének javulása világszinten is az élmezőnybe tartozik. Az Employment Conditions Abroad (ECA) 2025–26-os fizetési trendekről szóló jelentése szerint saját kutatásuk alapján 2025-ben Európában a második helyen állunk Törökország mögött, és előrejelzésük szerint 2026-ban is megőrizzük ezt a pozíciót. Várakozásaik szerint a reálbéremelkedésünkkel a világ tíz legjobban teljesítő országa közé kerülünk.

Az elmúlt évtizedben hazánkban soha nem látott mértékű keresetnövekedés ment végbe. 2010 óta mind a bruttó, mind a nettó átlagkereset három és félszeresére nőtt, reálértékük pedig közel megduplázódott.

A bruttó átlagkereset 82,7%-kal, a nettó átlagkereset pedig 91,5%-kal ért többet 2025 első félévében, mint 2010-ben” – írta a miniszterelnöki főtanácsadó.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
simakutya
2025. december 31. 12:31
Agyhalott morálfogyatékos lájkolóknak szól hogy tök utólsók vagyunk az unióban.Azt szeretik hallgatni ha a fideszt szidalmazzák,és Orbánt. Tegnap a komment című műsorban ugyanezt adta elő Szanyi AgysérültKapitány Tibor. Az Ilyen terheltekkel még vitázni sem lehet ,letagadják az égről még a csillagokat is.
Válasz erre
0
1
europész
2025. december 31. 12:30
Sajnos a magyar fizetoeszkoz a forint olyan globalista tamadas alatt van,hogy az ekkora fizetes novekedes nem sokat nyom a latba. A hatvanas evekben szaz forinter ha a falusi boltunkban bevasaroltam egyedul keptelen voltam haza vinni.Most ha ugyan azt az arut ha megveszem bizony 50-60 ezer forintert pakolhatom a kisautom csomagterebe. No nem sirom vissza ez miatt a regmultat.Max a fiatalsagomat.Hova vezet az ha idoaranyosan ilyen mertekben kell az araknak novekedni? Jo ez a vilagnak,hogy ennyire erteket veszti a penz es az erte kifejtett munka?
Válasz erre
0
1
tapir32
2025. december 31. 12:26
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelem növekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt.
Válasz erre
0
1
auditorium
2025. december 31. 12:22
Ki van adva ukázban Brux-ben: " Magyarországról csak rosszat" szabad mondani és irni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!