Sokáig kérdéses volt Szoboszlai sorsa, miközben Tóth Alex szépen keres, Zelenszkij viszont foghatja a fejét Magyarország miatt

Erre várt mindenki: közleményt adott ki a Liverpool Szoboszlai piros lapja miatt
Bajban vannak a Vörösök.
Ezek voltak a legolvasottabb cikkek a héten a Mandineren.
Szoboszlai eltiltása, visszatérő tél, félrelépő sportoló, Zelenszkij problémái és Tóth Alex fizetése. Ezek a cikkek érdekelték leginkább olvasóinkat a héten.
Hiába szerzett bombagólt a Manchester City ellen, végül kikapott csapatával, sőt még ki is állították múlt hétvégén Szoboszlai Dominikot az angol első osztályú bajnokságban. A Liverpool magyar középpályása a piros lapja után beindult a találgatás, hogy mennyi mérkőzést kell majd kihagynia, ez olvasóinkat is megmozgatta. Végül a magyar válogatott csapatkapitánya szerdán „ülte le”, eltiltás miatt nem léphetett pályára a Sunderland ellen. Tegnap viszont már ott volt a kezdőben ismét a kupameccsen és gólt is szerzett.
Parkolópályára áll a korai tavasz a héten, hívtuk fel olvasóink figyelmét hétfőn, a jóslat pedig be is bizonyosodott. Mától ugyanis komoly lehülés tör be az országba és a héten jóval zúzmarásabb nappalokra készülhetünk.
Ennek nem sokan fognak örülni.
A milánói téli olimpia többnyire sportsikerektől hangos, de volt olyan, aki magánéleti botrányával is megfűszerezte az ötkarikás játékokat. A férfi sílövők 20 kilométeres, egyéni indításos versenyében bronzérmet szerző 28 éves norvég Sturla Holm Laegreid a norvég köztévé élő adásában meglepő őszinteséggel beszélt magánéleti válságáról, miközben láthatóan könnyeivel küzdött. Mint bevallotta: három hónapja hűtlen volt élete szerelméhez, amit egy hete ismert be a párjának.
Bizarr jelenet.
Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke és a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán számolt be a nemzeti petíció elindulásáról – írtuk szerdán. Mint mondta, a magyaroknak most lehetősége van rögzíteni, hogy nem kívánják finanszírozni az orosz–ukrán háborút, és nem kívánják a magyar állampolgárok pénzét az ukrán állam működtetésére fordítani. A kampányfőnök felhívta a figyelmet arra is, hogy Ukrajna egyik legfőbb követelése az Unió olcsó, orosz energiáról való leválása, amellyel tönkretennék a hazai rezsicsökkentést. Ezzel szemben a petíció kezdeményezői és az azt támogatók nem hajlandóak további kiadásokat vállalni azért, hogy Ukrajna folytathassa a háborúját.
Orbán Balázs kifejtette, hogy a magyaroknak lehetősége van rögzíteni, hogy nem kívánják finanszírozni Ukrajna háborúját.
Tóth Alex januári átigazolására a Ferencvárosból az angol Bournemouth csapatához, sokan felkapták a fejüket. Hát még azután, hogy a héten kiderült, mennyit is keres a focista. Angliában a játékosfizetéseket nem igazán titkolják, így az is napvilágot látott, a capology.com adatai szerint, hogy a Bournemouth magyar játékosa heti 40 ezer fontot kap, ami nagyjából 17 millió forintnak felel meg. Ez éves szinten valamivel több mint 2 millió fontot, vagyis közel 885 millió forintot jelent.
Nyitókép: Darren Staples / AFP