Lesújtó hírre ébredt az ország: azt hittük, végre vége, de óriásit tévedtünk

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: milliókat hagyott a nagykövet gyerekeire a pedofil milliárdos, az anya azonnal lemondott
Összeomlott a norvég diplomácia: a nagykövet is belebukott a szexragadozóval való kapcsolatba, óriási a botrány.
Ennek nem sokan fognak örülni.
Egy rövid ízelítő után – úgy tűnik – parkolópályára áll a kora tavaszias időjárás, és a legfrissebb előrejelzések szerint visszatér a tél, sőt még havazásra is számíthatunk.
A HungaroMet hétfő szerint hajnalban –2 és +4 fok között alakultak a minimumok, napközben pedig többfelé mérsékelten enyhe idő várható. A felhőzet napközben főként északkeleten szakadozhat fel, miközben az Északi-középhegységben havas eső is előfordulhat, máshol hétfőn inkább csak kevés eső valószínű.
A hét első napján a prognózis szerint a csúcshőmérséklet 4 és 11 fok között alakulhat, vagyis összességében nem várható tartós, markáns lehűlés. Ugyanakkor a csapadékfajták már jelezhetik, hogy a tavaszias és a téliesebb epizódok egyszerre vannak jelen a térképen.
Kedden már a havazás lehetősége is felmerülhet, és földrajzilag inkább a Dunától keletre fordulhat elő helyenként eső, havas eső és hó. Szerdán egy melegfront vonulhat át az ország felett, ami több térségben esőt hozhat, majd csütörtökön egyes helyeken akár 15 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, vagyis újabb tavaszias hullám érkezhet.
