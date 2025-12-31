Megint kimaradt a buliból Románia: Putyin már csak Magyarországgal és Szlovákiával számol

Mindenki megkapja, ami jár: ezt ajándékozta Putyin Orbán Viktornak (VIDEÓ)
A világ vezetőinek üzent Oroszország.
Hamar elterjedt a hír a keleti szomszédunkban.
Az Adevărul felhívta rá a figyelmet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 2026-os újévi és karácsonyi üdvözletet küldött Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, valamint Robert Fico szlovák kormányfőnek;
ők az egyetlen európai vezetők a hivatalos címzettek között.
Putyin emellett több nemzetközi vezetőt is felköszöntött, köztük Hszi Csin-ping kínai elnököt, Recep Tayyip Erdogan török elnököt és Narendra Modi indiai miniszterelnököt.
A diplomáciai gesztus célja a bilaterális kapcsolatok hangsúlyozása
– emelte ki a román lap.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
