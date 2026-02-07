Kiderült, kezd-e Tóth Alex a Bournemouthban az Aston Villa ellen

Nehéz mérkőzés előtt áll a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth az angol Premier League 25. fordulójában: a tengerparti együttes az Európa-ligában már nyolcaddöntős Aston Villát fogadja szombat délután.

A magyar válogatott játékos két héttel ezelőtti érkezése óta a Bournemouth három helyet lépett előre a tabellán. Ez persze nem neki köszönhető, hiszen eddig csak néhány percet játszott, de az biztos, hogy a bemutatkozása jól sikerült, s az elmúlt hét neki is jó alkalmat kínált arra, hogy még inkább beletanuljon a csapat játékába.