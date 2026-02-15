Sokáig kérdéses volt Szoboszlai sorsa, miközben Tóth Alex szépen keres, Zelenszkij viszont foghatja a fejét Magyarország miatt

Szoboszlai eltiltása, visszatérő tél, félrelépő sportoló, Zelenszkij problémái és Tóth Alex fizetése. Ezek a cikkek érdekelték leginkább olvasóinkat a héten.

Erre várt mindenki: közleményt adott ki a Liverpool Szoboszlai piros lapja miatt

Hiába szerzett bombagólt a Manchester City ellen, végül kikapott csapatával, sőt még ki is állították múlt hétvégén Szoboszlai Dominikot az angol első osztályú bajnokságban. A Liverpool magyar középpályása a piros lapja után beindult a találgatás, hogy mennyi mérkőzést kell majd kihagynia, ez olvasóinkat is megmozgatta. Végül a magyar válogatott csapatkapitánya szerdán „ülte le”, eltiltás miatt nem léphetett pályára a Sunderland ellen. Tegnap viszont már ott volt a kezdőben ismét a kupameccsen és gólt is szerzett.