12. 31.
szerda
európai unió magyarország Ukrajna Európai Unió

Rádöbbentek az ukránok: Magyarország nem tréfálkozik, ezt nem fogja megúszni az Európai Unió

2025. december 31. 14:01

Ezt nem fogja annyiban hagyni a magyar kormány.

2025. december 31. 14:01
null

2025-ben az orosz gázexport Európába 44 százalékkal, 18 milliárd köbméterre csökkent, ami történelmi mélypont – írja a Korrespondent.

A Gazprom legnagyobb piaca immár Kína lett, ahol jelentős, mintegy 40 százalékos árkedvezménnyel vásárolnak.

Döntött az Európai Unió

Az EU a REPowerEU rendelet alapján fokozatosan tiltja be az orosz gázimportot 2027 végéig; ezt a szöveget decemberben véglegesítették az uniós nagykövetek.

Magyarország azonban bírósági eljárással fenyegette meg az EU-t emiatt

– hívta fel rá a figyelmet az ukrán lap.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

