Hoppá: Liverpoolban lép pályára Tóth Alex, először kezdő a Premier League-ben (VIDEÓ)

Tóth Alex szombaton nem kapott lehetőséget az Aston Villa elleni mérkőzésen (1–1), ezzel együtt a Bournemouth újabb egy helyet előrelépve a 11., kedden pedig a három hellyel és három ponttal előtte álló Everton otthonába látogat. Mindkét gárda jó formában van, egyformán öt forduló óta őrzi veretlenségét, így érdekes, izgalmas összecsapásra van kilátás. A hazai fociszeretők külön örülhetnek, mivel a magyar válogatott középpályása életében először kap lehetőséget kezdőként a Bournemouthban.

Így érkezett meg Tóth Alex az Everton elleni mérkőzésre: