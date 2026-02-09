Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
havas eső északi - középhegység eső havazás

Lesújtó hírre ébredt az ország: azt hittük, végre vége, de óriásit tévedtünk

2026. február 09. 06:39

Ennek nem sokan fognak örülni.

2026. február 09. 06:39
null

Egy rövid ízelítő után – úgy tűnik – parkolópályára áll a kora tavaszias időjárás, és a legfrissebb előrejelzések szerint visszatér a tél, sőt még havazásra is számíthatunk.

A HungaroMet hétfő szerint hajnalban –2 és +4 fok között alakultak a minimumok, napközben pedig többfelé mérsékelten enyhe idő várható. A felhőzet napközben főként északkeleten szakadozhat fel, miközben az Északi-középhegységben havas eső is előfordulhat, máshol hétfőn inkább csak kevés eső valószínű.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

A hét első napján a prognózis szerint a csúcshőmérséklet 4 és 11 fok között alakulhat, vagyis összességében nem várható tartós, markáns lehűlés. Ugyanakkor a csapadékfajták már jelezhetik, hogy a tavaszias és a téliesebb epizódok egyszerre vannak jelen a térképen.

Kedden már a havazás lehetősége is felmerülhet, és földrajzilag inkább a Dunától keletre fordulhat elő helyenként eső, havas eső és hó. Szerdán egy melegfront vonulhat át az ország felett, ami több térségben esőt hozhat, majd csütörtökön egyes helyeken akár 15 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, vagyis újabb tavaszias hullám érkezhet.

Nyitókép: kena betancur / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. február 09. 07:55
Február első felében vagyunk.
Válasz erre
0
0
Giszdúr
2026. február 09. 07:42
Kívánok mindannyiunknak és az alföldi talajnak csupa ugyanennyire lesújtó hírt!
Válasz erre
1
0
blackpuli
2026. február 09. 07:36
Az ilyen idióta címekkel miért kell azt szuggerálni, hogy tragikusnak érezzük azt, ami egyáltalán nem az, sőt, természetes? Az emberek tűrőképessége már így is a béka segge alatt van.
Válasz erre
2
0
wadcutter
2026. február 09. 07:29
Ha havazik hát havazik, majd kivárja Gelgely, míg elolvad, nem tesz hóláncot a biciklijére, az emberek meg csúszkáljanak vidáman a jegesmedve kifutókon.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!