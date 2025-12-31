Rádöbbentek az ukránok: Magyarország nem tréfálkozik, ezt nem fogja megúszni az Európai Unió

Minden határt átlépett az ukrán külügyminiszter: egyszerre gázolt bele a magyarok és a lengyelek lelkébe
2025-ben az orosz gázexport Európába 44 százalékkal, 18 milliárd köbméterre csökkent, ami történelmi mélypont – írja a Korrespondent.
A Gazprom legnagyobb piaca immár Kína lett, ahol jelentős, mintegy 40 százalékos árkedvezménnyel vásárolnak.
Az EU a REPowerEU rendelet alapján fokozatosan tiltja be az orosz gázimportot 2027 végéig; ezt a szöveget decemberben véglegesítették az uniós nagykövetek.
Magyarország azonban bírósági eljárással fenyegette meg az EU-t emiatt
– hívta fel rá a figyelmet az ukrán lap.
