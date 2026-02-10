Ft
háború fenyegetés káosz Zelenszkij Orbán Viktor

Zelenszkij emberei üzentek: halálos fenyegetés Kijevből – Szijjártó Péter a Stratégában

2026. február 10. 19:02

Zelenszkij vezetésével Ukrajna ellenséges pályára állt: hála helyett csak követelések és fenyegetések érkeznek. Ez a nyílt zsarolás most már közvetlenül a magyar emberek biztonságát és pénztárcáját veszi célba. A Stratéga e heti vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer. Házigazda: Pócza István

2026. február 10. 19:02
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Ukrajna ellenséges magatartást tanúsít Magyarországgal szemben
  • Ma egy Brüsszel-Kijev-koalíció van annak érdekében, hogy Magyarországon a Tisza Párt nyerje meg a választást
  • Aranykor köszöntött be az amerikai-magyar kapcsolatokba

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

nuevoreynuevaley
2026. február 10. 21:10
A kurucon hosszu cikk van Kakadu vs. godi Samsung szennyezes ugy Roviden: Kakadu mindenben hazudik, abban is amit kerdez
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2026. február 10. 20:57
Az feltűnt már másnak is, hogy a szerkesztő funkcióban is jókora bugok vannak és nem ugyanaz jelenik meg a szerkesztő ablakban mint a kommentben..és nem minden változtatást visz végig. Hiába akarok elütést javítani, nem sikerül, illetve a szerkesztő ablakban jó a szöveg, de elküldve újra hibásan jelenik meg. Van ezen a kurva oldalon valami is, ami rendesen működik?
Válasz erre
0
0
arpadan
2026. február 10. 20:57
Na, megint ide evett a fene egy emberi érzésekből kivetkőzött büdös taplót !
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. február 10. 20:56
A disznópásztor Hruscsov hozta létre Ukrajnát, hát olyan is.
Válasz erre
0
0
