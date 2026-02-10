Ft
premier league everton bournemouth tóth alex

Hoppá: Liverpoolban lép pályára Tóth Alex, először kezdő a Premier League-ben (VIDEÓ)

2026. február 10. 20:03

A magyar válogatott középpályása a kezdő sípszótól kezdve kap lehetőséget az Everton ellen.

2026. február 10. 20:03
Tóth Alex szombaton nem kapott lehetőséget az Aston Villa elleni mérkőzésen (1–1), ezzel együtt a Bournemouth újabb egy helyet előrelépve a 11., kedden pedig a három hellyel és három ponttal előtte álló Everton otthonába látogat. Mindkét gárda jó formában van, egyformán öt forduló óta őrzi veretlenségét, így érdekes, izgalmas összecsapásra van kilátás. A hazai fociszeretők külön örülhetnek, mivel a magyar válogatott középpályása életében először kap lehetőséget kezdőként a Bournemouthban.

Így érkezett meg Tóth Alex az Everton elleni mérkőzésre:

A Bournemouth összeállítása, Tóthtal a kezdőben:

 

Nyitókép: Darren Staples / AFP

Czápa
2026. február 10. 20:49
Hajrá Alex!
3
0
zolotarjov-2
2026. február 10. 20:31
Még egy rainbow warrior.
0
3
lynx
2026. február 10. 20:22
Hajrá Alex, kéz és lábtörést‼️🙂
2
0
