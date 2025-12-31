Megint kimaradt a buliból Románia: Putyin már csak Magyarországgal és Szlovákiával számol

Az Adevărul felhívta rá a figyelmet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 2026-os újévi és karácsonyi üdvözletet küldött Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, valamint Robert Fico szlovák kormányfőnek;

ők az egyetlen európai vezetők a hivatalos címzettek között.

Putyin emellett több nemzetközi vezetőt is felköszöntött, köztük Hszi Csin-ping kínai elnököt, Recep Tayyip Erdogan török elnököt és Narendra Modi indiai miniszterelnököt.