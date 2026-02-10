Zelenszkij emberei üzentek: halálos fenyegetés Kijevből – Szijjártó Péter a Stratégában

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Zelenszkij vezetésével Ukrajna ellenséges pályára állt: hála helyett csak követelések és fenyegetések érkeznek. Ez a nyílt zsarolás most már közvetlenül a magyar emberek biztonságát és pénztárcáját veszi célba. A Stratéga e heti vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer. Házigazda: Pócza István
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: