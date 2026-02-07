Ft
premier league aston villa tóth alex afc bournemouth

Kiderült, kezd-e Tóth Alex a Bournemouthban az Aston Villa ellen

2026. február 07. 15:10

Nehéz mérkőzés előtt áll a tengerparti együttes.

2026. február 07. 15:10
null

Nehéz mérkőzés előtt áll a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth az angol Premier League 25. fordulójában: a tengerparti együttes az Európa-ligában már nyolcaddöntős Aston Villát fogadja szombat délután. 

A magyar válogatott játékos két héttel ezelőtti érkezése óta a Bournemouth három helyet lépett előre a tabellán. Ez persze nem neki köszönhető, hiszen eddig csak néhány percet játszott, de az biztos, hogy a bemutatkozása jól sikerült, s az elmúlt hét neki is jó alkalmat kínált arra, hogy még inkább beletanuljon a csapat játékába. 

A Bournemouth kezdőcsapata – Tóth Alex a padon

Nyitókép: Darren Staples / AFP

