Lesújtó hírre ébredt az ország: azt hittük, végre vége, de óriásit tévedtünk

Egy rövid ízelítő után – úgy tűnik – parkolópályára áll a kora tavaszias időjárás, és a legfrissebb előrejelzések szerint visszatér a tél, sőt még havazásra is számíthatunk.

A HungaroMet hétfő szerint hajnalban –2 és +4 fok között alakultak a minimumok, napközben pedig többfelé mérsékelten enyhe idő várható. A felhőzet napközben főként északkeleten szakadozhat fel, miközben az Északi-középhegységben havas eső is előfordulhat, máshol hétfőn inkább csak kevés eső valószínű.